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Пеллегрини: «Мы сражались до самого конца»

вчера, 08:19
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Полузащитник сборной Италии Лоренцо Пеллегрини рассказал о поражении от команды Испании.

У Испании отличный стиль игры, который отличает их от других команд, но я не сказал бы, что испанцы нас превзошли. Думаю, что впереди у нас прекрасное будущее со множеством ярких побед.

Нам жаль, испытываем разочарование, потому что мы могли успешно завершить этот турнир. К сожалению, в таких матчах все решают эпизоды, нам не повезло. Но мы показали, что у нас сплоченная команда, что мы как одна большая семья. Мы верили и сражались до самого конца.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:14
Молодцы, мы это видели.
112910415
112910415
вчера в 09:58
в следующий раз повезёт больше !
Gahi
Gahi
вчера в 08:44
Молодцы, у вас это хорошо получилось играя в меньшинстве. Удачи
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:32
Когда-то поражение должно было случиться.
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