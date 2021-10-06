ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниОтбор ЧМ-2022. Европа

Сёмин: «Головин — это очень большая потеря для сборной России»

06 октября 2021, 09:22

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал травму полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, который не сможет принять участие в предстоящих матчах отборочного этапа ЧМ-2022.

Саша отлично сыграл в последнем туре чемпионата Франции. Видно, что он набирает оптимальную форму. Получить травму всегда обидно в таком случае. Это очень большая потеря для сборной России. Головин — наш ведущий игрок, лидер на поле. Придется непросто без него, но Валера [Карпин] придумает, кем его заменить. Варианты есть.

Все новости
Кузяев: «На вчерашней тренировке столкнулись со Смоловым, ушиб лица»
Вчера, 21:17 Комментарии5
Карпин: «Даже я сейчас буду лучше, чем Самошников»
Вчера, 19:41 Комментарии18
Хавбек «Локомотива» Магкеев был прооперирован в Германии
Вчера, 19:22 Комментарии6
Широков не думает, что травмы повлияют на сборную России
Вчера, 14:55 Комментарии22
Агент Рыбуса: «Мацей уже почти залечил свою травму»
Вчера, 13:54 Комментарии4
Понсе: «Операция прошла успешно»
Вчера, 09:44 ФотоКомментарии8
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
06 октября в 14:22
все немного не так, к сожалению. В больших клубах долго играют люди с железным здоровьем. Не всем здоровья хватает, чтобы не травмироваться, и тут дело не том, чтобы беречь здоровье или в реабилитациях всяких, просто у кого-то оно есть для действительного серьезного уровня, а у кого-то нет.
Союзник противников
Союзник противников
06 октября в 10:25
Как всё просто-ПРИДУМАЕТ! И это говорит уважаемый футбольный специалист.Троих вместо него выставит,с совокупным набором его индивидуальных качеств???
stanichnik
stanichnik
06 октября в 10:23
Есть возможность оценить ближайший резерв
112910415
112910415
06 октября в 09:49
да, мы в курсе
ewuq9wyxjr8m
ewuq9wyxjr8m
06 октября в 09:43
Так оно и есть
beefs
beefs
06 октября в 09:25
Варианты всегда есть, но адекватны ли...
ДАША Д
ДАША Д
06 октября в 09:23
Можно даже сказать - это невосполнимая потеря.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100