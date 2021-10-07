Тео Эрнандес забил первый гол за сборную Франции. Он стал победным

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вчера, 23:56

Защитник «Милана» забил дебютный гол за сборную Франции во втором матче за национальную команду.

Тео отметился голом в ворота сборной Бельгии в полуфинале Лиги Наций (3:2). Эрнандес принес победу своей команде, забив на первой компенсированной минуте второго тайма при счете 2:2.

24-летний игрок дебютировал за Францию в матче отбора ЧМ -2022 с Финляндией (2:0), проведя на поле все 90 минут.

Матч с Бельгией стал знаковым для братьев Эрнандесов.