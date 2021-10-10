Лондонский «Арсенал» начал переговоры с агентом Азмуна

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вчера, 11:20

Английский «Арсенал» начал вести переговоры с агентом о потенциальном переходе игрока в лондонскую команду. У футболиста истекает контракт с питерцами будущим летом. «Канониры» планируют подписать Азмуна вместо , который может покинуть клуб.

Иранцем также интересуются «Севилья» и «Милан».

В прошлом сезоне футболист забил 19 голов в 24 матчах в футболке «Зенита».