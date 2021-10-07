Тео Эрнандес забил первый гол за сборную Франции. Он стал победным

Защитник «Милана» Тео Эрнандес забил дебютный гол за сборную Франции во втором матче за национальную команду.
Тео отметился голом в ворота сборной Бельгии в полуфинале Лиги Наций (3:2). Эрнандес принес победу своей команде, забив на первой компенсированной минуте второго тайма при счете 2:2.
24-летний игрок дебютировал за Францию в матче отбора ЧМ-2022 с Финляндией (2:0), проведя на поле все 90 минут.
Матч с Бельгией стал знаковым для братьев Эрнандесов.
Интересный факт, однако: за Францию сегодня забивали бывший, нынешний и будущий игроки Реала
Шикарный гол! На данный момент Тео едва ли не лучший левый латераль в мире!
Интересный факт, однако: за Францию сегодня забивали бывший, нынешний и будущий игроки Реала
Шикарный гол! На данный момент Тео едва ли не лучший левый латераль в мире!