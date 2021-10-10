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«Тоттенхэм» продолжает интересоваться хавбеком «Меца» Траоре

вчера, 12:03

«Тоттенхэм» возобновил интерес к полузащитнику «Меца» Бубакару Траоре, утверждает The Sun.

Лондонский клуб уже рассматривал возможность подписания 20-летнего малийца. По информации источника, «шпоры» готовы сделать предложение по трансферу в 2022 году.

В текущем сезоне Бубакар сыграл в 8 матчах Лиги 1, но результативными действиями не отметился.

Также, по слухам, «Тоттенхэму» интересен форвард ПСЖ.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:48
«Шпоры» уже заключили сделку с 19-летним напарником-полузащитником Папе Матаром Сарром, который навсегда присоединится к команде в следующем сезоне. Но их шпионы также заметили 20-летнего малийского аса до 23 лет Траоре, который считается последним крупным талантом Меца и еще может последовать за своим товарищем в Лондон.

Он дебютировал в клубе только в мае, но знает, что вызов на Кубок африканских наций в январе может дать ему британскую визу.

После двух матчей в конце прошлого сезона Траоре стал постоянным игроком в этом сезоне.

Приняв участие в восьми из девяти первых матчей Лиги 1 Меца, полузащитник претендует на то, чтобы сыграть с Мали.

С момента своего назначения в начале этого года главный тренер по трансферам «Шпор» Фабио Паратичи уделяет первоочередное внимание привлечению молодых талантов.

Северные лондонцы начали свое окно с подписания вратаря Пьерлуиджи Голлини из Аталанты, а всего два дня спустя получили подпись 20-летнего испанского старлета Брайана Хиля. A Траоре, хотя и не «Адама», но все же им не помешает. Перспектива для клуба.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:05
Где они в нем перспективы увидели?
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