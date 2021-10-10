Бывший вратарь МЮ Ромеро подпишет контракт с «Венецией»

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вчера, 08:14

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» близок к возвращению в Серию А.

34-летний аргентинский вратарь подпишет контракт с «Венецией» до июня 2022 года с опцией продления на один сезон, сообщает журналист Николо Шира.

На данный момент Ромеро находится в статусе свободного агента. В Серии А он выступал за «Сампдорию».