Луис Энрике: «Игра сложилась для нас превосходно»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о победе над Италией.
Безусловно, это прекрасная победа. И мы в финале. Но надо отдать Италии должное. Просто невероятно, как долго они оставались непобежденными.
Игра сложилась для нас превосходно. Это был матч двух соперников, которые бились, демонстрируя свои лучшие качества. Моя команда создавала угрозу, мы хорошо поддавливали соперника, я очень доволен. Мы защищались, применяя высокий прессинг, проявляя храбрость. Но пока это только одна игра, а не какая-то знаковая победа.
Если учесть тот факт, что сборная Италии играла в меньшинстве с 42 мин., матча...
НО тот факт что играя в меньшинстве сборной Италии удалось забить мяч в ворота сборной Испании на 82 мин. говорит о том, что результат матча мог бы быть другим, и вполне возможно, что сборная Италии могла, как сыграть вничью, так и выиграть...
Но результат на табло, и положительные эмоции Л.Энрике понятны, главный тренер сборной Испании рад, рад такому итоговому результату!
Если учесть тот факт, что сборная Италии играла в меньшинстве с 42 мин., матча...
НО тот факт что играя в меньшинстве сборной Италии удалось забить мяч в ворота сборной Испании на 82 мин. говорит о том, что результат матча мог бы быть другим, и вполне возможно, что сборная Италии могла, как сыграть вничью, так и выиграть...
Но результат на табло, и положительные эмоции Л.Энрике понятны, главный тренер сборной Испании рад, рад такому итоговому результату!