«Бетис» готов отпустить Фекира за 40 млн евро

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вчера, 11:33

Испанский «Бетис» готов расстаться со Набилем Фекиром. Атакующий полузащитник имеет контракт с клубом до 2023 года. «Бетис» сомневается в желании игрока продлевать трудовое соглашение. По этой причине испанцы рассматривают продажу Фекира, чтобы не потерять его бесплатно.

Клуб оценил полузащитника в 40 млн евро и готов начать переговоры с потенциальным покупателем.