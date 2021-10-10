«Барселона» попытается переманить к себе Кессье

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вчера, 09:38

Испанская «Барселона» не оставляет попыток подписать полузащитника из «Милана». Игрок отказывается продлевать контракт с клубом, а текущее соглашение истекает летом 2022 года. На хавбека претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и « ПСЖ ».

«Барселона» испытывает серьёзные финансовые трудности. Клубу выделена мизерная сумма на трансферы, а подписать бесплатно Франка Кессье – идеальное решение в сложившейся ситуации.