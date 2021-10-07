Луис Энрике: «Игра сложилась для нас превосходно»

Главный тренер сборной Испании рассказал о победе над Италией.

Безусловно, это прекрасная победа. И мы в финале. Но надо отдать Италии должное. Просто невероятно, как долго они оставались непобежденными.

Игра сложилась для нас превосходно. Это был матч двух соперников, которые бились, демонстрируя свои лучшие качества. Моя команда создавала угрозу, мы хорошо поддавливали соперника, я очень доволен. Мы защищались, применяя высокий прессинг, проявляя храбрость. Но пока это только одна игра, а не какая-то знаковая победа.