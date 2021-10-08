Бензема обогнал Зидана по голам за сборную Франции

Нападающий сборной Франции Карим Бензема отметился забитым голом в матче полуфинала Лиги Наций против сборной Бельгии (3:2), чем помог своей национальной команде выйти в финал соревнования.
Это 32-й гол Бензема в футболке «трёхцветных». Таким образом, Карим обогнал легендарного Зинедина Зидана по количеству забитых мячей в составе национальной команды. Бензема вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров сборной Франции. На 5-м месте находится Давид Трезеге, на счету которого 34 гола. Лучшим снайпером в истории «трёхцветных» является Тьерри Анри (51 гол).
Стоит отметить, что в матче против сборной Бельгии Килиан Мбаппе побил один из рекордов Бензема.
Всем здоровья.
Всем здоровья.