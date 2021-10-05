В «Спартаке» подтвердили, что Федун находится на лечении в Германии

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что владелец московского клуба Леонид Федун лечится в Германии.

Леонид Федун действительно находится в Германии, занимается разными вопросами, в том числе и связанными со здоровьем. Но давайте уважать частную жизнь, комментировать подробности мы не будем.