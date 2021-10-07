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Тео Эрнандес забил первый гол за сборную Франции. Он стал победным

вчера, 23:56
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия2 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Защитник «Милана» Тео Эрнандес забил дебютный гол за сборную Франции во втором матче за национальную команду.

Тео отметился голом в ворота сборной Бельгии в полуфинале Лиги Наций (3:2). Эрнандес принес победу своей команде, забив на первой компенсированной минуте второго тайма при счете 2:2.

24-летний игрок дебютировал за Францию в матче отбора ЧМ-2022 с Финляндией (2:0), проведя на поле все 90 минут.

Матч с Бельгией стал знаковым для братьев Эрнандесов.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:14
Французов с классной победой. Хотя бельгийцев жаль.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:45
Гол мог случится и в другую сторону.
протон
протон
сегодня в 04:42
Просто топовый матч. Чувство будто и не кончался Евро. Такие же сумашедшие матчи !
Интересный факт, однако: за Францию сегодня забивали бывший, нынешний и будущий игроки Реала
Шикарный гол! На данный момент Тео едва ли не лучший левый латераль в мире!
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 00:01
Очень рад за братьев.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:01
С дебютом его!
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