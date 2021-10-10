«Тоттенхэм» продолжает интересоваться хавбеком «Меца» Траоре

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вчера, 12:03

«Тоттенхэм» возобновил интерес к полузащитнику «Меца» , утверждает The Sun.

Лондонский клуб уже рассматривал возможность подписания 20-летнего малийца. По информации источника, «шпоры» готовы сделать предложение по трансферу в 2022 году.

В текущем сезоне Бубакар сыграл в 8 матчах Лиги 1, но результативными действиями не отметился.