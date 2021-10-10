ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Лондонский «Арсенал» начал переговоры с агентом Азмуна

вчера, 11:20

Английский «Арсенал» начал вести переговоры с агентом Сердара Азмуна о потенциальном переходе игрока в лондонскую команду. У футболиста истекает контракт с питерцами будущим летом. «Канониры» планируют подписать Азмуна вместо Александра Ляказетта, который может покинуть клуб.

Иранцем также интересуются «Севилья» и «Милан».

В прошлом сезоне футболист забил 19 голов в 24 матчах в футболке «Зенита».

Все новости
Слухи«Реал» рассматривает вариант с подписанием Кимпембе
Сегодня, 11:48 Комментарии2
Паратичи: «„Ювентус“ был близок к подписанию Беллингхэма»
Сегодня, 11:13 Комментарии2
СлухиМусаккьо может перебраться в «Дженоа»
Сегодня, 11:05 Комментарии3
Слухи«Ньюкасл» нацелился на подписание Рэмзи
Сегодня, 10:45 Комментарии5
СлухиБелотти хочет перейти в «Милан»
Сегодня, 10:26 Комментарии11
СлухиДе Кетелар может стать игроком «Ливерпуля»
Сегодня, 10:02 Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:00
его игра в АПЛ фантазия, а в ЛЧ пока вся борьба впереди
valt134
valt134
вчера в 15:51
Бесхребетная команда. Найди что-нибудь подостойнее.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:27
По сообщениям, Арсенал планирует переезд 26-летнего нападающего Сердара Азмуна.

Иранский футболист забил 19 голов в 24 матчах за Зенит в прошлом сезоне, подняв чемпионский титул.

Арсенал будет искать нападающего из-за контрактов Александра Ляказетта и Эдди Нкетиа, которые истекают в конце сезона.

Они не первая команда Премьер-Лиги, которая была связана с его переездом, поскольку, как сказал в прошлом месяце Азмун, летом он отказался присоединиться к соперникам «канониров» - «шпорам». Может быть еще тогда у них было устное соглашение, что надо подождать немного. Из-за контрактов Александра Ляказетта и Эдди Нкетиа они не могут спешить с выводами. Но Арсенал сейчас находится в таком состоянии, что не может себе позволять купить игрока, скажем, который находится на уровне Суареса. А Азмун молодой, забивает. Может быть там не будет часто забивать, но кто знает как будет? Возможно, что в схемах Артеры он будет чувствовать себя лучше. Я например вижу его в Арсенале.
112910415
112910415
вчера в 15:27
тоже интересно
youtomee
youtomee ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 15:10
Арсенал любит подписывать бесплатно? и много таких примеров?
Igo0rek
Igo0rek ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:47
Ты сказал, что можно без фантазий оценить его игру в ЛЧ, а теперь говоришь, что все впереди.
1bear
1bear
вчера в 14:38
ещё одни халявщики ищут свободных агентов
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 14:11
смотрим, все впереди
steelhead
steelhead
вчера в 13:42
Арсенал усиливается под чемпионшип. Надо еще Семака затащить на тренерский мостик и Юру Жиркова, капитанить.
Igo0rek
Igo0rek ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:36
И что он показал в этой ЛЧ?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 13:11
прямо сейчас он играет в топовой ЛЧ, в составе слабой команды, так что можноти без фантазий оценить его уровень.
уверен он сильнее Жезуса
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:56
Арсенал как всегда подпишет себе очередной геморрой но за то бесплатно как они и любят это делать вот потому такие результаты
Garrincha58
Garrincha58 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:54
они уже потеряли 12-15 лямов так как летом он слиняет бесплатно
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:52
они сейчас не имеют права контактировать о его переходе только за пол года до истечения контракта можно вести переговоры, а это где то в январе
Союзник противников
Союзник противников ответ Serdar Pashakow 1 (раскрыть)
вчера в 12:44
...а Азмун его удачно оттеняет!.И потребность в нём только информационная,не более.
Serdar Pashakow 1
Serdar Pashakow 1 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 12:32
никому этот дзюба не нужен, поэтому выше рпл не идет. клоун, ананист, столб.
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:31
Ещё один хороший вариант для Азмуна, который даже покруче Германии и Италии будет. Но как поведёт себя Зенит? Снизит цену и выручит за Азмуна хоть что-то, продав в зимнее окно или будет тупо ждать окончания его контракта и отпустит бесплатно летом 2022-го? В любом случае, желаю Азмуну перейти, наконец, в топ лигу из российского колхоза!
zooveterinar
zooveterinar ответ particular (раскрыть)
вчера в 12:08
Трудно проявлять гибкость при полных нефтянных трубопроводов,и переполненых цистерн с газом!!! Уйдет летом,так уйдет, это как в старом ,каком-то советском кино,"подыми левую руку вверх,махни ее вниз хрен ,с ним,с тем пальто!!!" Так же и с Азмуном!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:50
Нет такой страны и клуба,где не "побывал" Азмун,
но его напарник -Дзюба (однолюб,шутник,шалун),
Знать, у них судьба такая : Верность дружбе и Газпрому
всячески оберегая,век сидеть в России-дома.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:37
Азмун затеряется в любом топовом чемпионате. Отвечаю.
shlomo
shlomo
вчера в 11:36
Зени нужно все просчитать..... тут как бы не промахнуться.... а то получается что и на осинку залезть и опу не ободрать.....
Artemon9
Artemon9
вчера в 11:28
Арсенал это могильник талантов в последние лет 15.
Если перейдёт туда, сделает ошибку
particular
particular
вчера в 11:25, ред.
Ситуация такова, что пожалуй, лучше не много уступить на сделке зимой, чем потерять всё летом. Питерцам нужна гибкость в переговорах при снижении амбиций и запросов в деньгах. Иначе, со временем, приличный актив превратится в пассив :(
beefs
beefs
вчера в 11:24
опять, да уже поздно, он забит...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100