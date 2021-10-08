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Бензема — лучший игрок топ-5 лиг Европы по версии статистического портала

вчера, 11:03

Издание Sky Sports представило своё статистическое исследование.

Алгоритм применяет формулу, которая основана на 35 различных показателях, за которые начисляются очки. По данным исследования, лучшим игроком в топ-5 европейских лиг на данный момент является нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема. Топ-10 лучших футболистов выглядит следующим образом:

1. Карим Бензема («Реал») — 22,881 очков

2. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 20,640

3. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) — 19,164

4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 18,781

5. Эдин Джеко («Интер») — 17,323

6. Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»)17,193

7. Ашраф Хакими (ПСЖ) — 16,801

8. Теджи Саванье («Монпелье») — 16,664

9. Флориан Вирц («Байер») — 16,630

10. Димитри Пайет («Марсель») — 16,335

Стоит отметить, что Криштиану Роналду занимает 365-е место в данном рейтинге (7,509 очков), а Лионель Месси — 1 232-е место (2,575 очков).

Бензема — лучший игрок топ-5 лиг Европы по версии статистического портала

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 19:31
Салаха забыл добавить. Увидели как Азар усилил, какой он лучший из лучших. Не факт, что Мпаббе или Холанд заиграют, чтобы о них говорили как о самых лучших.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:48
На самом деле Бенз всегда был топ игроком, еще со времен Лиона...просто в Лионе он был чистым форвардом, а после перехода в Мадридский Реал ему пришлось больше играть в подыгрыше, т.к в главной роли голеадора в Реале был Криштиану Роналду, который и сам много забивал, но и был зависем от партнеров, и в том числе от Карима, а вот после ухода Роналду, Карим показал свой высочайший уровень, он и забивает, и раздает на партнеров(выработал в себе привычку делиться ) и в сборной кстати отлично взаимодействует с Мбаппе, так что если Килиан все де перейдет в Реал, то в Мадриде будет вполне хорошая связка Бензема/Мбаппе
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:18
Бензема точно сейчас в топ 10 а возможно и Топ 5, но это если говорить о центрофорварде широкого спектра а не чистого страйкера.
В любом случае очень хороший прогресс выдал когда остался главным в атаке.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 17:56
Кариму 34
Мбаппе 23
Холанду 21
Теперь понимаешь зачем они нужны Реалу?!
eleven LC
eleven LC
вчера в 17:05
11 голов и 8 ассистов
Так что тут без вариантов
Карим сейчас лучший нападающий мира
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:13
Что это еще за рейтинг?
Рагнарёк
Рагнарёк
вчера в 13:21, ред.
ХЗ, я конечно изменил мнение о Кариме - последние пару сезонов он стал реально топовым игроком, но какого-то космоса чтобы называть его №1 в мире язык не повернется. Он даже в самый лучший свой (прошлый) сезон в Ла Лиге забил 23 гола, это в сезоне без травм, ротации, и того что он безоговорочный лидер атаки Реала! Холанд, например, в гораздо более скромной команде делает больше. Сейчас у него 7 голов в 5 играх. У Левандовски статка круче в любом сезоне чем у Бенза.
Agamaga........
Agamaga........ ответ NOVA (раскрыть)
вчера в 13:06
Поэтому Перес гонится за Мбаппе, Холландом? 😀
egoos
egoos
вчера в 13:05
Кричали хором "Дерево, дерево"...."вон из клуба"...........ну да ну да
sv_1969
sv_1969 ответ NOVA (раскрыть)
вчера в 12:58
Не зря же говорят: сам не похвалишь никто не похвалит))
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:57
Это заслуженно!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:34
К Бензема нет вопросов, но почему Месси с Роналду так низко, и где вообще Левандовски...как считают интересно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Project Pandora (раскрыть)
вчера в 12:12
Их то я вижу,но не в топах,один 365, а второй ваще 1232 й
1bear
1bear
вчера в 11:57
странная статистика,но Бензема всё-равно молодец...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:49
Вполне заслуженно!

Рад за Карима, что он в возрасте 33-х лет лучший - в лучших топ-лигах, тем более, что он и в сборной Франции лучший...
Многие в своё время, осуждали З.Зидана за своё отношение к Кариму, за место в стартовом составе "Реала", обвиняя его, что место за землячество, а не за игру, но, как видим, обвинения были беспочвенны, и Карим Бензема доказал это своей игрой, своими голевыми передачами, мячами забитыми в ворота соперника, очень часто решающими исход матча голами в ворота соперника...

Браво, Карим, успехов и удачи тебе в твоей футбольной карьере!
Project Pandora
Project Pandora ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 11:46
Читай внимательно и увидишь.
Gahi
Gahi
вчера в 11:46
Молодец, заслужил своей игрой как в клубе так и в сборной. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:36
Чтото не вижу не Меськи не Рональду!
NOVA
NOVA
вчера в 11:28, ред.
ну вот не зря же в Реале всегда играют лучшие!!! так держать Бенз!!!
Islam0500
Islam0500
вчера в 11:26
Ну да, Бензема сейчас находится в отличной форме, особенно он расцвел после ухода Роналду из Реала. Действительно, топовый игрок, который приносит огромную пользу своим командам. Что еще раз доказал во вчерашнем матче против Бельгии.
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:22
ну, а россиян как всегда не видно и не пахло...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:14
Мои поздравления.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:11
Что то у Холанда так мало....:((((
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:06
С чем его и поздравляем.
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