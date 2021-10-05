В «Спартаке» подтвердили, что Федун находится на лечении в Германии

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что владелец московского клуба Леонид Федун лечится в Германии.
Леонид Федун действительно находится в Германии, занимается разными вопросами, в том числе и связанными со здоровьем. Но давайте уважать частную жизнь, комментировать подробности мы не будем.
Согласно слухам, у Федуна проблемы с работой сердечно-сосудистой системы.
Но прочитав несколько твоих неконструктивных, мягко говоря горячих постов про "Динамо" и оценив аргументацию, я подумал что брежу наяву и не видел твой профиль. За то куча лайков от наших партнеров из Питера и Тарасовки появилось:(((
Читай быстрее, могут посчитать личным наездом и сотрут..
https://youtu.be/0QantBeDe9Q
Но прочитав несколько твоих неконструктивных, мягко говоря горячих постов про "Динамо" и оценив аргументацию, я подумал что брежу наяву и не видел твой профиль. За то куча лайков от наших партнеров из Питера и Тарасовки появилось:(((
Читай быстрее, могут посчитать личным наездом и сотрут..
-победитель всего.
-победитель всего.
Знаю.
Непонятка - почему ко мне вопросы?
Я не властелин времени.
Мир таков, надо принять.
Хочешь безобразие унять - возглавь его.:)
Знаю.
Непонятка - почему ко мне вопросы?
Я не властелин времени.
Мир таков, надо принять.
Хочешь безобразие унять - возглавь его.:)
С кем я сговорю?
С кем я сговорю?
В отличие от некоторых, кто только что узнал.
А еще я в отличии от некоторых, всю первую лигу на ХсМ ходил и со своим барабаном на трибунах в Красногорске команду в Вышку в составе Водной Гвардии выводил.
Так что щи варить не меня учите.
В отличие от некоторых, кто только что узнал.
А еще я в отличии от некоторых, всю первую лигу на ХсМ ходил и со своим барабаном на трибунах в Красногорске команду в Вышку в составе Водной Гвардии выводил.
Так что щи варить не меня учите.