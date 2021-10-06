Президент «Милана»: «Доннарумма сделал смелый выбор, перейдя в ПСЖ»

Президент «Милана» Паоло Скалони высказался о переходе голкипера в ПСЖ .

Доннарумма — великолепный вратарь, и он внес большой вклад в «Милан». Затем он решил изменить атмосферу, выйдя из зоны комфорта, и это был смелый выбор. Я желаю ему всего наилучшего, и у меня нет негатива по отношению к нему, и я надеюсь, что болельщики «Милана» тоже будут относиться к нему хорошо.