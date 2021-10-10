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«Бетис» готов отпустить Фекира за 40 млн евро

вчера, 11:33

Испанский «Бетис» готов расстаться со Набилем Фекиром. Атакующий полузащитник имеет контракт с клубом до 2023 года. «Бетис» сомневается в желании игрока продлевать трудовое соглашение. По этой причине испанцы рассматривают продажу Фекира, чтобы не потерять его бесплатно.

Клуб оценил полузащитника в 40 млн евро и готов начать переговоры с потенциальным покупателем.

Ранее слухи связывали игрока с переходом в клуб из АПЛ.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:17
Мы находимся в середине второго международного перерыва в сезоне - еще один будет в ноябре - и осталось менее трех месяцев до открытия январского трансферного окна, и мысли уже обращаются к возможному трансферу Эвертона.

Летом Рафа Бенитес привлек пять новых лиц, но потратил менее 2 миллионов фунтов стерлингов на трансферные сборы.

Могут ли в преддверии новогодних распродаж быть другие шаги Эвертона?

Набиль Фекир, французский плеймейкер, который собирался подписать контракт с Ливерпулем в 2018 году - даже надев свою экипировку для клубных фотографий - до того, как сделка сорвалась на 11-м часу, когда «красные» «вытащили вилку из розетки».

Бенитес хочет привести Фекира в парк «Гудисон» в январе, и они цитируют бывшего фаворита фанатов Эвертона Кевина Кэмпбелла, который сказал: «Он - горстка». Он чуть не поехал в Ливерпуль: это не совсем сработало из-за неудачной медицинской помощи. Если Эвертон сможет заполучить его, это может поджечь Ливера. Как говорит Кэмпбелл, учитывая прерванный переход Фекира к местным соперникам Эвертона, этот переход вызовет шок.

Он прекрасный игрок, который с тех пор провел более 30 матчей в каждом из трех полных сезонов, что, возможно, развеяло любые опасения по поводу травм, но Бенитесу, возможно, будет благоразумно отдать приоритет другим областям поля прямо сейчас.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:04
Переход Фекира в Бетис был очень странным. Игрок засверкал во Франции, складывалось ощущение, что может потянуть более сильные клубы (как минимум уровня той же Севильи, Атлетико), но в итоге был Бетис. С тех пор о нем мало что слышно. Стал одним из.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:34
Лучше так чем бесплатно.
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