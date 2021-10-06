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Президент «Милана»: «Доннарумма сделал смелый выбор, перейдя в ПСЖ»

06 октября 2021, 17:38

Президент «Милана» Паоло Скалони высказался о переходе голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в ПСЖ.

Доннарумма — великолепный вратарь, и он внес большой вклад в «Милан». Затем он решил изменить атмосферу, выйдя из зоны комфорта, и это был смелый выбор. Я желаю ему всего наилучшего, и у меня нет негатива по отношению к нему, и я надеюсь, что болельщики «Милана» тоже будут относиться к нему хорошо.

Напомним, что фанаты «Милана» негативно отнеслись к уходу Доннаруммы. Болельщики вывесили баннеры на улицах города с угрозами в адрес голкипера.

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Все комментарии
112910415
112910415
06 октября в 19:44
по этой теме есть полярные мнения, их не примирить
sir_Alex
sir_Alex ответ David Young (раскрыть)
06 октября в 19:39
Это вряд ли. В той или иной мере ВСЕ мы учимся только на собственных ошибках, увы.
David Young
David Young ответ sir_Alex (раскрыть)
06 октября в 19:25
Я встречал. Надеюсь что и Вы встретите.
sir_Alex
sir_Alex ответ David Young (раскрыть)
06 октября в 19:22
Лично я таких не встречал 😉
ДСА
ДСА
06 октября в 18:51
Променял футбол на деньги.
David Young
David Young ответ sir_Alex (раскрыть)
06 октября в 18:38
Я не могу согласиться с этим, просто это случается реже и сам процесс другой, одновременно тяжелее и легче чем учиться на своих собственных ошибках.
sir_Alex
sir_Alex ответ Q-J-G (раскрыть)
06 октября в 18:35
На чужих ошибках никто не учится. В принципе.
mihaluch
mihaluch
06 октября в 18:17
Великом клубе больше шансов стать великим вратарём.
Q-J-G
Q-J-G
06 октября в 18:08, ред.
Смелый выбор, спорный вопрос...Как и то а правильный ли это выбор?!

Смелый выбор был бы если бы он перешёл не в ПСЖ, а, к примеру, в "Брест", "Мец", "Труа"... И с очень большой долей вероятности, что главное условие его перехода, это была материальная заинтересованность...Вот и весь его выбор...

И по поводу правильного выбора, в возрасте 22-х лет уйти из Серии А в Лигу 1, и это тогда, когда на ЕВРО-2020 его признали лучшим игроком ЕВРО, и это тогда, что не поторопись он с этим решением, то вполне возможно были бы предложения из АПЛ, Бундеслиги, Примеры...

Похоже пример Мбаппе не произвёл должного впечатления на Джанлуиджи, а ведь лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих...
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
06 октября в 18:06
Болелы в своём роде собственники. Хотя тот же Доннарумма пошёл на больший оклад и это нормально, так как думаю процентов 90 тех же болел перешли на больший оклад и это тоже нормально.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 октября в 17:44
Болельщики наверное везде примерно одинаковые. Уходит значимый игрок в другую команду на большую зарплату - волна негодования. Страшно подумать что еще начнется, если Доннарумма окажется по арендному соглашению в рамке "Ювентуса".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 октября в 17:40
Отличный вратарь, в отличной команде!
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