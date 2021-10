Роналду повторил достижение Руни по количеству наград лучшему игроку месяца

Нападающий «Манчестер Юнайтед» был признан лучшим игроком сентября в Английской Премьер-Лиге.

Португалец получает данную награду уже в шестой раз в своей карьере в футболке «красных дьяволов». По этому показателю он сравнялся с , который до сегодняшнего дня являлся единоличным лидером среди игроков МЮ .

