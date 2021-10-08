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Бензема обогнал Зидана по голам за сборную Франции

вчера, 08:35
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия2 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Нападающий сборной Франции Карим Бензема отметился забитым голом в матче полуфинала Лиги Наций против сборной Бельгии (3:2), чем помог своей национальной команде выйти в финал соревнования.

Это 32-й гол Бензема в футболке «трёхцветных». Таким образом, Карим обогнал легендарного Зинедина Зидана по количеству забитых мячей в составе национальной команды. Бензема вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров сборной Франции. На 5-м месте находится Давид Трезеге, на счету которого 34 гола. Лучшим снайпером в истории «трёхцветных» является Тьерри Анри (51 гол).

Стоит отметить, что в матче против сборной Бельгии Килиан Мбаппе побил один из рекордов Бензема.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 12:51
Если бы не 5 лет простоя уже был бы лучшим бомбардиром в истории сборной.
Islam0500
Islam0500
вчера в 11:28, ред.
Бензема, конечно, молодец и находится в прекрасной форме. Если бы не затянувшаяся на 6 лет пауза в сборной, то, возможно, уже был бы лучшим бомбардиром. Но голы Зидана за сборную намного ценнее.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 10:59
Так не хочу чтобы Трезегола кто либо обгонял
ОПС
ОПС
вчера в 09:06
С чем его и поздравляем.
ДСА
ДСА
вчера в 09:04
В итоге Мбаппе его все равно обгонит.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:02
Ну красавец, что еще скажешь...
чемпионство с душком
чемпионство с душком
вчера в 09:01
Матч с условной Молдовой и Бензема обгонит Трезеге
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:58
Если бы Карим не пропустил несколько лет в сборной , то вполне мог бы потягаться с Анри. Хотя и сейчас вполне может его догнать, так что посмотрим . Может и догонит Карим Анри, если не сбавит обороты.
Всем здоровья.
амурец
амурец
вчера в 08:45
Бензема конечно молодец, но голы Змдана в 1998 перекроют все
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