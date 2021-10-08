Бензема — лучший игрок топ-5 лиг Европы по версии статистического портала

Издание Sky Sports представило своё статистическое исследование.
Алгоритм применяет формулу, которая основана на 35 различных показателях, за которые начисляются очки. По данным исследования, лучшим игроком в топ-5 европейских лиг на данный момент является нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема. Топ-10 лучших футболистов выглядит следующим образом:
1. Карим Бензема («Реал») — 22,881 очков
2. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 20,640
3. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) — 19,164
4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 18,781
5. Эдин Джеко («Интер») — 17,323
6. Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»)17,193
7. Ашраф Хакими (ПСЖ) — 16,801
8. Теджи Саванье («Монпелье») — 16,664
9. Флориан Вирц («Байер») — 16,630
10. Димитри Пайет («Марсель») — 16,335
Стоит отметить, что Криштиану Роналду занимает 365-е место в данном рейтинге (7,509 очков), а Лионель Месси — 1 232-е место (2,575 очков).
Рад за Карима, что он в возрасте 33-х лет лучший - в лучших топ-лигах, тем более, что он и в сборной Франции лучший...
Многие в своё время, осуждали З.Зидана за своё отношение к Кариму, за место в стартовом составе "Реала", обвиняя его, что место за землячество, а не за игру, но, как видим, обвинения были беспочвенны, и Карим Бензема доказал это своей игрой, своими голевыми передачами, мячами забитыми в ворота соперника, очень часто решающими исход матча голами в ворота соперника...
Браво, Карим, успехов и удачи тебе в твоей футбольной карьере!
Рад за Карима, что он в возрасте 33-х лет лучший - в лучших топ-лигах, тем более, что он и в сборной Франции лучший...
Многие в своё время, осуждали З.Зидана за своё отношение к Кариму, за место в стартовом составе "Реала", обвиняя его, что место за землячество, а не за игру, но, как видим, обвинения были беспочвенны, и Карим Бензема доказал это своей игрой, своими голевыми передачами, мячами забитыми в ворота соперника, очень часто решающими исход матча голами в ворота соперника...
Браво, Карим, успехов и удачи тебе в твоей футбольной карьере!