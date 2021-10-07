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Луис Энрике: «Игра сложилась для нас превосходно»

вчера, 08:22
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о победе над Италией.

Безусловно, это прекрасная победа. И мы в финале. Но надо отдать Италии должное. Просто невероятно, как долго они оставались непобежденными.

Игра сложилась для нас превосходно. Это был матч двух соперников, которые бились, демонстрируя свои лучшие качества. Моя команда создавала угрозу, мы хорошо поддавливали соперника, я очень доволен. Мы защищались, применяя высокий прессинг, проявляя храбрость. Но пока это только одна игра, а не какая-то знаковая победа.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:17
Хорошо зажарил макароны. Разгром должен был быть.
Доминировал бы Лучо над планетой даже с таким составом, уродись в стране хоть один нормальный форвард на поколение 90-ых.
Рулит сборной Энрике в разы мощнее того же 30на Дель Боске, ехавшем на халяве, причем ехавшим посредственно.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:12
Европейские чемпионы начали достаточно ярко, но с того момента, как Оярсабаль на 17-й минуте сделал восхитительный навес на Торреса, на левом фланге с дальней штанги, их мировой рекорд из 37 матчей без поражений должен был подойти к завершению. Десять минут до перерыва решили их судьбу. Сначала Лоренцо Инсинье каким-то образом прострелил неудачно , затем Леонардо Бонуччи был удален за второе предупреждение. Ситуация ухудшилась после перерыва, когда Оярсабаль снова выбрал Феррана Торреса, а форвард Манчестер Сити головой забил Джанлуиджи Доннарумму, который очень давно не пропускал 2 гола в одном матче в сборной(даже первый раз такое). Игрок матча: Ферран Торрес, но я бы выбрал Оярсабаля. Он не только сделал два ассиста, но и в целом очень грамотно контролировал мяч, двигался хорошо. А итальянские болельщики нехорошо поступили с Доннаруммой, такое делать вообще нехорошо в целом, но такое сделать в таком матче...Но я бы хотел увидеть равные составы(11-11), в таком случае думаю было бы дополнительное время, игра была бы интереснее.
112910415
112910415
вчера в 09:53
успех большой, успех заслуженный
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:51, ред.
И Энрике прав...
Если учесть тот факт, что сборная Италии играла в меньшинстве с 42 мин., матча...

НО тот факт что играя в меньшинстве сборной Италии удалось забить мяч в ворота сборной Испании на 82 мин. говорит о том, что результат матча мог бы быть другим, и вполне возможно, что сборная Италии могла, как сыграть вничью, так и выиграть...
Но результат на табло, и положительные эмоции Л.Энрике понятны, главный тренер сборной Испании рад, рад такому итоговому результату!
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:53
Теперь можно это сказать
drug01
drug01
вчера в 08:46
Молодцы с победой
beefs
beefs
вчера в 08:42
Везет тем кто везет...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:28
Рады, что остановили итальянцев...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:27
На этот раз им больше повезло
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 08:27
Испанцев с победой.
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