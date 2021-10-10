Маркус Гисдоль возглавит «Локомотив»

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вчера, 12:50

Московский «Локомотив» на официальном сайте объявил о договорённости с немецким наставником . В ближайшее время немец займёт пост главного тренера «железнодорожников».

Гисдоль работал главным тренером «Хоффенхайма» и ассистентом наставника «Шальке-04». С 2016-го по 2018-й Маркус Гисдоль возглавлял «Гамбург», а с 2018-го по 2021-й – «Кёльн».

Ранее в «Локомотив» «сватали» другого тренера, возглавлявшего команду из Бундеслиги.