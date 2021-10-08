Бензема — лучший игрок топ-5 лиг Европы по версии статистического портала

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вчера, 11:03

Издание Sky Sports представило своё статистическое исследование.

Алгоритм применяет формулу, которая основана на 35 различных показателях, за которые начисляются очки. По данным исследования, лучшим игроком в топ-5 европейских лиг на данный момент является нападающий «Реала» и сборной Франции . Топ-10 лучших футболистов выглядит следующим образом:

1. Карим Бензема («Реал») — 22,881 очков

2. («Ливерпуль») — 20,640

3. («Боруссия» Дортмунд) — 19,164

4. ( ПСЖ ) — 18,781

5. («Интер») — 17,323

6. («Реал Сосьедад»)17,193

7. ( ПСЖ ) — 16,801

8. («Монпелье») — 16,664

9. («Байер») — 16,630

10. («Марсель») — 16,335

Стоит отметить, что занимает 365-е место в данном рейтинге (7,509 очков), а — 1 232-е место (2,575 очков).