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Капитан тульского «Арсенала» Костадинов успешно перенёс операцию

вчера, 17:09

Пресс-служба тульского «Арсенала» сообщает, что полузащитник Георгий Костадинов успешно перенёс операцию по поводу перелома скулы.

Операция прошла 5 октября в клинике челюстно-лицевой хирургии Московского стоматологического университета. Напомним, болгарский полузащитник «оружейников», капитан команды Георги Костадинов в игровом эпизоде получил травму в матче чемпионата России с «Химками» 2 октября.

Главный врач «Арсенала» Хаджимурад Хизроев:

Был диагностирован перелом скуловой кости со смещением. Оперировал Георги профессор Алексей Дробышев, пациентом которого раньше был еще один футболист «Арсенала» Гиа Григалава. Операция прошла успешно, Костадинов чувствует себя хорошо.

Айтберович высказал предположение, что примерно через неделю Костадинов сможет приступить к тренировкам в специальной защитной маске, а сроки возвращения в игру могут составить три-четыре недели.

Ранее операцию перенёс нападающий «Спартака» Эсекель Понсе.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:12
Здоровья бро!
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:13
Хорошая новость...здоровья и быстрого восстановления
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