Бывший вратарь МЮ Ромеро подпишет контракт с «Венецией»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро близок к возвращению в Серию А.
34-летний аргентинский вратарь подпишет контракт с «Венецией» до июня 2022 года с опцией продления на один сезон, сообщает журналист Николо Шира.
На данный момент Ромеро находится в статусе свободного агента. В Серии А он выступал за «Сампдорию».
Это по словам специалиста по трансферам Фабрицио Романо, который сообщил, что 34-летний Ромеро находится на грани присоединения к итальянской команде.
В Манчестер Юнайтед было время, когда Ромеро считался одним из лучших помощников вратарей в мире, но вскоре он резко поссорился с Уле Гуннаром Сульшером, когда они вылетели после полуфинальной игры Лиги Европы 2020 года.
Сульшер стартовал с Давидом де Хеа в полуфинальном поражении от Севильи, и Ромеро был глубоко задет этим решением. Впоследствии он хотел(попросил) покинуть Юнайтед тем летом, но его предложение о переходе в аренду в Эвертон было заблокировано - однако вражда обострилась. Сейчас это возможно, и вероятно он подпишет контракт с Венецией в ближайшее время. Удачи.
Это по словам специалиста по трансферам Фабрицио Романо, который сообщил, что 34-летний Ромеро находится на грани присоединения к итальянской команде.
В Манчестер Юнайтед было время, когда Ромеро считался одним из лучших помощников вратарей в мире, но вскоре он резко поссорился с Уле Гуннаром Сульшером, когда они вылетели после полуфинальной игры Лиги Европы 2020 года.
Сульшер стартовал с Давидом де Хеа в полуфинальном поражении от Севильи, и Ромеро был глубоко задет этим решением. Впоследствии он хотел(попросил) покинуть Юнайтед тем летом, но его предложение о переходе в аренду в Эвертон было заблокировано - однако вражда обострилась. Сейчас это возможно, и вероятно он подпишет контракт с Венецией в ближайшее время. Удачи.