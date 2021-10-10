Маркус Гисдоль возглавит «Локомотив»

Московский «Локомотив» на официальном сайте объявил о договорённости с немецким наставником Маркусом Гисдолем. В ближайшее время немец займёт пост главного тренера «железнодорожников».
Гисдоль работал главным тренером «Хоффенхайма» и ассистентом наставника «Шальке-04». С 2016-го по 2018-й Маркус Гисдоль возглавлял «Гамбург», а с 2018-го по 2021-й – «Кёльн».
Ранее в «Локомотив» «сватали» другого тренера, возглавлявшего команду из Бундеслиги.
PS щас немец все развалит, но в Третий раз Палыч не придет возродить Локо из пепла, возраст, чтобы снова в Европу вывести и играть в ЛЧ......... )))))))).........
PS щас немец все развалит, но в Третий раз Палыч не придет возродить Локо из пепла, возраст, чтобы снова в Европу вывести и играть в ЛЧ......... )))))))).........
Очевидно, что этот мало кому известный тренер креатура Рангника. Но пока особого результата у Локо нет. Зато потрачена приличная сумма на трансферы.
Очевидно, что этот мало кому известный тренер креатура Рангника. Но пока особого результата у Локо нет. Зато потрачена приличная сумма на трансферы.
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Похоже с этим Гиздолем у Локомотивов будет полный гиздоль !
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Похоже с этим Гиздолем у Локомотивов будет полный гиздоль !