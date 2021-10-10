«Барселона» попытается переманить к себе Кессье

Испанская «Барселона» не оставляет попыток подписать полузащитника Франка Кессье из «Милана». Игрок отказывается продлевать контракт с клубом, а текущее соглашение истекает летом 2022 года. На хавбека претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «ПСЖ».
«Барселона» испытывает серьёзные финансовые трудности. Клубу выделена мизерная сумма на трансферы, а подписать бесплатно Франка Кессье – идеальное решение в сложившейся ситуации.
Летом к нему вплотную подошла Барселона, но ПСЖ утащил его. Каталонцам, в свою очередь, не удалось привлечь больше никого, и они фактически потеряли Морибу.
Куману по-прежнему нужен физический полузащитник, и есть четыре варианта. В списке значится Танги Ндомбеле из Тоттенхэма. Он не убедил там после приезда за 60 миллионов евро.
Марсело Брозович из Интера также является вариантом. Его контракт истекает в конце сезона. 24-летний полузащитник Милана Франк Кесси также подходит под этот профиль. Но, большое — НО. Франк Кесси хочет большой гонорар, а Милан отказывается платить столько, сколько он хочет. А в Барсе сейчас лидеры команды соглашаются сократить зарплату. То есть, понятно, что у них нет лишних денег для Кесси. Вероятность меньше 10%, что он будет играть за Барселону.
Летом к нему вплотную подошла Барселона, но ПСЖ утащил его. Каталонцам, в свою очередь, не удалось привлечь больше никого, и они фактически потеряли Морибу.
Куману по-прежнему нужен физический полузащитник, и есть четыре варианта. В списке значится Танги Ндомбеле из Тоттенхэма. Он не убедил там после приезда за 60 миллионов евро.
Марсело Брозович из Интера также является вариантом. Его контракт истекает в конце сезона. 24-летний полузащитник Милана Франк Кесси также подходит под этот профиль. Но, большое — НО. Франк Кесси хочет большой гонорар, а Милан отказывается платить столько, сколько он хочет. А в Барсе сейчас лидеры команды соглашаются сократить зарплату. То есть, понятно, что у них нет лишних денег для Кесси. Вероятность меньше 10%, что он будет играть за Барселону.
Наиболее вероятное следующее место пребывания футболиста – ПСЖ. Именно французский клуб является лидером в борьбе за Кессье.
Наиболее вероятное следующее место пребывания футболиста – ПСЖ. Именно французский клуб является лидером в борьбе за Кессье.