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В «Спартаке» подтвердили, что Федун находится на лечении в Германии

вчера, 18:36

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что владелец московского клуба Леонид Федун лечится в Германии.

Леонид Федун действительно находится в Германии, занимается разными вопросами, в том числе и связанными со здоровьем. Но давайте уважать частную жизнь, комментировать подробности мы не будем.

Согласно слухам, у Федуна проблемы с работой сердечно-сосудистой системы.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ gentlewolf (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 01:05
Я вообще не понимаю понятия- ветка Спартака или ветка Динамо. Я с огромным уважением отношусь к Спартаку и ЦСКА, как к историческим, великим соперникам моего родного Динамо!!! Я могу не любить эти клубы, но не уважать их- я не могу!
Capral
Capral ответ gentlewolf (раскрыть)
сегодня в 00:55, ред.
Дело в том, что в отличии от других болельщиков Динамо, я не молчу и говорю то, что есть на самом деле. Ведь были и такие, которые были за Калиту, Хохлова, Новикова. Но и тогда, я говорил им- ребята, опомнитесь, эти люди погубят Динамо! Ну и, кто в итоге оказался прав? Вот и сейчас, я говорю- со Шварцем- это тупик, этот человек не имеет футбольной идеи, он кустарщик. И кстате, Алексей, после 7-го места, тоже признал, что это не наше место. У меня душа болит за клуб, за имя. Динамо для меня- это семейная традиция, отец за Динамо болел с 1936года!!!
gentlewolf
gentlewolf ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:48
    Capral
    Capral ответ gentlewolf (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 00:42
    Я и там, на Водной Гвардии говорил, что не верю в Шварца, аргументировал. Вели спор культурно, цивилизовано. Не скажу, что всех знаю, но с ребятами интересно поговорить....
    Capral
    Capral ответ gentlewolf (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 00:39
    А что криминального мы говорим? Нормально общаемся.
    Capral
    Capral ответ gentlewolf (раскрыть)
    сегодня в 00:36
    Алексей, также как я, топит за волейбол женский. Часто вижу его на гостевой жвк Динамо.
    Capral
    Capral ответ gentlewolf (раскрыть)
    сегодня в 00:35
    Аметиста знаю, тоже беседовали. Но с Алексеем- чаще всего. И кстате, зайди посмотри, я сразу после финала бенди- ребят поздравил.
    gentlewolf
    gentlewolf ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:32, ред.
    ХсМ клуб "Динамо" Москва,
    -победитель всего.
    Capral
    Capral ответ gentlewolf (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 00:30
    Мы водку не пили, но беседы футбольные вели. Я раньше часто заходил на Водную гвардию, общались....
    Capral
    Capral ответ gentlewolf (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 00:27, ред.
    Из Германии, от Виктора, но лучше- Алексею фотографу, мы чаще общались. От капрала.
    Capral
    Capral ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
    сегодня в 00:22
    Спасибо!!! Передам!!!
    Capral
    Capral ответ gentlewolf (раскрыть)
    сегодня в 00:20, ред.
    Ты здесь ни при чём, я образно сказал.
    gentlewolf
    gentlewolf ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:16
    На территории стадиона "Динамо" было Толковище.
    Знаю.
    Непонятка - почему ко мне вопросы?
    Я не властелин времени.
    Мир таков, надо принять.
    Хочешь безобразие унять - возглавь его.:)
    gentlewolf
    gentlewolf ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
    сегодня в 00:11
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965
      сегодня в 00:06
      Леониду здоровья!!!!
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 23:59
      Привет, Виктор! Ты прав, времена и люди уже далеко не те. Черствые, безжалостные.
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965 ответ gentlewolf (раскрыть)
      вчера в 23:55
      А на твой взгляд огорчения только взрослых нагружает. В современном мире разницы нет, все депрессионны. Прошли те времена, все под риском и стар и млад.
      Capral
      Capral ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
      вчера в 23:52
      Адам, Дружище, ещё раз- Приветище и Салютище!!!!!!!
      Capral
      Capral
      вчера в 23:49, ред.
      Я адресую это болельщику Динамо gentelwolf. Понимаешь, в чем дело. Раньше, еще в 70-е, после игры, на стадионе, можно было поседеть, поговорить с болелами других команд, прошедшую игру спокойно мирно обсудить. Я много лет прожил в Киеве, много видел хорошего футбола. А сейчас, трибуны заполняют невоспитанные люди, или просто зеленая шпана, которая приходит, только, чтобы поорать или подраться. Ужасный век, ужасные....
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965 ответ gentlewolf (раскрыть)
      вчера в 23:36
      Ты чьих будешь?
      Capral
      Capral ответ gentlewolf (раскрыть)
      вчера в 22:39
      А теперь переведи. Я твоего сленга не понимаю, я же не сверстник из дискотеки.
      gentlewolf
      gentlewolf ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 22:27
      В силу возраста своего, чтоб огорчений было поменьше, давай без давай.
      Capral
      Capral ответ 1bear (раскрыть)
      вчера в 22:02
      Зато, полезно для здоровья!!!
      1bear
      1bear
      вчера в 22:00
      молодую спутницу не каждый организм сдюжит
      Блоссия
      Блоссия
      вчера в 21:58
      Здоровья! Перенес ковид в начале пандемии, сердечно-сосудистые осложнения , к сожалению, очень часты в этой ковидной истории.
      Capral
      Capral ответ gentlewolf (раскрыть)
      вчера в 21:43
      Не разочаровывай меня еще больше, не надо. Я тоже, в тот же день смотрел прямой репортаж, переживал, болел за Динамо. Другое дело, что в силу своего географического положения и возраста у меня нет возможности посещать игры Динамо. Я видел команду еще тогда, когда Валера Маслов играл. Тогда, репортажи по телевизору были нечастыми, но, кое-что, можно было посмотреть...
      gentlewolf
      gentlewolf ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 21:30, ред.
        pomor45
        pomor45
        вчера в 21:23
        Это от виагры.
        Capral
        Capral ответ gentlewolf (раскрыть)
        вчера в 21:12
        Ты бы порадовался за победу в кубке страны по хоккею с мячом.
        Capral
        Capral ответ gentlewolf (раскрыть)
        вчера в 21:10
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