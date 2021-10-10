Лондонский «Арсенал» начал переговоры с агентом Азмуна

Английский «Арсенал» начал вести переговоры с агентом Сердара Азмуна о потенциальном переходе игрока в лондонскую команду. У футболиста истекает контракт с питерцами будущим летом. «Канониры» планируют подписать Азмуна вместо Александра Ляказетта, который может покинуть клуб.
Иранцем также интересуются «Севилья» и «Милан».
В прошлом сезоне футболист забил 19 голов в 24 матчах в футболке «Зенита».
Иранский футболист забил 19 голов в 24 матчах за Зенит в прошлом сезоне, подняв чемпионский титул.
Арсенал будет искать нападающего из-за контрактов Александра Ляказетта и Эдди Нкетиа, которые истекают в конце сезона.
Они не первая команда Премьер-Лиги, которая была связана с его переездом, поскольку, как сказал в прошлом месяце Азмун, летом он отказался присоединиться к соперникам «канониров» - «шпорам». Может быть еще тогда у них было устное соглашение, что надо подождать немного. Из-за контрактов Александра Ляказетта и Эдди Нкетиа они не могут спешить с выводами. Но Арсенал сейчас находится в таком состоянии, что не может себе позволять купить игрока, скажем, который находится на уровне Суареса. А Азмун молодой, забивает. Может быть там не будет часто забивать, но кто знает как будет? Возможно, что в схемах Артеры он будет чувствовать себя лучше. Я например вижу его в Арсенале.
Иранский футболист забил 19 голов в 24 матчах за Зенит в прошлом сезоне, подняв чемпионский титул.
Арсенал будет искать нападающего из-за контрактов Александра Ляказетта и Эдди Нкетиа, которые истекают в конце сезона.
Они не первая команда Премьер-Лиги, которая была связана с его переездом, поскольку, как сказал в прошлом месяце Азмун, летом он отказался присоединиться к соперникам «канониров» - «шпорам». Может быть еще тогда у них было устное соглашение, что надо подождать немного. Из-за контрактов Александра Ляказетта и Эдди Нкетиа они не могут спешить с выводами. Но Арсенал сейчас находится в таком состоянии, что не может себе позволять купить игрока, скажем, который находится на уровне Суареса. А Азмун молодой, забивает. Может быть там не будет часто забивать, но кто знает как будет? Возможно, что в схемах Артеры он будет чувствовать себя лучше. Я например вижу его в Арсенале.