Бензема обогнал Зидана по голам за сборную Франции

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вчера, 08:35

Нападающий сборной Франции отметился забитым голом в матче полуфинала Лиги Наций против сборной Бельгии (3:2), чем помог своей национальной команде выйти в финал соревнования.

Это 32-й гол Бензема в футболке «трёхцветных». Таким образом, Карим обогнал легендарного по количеству забитых мячей в составе национальной команды. Бензема вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров сборной Франции. На 5-м месте находится , на счету которого 34 гола. Лучшим снайпером в истории «трёхцветных» является (51 гол).

Стоит отметить, что в матче против сборной Бельгии Килиан Мбаппе побил один из рекордов Бензема.