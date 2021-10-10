ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

«Барселона» попытается переманить к себе Кессье

вчера, 09:38

Испанская «Барселона» не оставляет попыток подписать полузащитника Франка Кессье из «Милана». Игрок отказывается продлевать контракт с клубом, а текущее соглашение истекает летом 2022 года. На хавбека претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «ПСЖ».

«Барселона» испытывает серьёзные финансовые трудности. Клубу выделена мизерная сумма на трансферы, а подписать бесплатно Франка Кессье – идеальное решение в сложившейся ситуации.

Все новости
Слухи«Реал» рассматривает вариант с подписанием Кимпембе
Сегодня, 11:48 Комментарии2
Паратичи: «„Ювентус“ был близок к подписанию Беллингхэма»
Сегодня, 11:13 Комментарии2
СлухиМусаккьо может перебраться в «Дженоа»
Сегодня, 11:05 Комментарии3
Слухи«Ньюкасл» нацелился на подписание Рэмзи
Сегодня, 10:45 Комментарии5
СлухиБелотти хочет перейти в «Милан»
Сегодня, 10:26 Комментарии11
СлухиДе Кетелар может стать игроком «Ливерпуля»
Сегодня, 10:02 Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:14
Рональд Куман давно хотел полузащитника. Он сказал, что Барселоне нужен более физический игрок. Он хочет, чтобы кто-то дополнял Педри и де Йонга. Его целью был Вейналдум. Очень напряженный игрок в обеих боксах, который может забивать, но также борется за отыгрывание мяча и оказывает давление.

Летом к нему вплотную подошла Барселона, но ПСЖ утащил его. Каталонцам, в свою очередь, не удалось привлечь больше никого, и они фактически потеряли Морибу.

Куману по-прежнему нужен физический полузащитник, и есть четыре варианта. В списке значится Танги Ндомбеле из Тоттенхэма. Он не убедил там после приезда за 60 миллионов евро.

Марсело Брозович из Интера также является вариантом. Его контракт истекает в конце сезона. 24-летний полузащитник Милана Франк Кесси также подходит под этот профиль. Но, большое — НО. Франк Кесси хочет большой гонорар, а Милан отказывается платить столько, сколько он хочет. А в Барсе сейчас лидеры команды соглашаются сократить зарплату. То есть, понятно, что у них нет лишних денег для Кесси. Вероятность меньше 10%, что он будет играть за Барселону.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:07
Пусть идёт в ПСЖ
ABir
ABir
вчера в 10:04
Из всех четырёх претендентов у Барселоны прекрасный климат и красивая природа
Cat01
Cat01
вчера в 09:56
Всех тащат для спасения
1bear
1bear
вчера в 09:54
фиг вам,халявщики,ваша доля - пенсионеры...
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:51
Подписать бесплатно было неплохо.
протон
протон
вчера в 09:51
Полузащитник «Милана» Франк Кессиэ не перейдет в каталонскую «Барселону» вопреки слухам, которые появились недавно.
Наиболее вероятное следующее место пребывания футболиста – ПСЖ. Именно французский клуб является лидером в борьбе за Кессье.
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:44
Попытка не пытка
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:42
А денег нет - Месси все сожрало
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100