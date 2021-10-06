Президент «Милана»: «Доннарумма сделал смелый выбор, перейдя в ПСЖ»

Президент «Милана» Паоло Скалони высказался о переходе голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в ПСЖ.
Доннарумма — великолепный вратарь, и он внес большой вклад в «Милан». Затем он решил изменить атмосферу, выйдя из зоны комфорта, и это был смелый выбор. Я желаю ему всего наилучшего, и у меня нет негатива по отношению к нему, и я надеюсь, что болельщики «Милана» тоже будут относиться к нему хорошо.
Напомним, что фанаты «Милана» негативно отнеслись к уходу Доннаруммы. Болельщики вывесили баннеры на улицах города с угрозами в адрес голкипера.
Смелый выбор был бы если бы он перешёл не в ПСЖ, а, к примеру, в "Брест", "Мец", "Труа"... И с очень большой долей вероятности, что главное условие его перехода, это была материальная заинтересованность...Вот и весь его выбор...
И по поводу правильного выбора, в возрасте 22-х лет уйти из Серии А в Лигу 1, и это тогда, когда на ЕВРО-2020 его признали лучшим игроком ЕВРО, и это тогда, что не поторопись он с этим решением, то вполне возможно были бы предложения из АПЛ, Бундеслиги, Примеры...
Похоже пример Мбаппе не произвёл должного впечатления на Джанлуиджи, а ведь лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих...
Смелый выбор был бы если бы он перешёл не в ПСЖ, а, к примеру, в "Брест", "Мец", "Труа"... И с очень большой долей вероятности, что главное условие его перехода, это была материальная заинтересованность...Вот и весь его выбор...
И по поводу правильного выбора, в возрасте 22-х лет уйти из Серии А в Лигу 1, и это тогда, когда на ЕВРО-2020 его признали лучшим игроком ЕВРО, и это тогда, что не поторопись он с этим решением, то вполне возможно были бы предложения из АПЛ, Бундеслиги, Примеры...
Похоже пример Мбаппе не произвёл должного впечатления на Джанлуиджи, а ведь лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих...