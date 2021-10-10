«Тоттенхэм» продолжает интересоваться хавбеком «Меца» Траоре

«Тоттенхэм» возобновил интерес к полузащитнику «Меца» Бубакару Траоре, утверждает The Sun.
Лондонский клуб уже рассматривал возможность подписания 20-летнего малийца. По информации источника, «шпоры» готовы сделать предложение по трансферу в 2022 году.
В текущем сезоне Бубакар сыграл в 8 матчах Лиги 1, но результативными действиями не отметился.
Также, по слухам, «Тоттенхэму» интересен форвард ПСЖ.
Он дебютировал в клубе только в мае, но знает, что вызов на Кубок африканских наций в январе может дать ему британскую визу.
После двух матчей в конце прошлого сезона Траоре стал постоянным игроком в этом сезоне.
Приняв участие в восьми из девяти первых матчей Лиги 1 Меца, полузащитник претендует на то, чтобы сыграть с Мали.
С момента своего назначения в начале этого года главный тренер по трансферам «Шпор» Фабио Паратичи уделяет первоочередное внимание привлечению молодых талантов.
Северные лондонцы начали свое окно с подписания вратаря Пьерлуиджи Голлини из Аталанты, а всего два дня спустя получили подпись 20-летнего испанского старлета Брайана Хиля. A Траоре, хотя и не «Адама», но все же им не помешает. Перспектива для клуба.
Он дебютировал в клубе только в мае, но знает, что вызов на Кубок африканских наций в январе может дать ему британскую визу.
После двух матчей в конце прошлого сезона Траоре стал постоянным игроком в этом сезоне.
Приняв участие в восьми из девяти первых матчей Лиги 1 Меца, полузащитник претендует на то, чтобы сыграть с Мали.
С момента своего назначения в начале этого года главный тренер по трансферам «Шпор» Фабио Паратичи уделяет первоочередное внимание привлечению молодых талантов.
Северные лондонцы начали свое окно с подписания вратаря Пьерлуиджи Голлини из Аталанты, а всего два дня спустя получили подпись 20-летнего испанского старлета Брайана Хиля. A Траоре, хотя и не «Адама», но все же им не помешает. Перспектива для клуба.