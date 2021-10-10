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Бывший вратарь МЮ Ромеро подпишет контракт с «Венецией»

вчера, 08:14

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро близок к возвращению в Серию А.

34-летний аргентинский вратарь подпишет контракт с «Венецией» до июня 2022 года с опцией продления на один сезон, сообщает журналист Николо Шира.

На данный момент Ромеро находится в статусе свободного агента. В Серии А он выступал за «Сампдорию».

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:49
Серхио Ромеро собирается присоединиться к недавно получившему звание Венеции из Серии А, в рамках бесплатного трансфера. Переговоры на «финальной стадии».

Это по словам специалиста по трансферам Фабрицио Романо, который сообщил, что 34-летний Ромеро находится на грани присоединения к итальянской команде.

В Манчестер Юнайтед было время, когда Ромеро считался одним из лучших помощников вратарей в мире, но вскоре он резко поссорился с Уле Гуннаром Сульшером, когда они вылетели после полуфинальной игры Лиги Европы 2020 года.

Сульшер стартовал с Давидом де Хеа в полуфинальном поражении от Севильи, и Ромеро был глубоко задет этим решением. Впоследствии он хотел(попросил) покинуть Юнайтед тем летом, но его предложение о переходе в аренду в Эвертон было заблокировано - однако вражда обострилась. Сейчас это возможно, и вероятно он подпишет контракт с Венецией в ближайшее время. Удачи.
протон
протон
вчера в 09:31
Испортил Маню ему карьеру. У него было достаточно предложений в прошлом сезоне, но его специально посадили на лавку до конца контракта
протон
протон
вчера в 09:31
До сих пор не понимаю, за что МЮ так с ним. Сказать, что он им нужен был точно нельзя, ведь держали вне заявки АПЛ и ЛЧ. Очень странное отношение и поведение. Отпусти, сэкономь на ЗП и получишь пару мультов, но нет. Ещё раз доказывает не состоятельность владельцев клуба.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:04
Венеция норм играет,удачи ему!
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:47
Может быть откроется второе дыхание.
beefs
beefs
вчера в 08:39
Это хорошо, когда есть котракт..
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:15
Доигрывать пошел....удачи!
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