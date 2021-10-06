Сёмин: «Головин — это очень большая потеря для сборной России»

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал травму полузащитника «Монако» и сборной России , который не сможет принять участие в предстоящих матчах отборочного этапа ЧМ -2022.

Саша отлично сыграл в последнем туре чемпионата Франции. Видно, что он набирает оптимальную форму. Получить травму всегда обидно в таком случае. Это очень большая потеря для сборной России. Головин — наш ведущий игрок, лидер на поле. Придется непросто без него, но Валера [Карпин] придумает, кем его заменить. Варианты есть.