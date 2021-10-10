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Маркус Гисдоль возглавит «Локомотив»

вчера, 12:50

Московский «Локомотив» на официальном сайте объявил о договорённости с немецким наставником Маркусом Гисдолем. В ближайшее время немец займёт пост главного тренера «железнодорожников».

Гисдоль работал главным тренером «Хоффенхайма» и ассистентом наставника «Шальке-04». С 2016-го по 2018-й Маркус Гисдоль возглавлял «Гамбург», а с 2018-го по 2021-й – «Кёльн».

Ранее в «Локомотив» «сватали» другого тренера, возглавлявшего команду из Бундеслиги.

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Все комментарии
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
вчера в 19:25
Ёперный театр, что за хурма, это дрындец пть какой то... Хотя когда Николичу назначали такие же мысли были.. посмотрим что за кадр.. если провалиться - Ранггика распять! Хотя чую он до этого времени свалит с рждшными деньгами за деньгами арабскими
Сп62
Сп62
вчера в 19:20
Перспективы у Локо пока не просматриваются. Может быть Цорн накупит в команду дюжину Шурлей и Тилей. Вот тогда и посмотрим на обновлённый Локомотив. Пока болельщикам остаётся чесать репу.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:43
Решили копировать "Динамо" Москва.
DXTK
DXTK
вчера в 17:17
Рангник это Смородская только в мужском костюме........ набирают физруков и превращают Локо снова в пятое колесо))))))) ........ да ли бы Лоськову потренировать, все же экс игрок ближе к клубу чем этот Гисдоль

PS щас немец все развалит, но в Третий раз Палыч не придет возродить Локо из пепла, возраст, чтобы снова в Европу вывести и играть в ЛЧ......... )))))))).........
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:32
Назначили Гисдоля, да и назначили. Коль вожди "Локо" решили доверится Рангнику, значит так тому и быть. А что у него получится, покажет время. Наверное все понимали, что будет какой-то немец. Можно сколько угодно говорить про ноунейм или не ноунейм, но если слегка перефразировать классиков, то Юрген Клопп к нам не поедет епт. Как обычно личное мнение.
альсато
альсато
вчера в 16:27
Мне сегодня "гансы" прислали новое предложение: "в связи, с тем, что на рынке сложилась нестабильная ситуация и поставщики повысили цены на сырье-мы вынуждены повысить цены на отпускную продукцию" (в двое!)..ПОСЛАЛ ИХ НА ХУ,,,Й!
1bear
1bear
вчера в 16:03
немцы захватили жд России
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:00
А если учесть, что этот Маркус успешно вывел и Гамбург и Кельн из Бундеслиги во вторую лигу, можно обозначить уже перспективы Локо.
амурец
амурец
вчера в 15:53
Да уж, нашли тренера
Аксинья
Аксинья ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 15:37
У Рангника все идет по плану Барбаросса - сначала захват Москвы, потом десант в Англию))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:32
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 15:28
    Чтобы наладить игру такого тяжеловесного ( в смысле веса каждого футболиста ) коллектива, как "Локомотив", надо менять половину состава и как минимум три года работы тренером того же Маркуса. С Бариновыми, Жемалетдиновыми, Смоловыми... каши не сваришь и мало-мальских успехов не добьёшься.
    -Хостинский-
    -Хостинский- ответ nikoladolgov (раскрыть)
    вчера в 15:15
    Гиздец )))
    Брулин
    Брулин
    вчера в 15:13
    Предлагаю РЖД поменять в ЛОКО иностранную братву на отечественную....Иначе что? Да на кой мне болеть за уно уно ун моменто?!
    berda2003
    berda2003
    вчера в 15:06
    фашисты захватили жд страны...
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 15:00, ред.
    Как и ожидалось, Дмитрий Лоськов успел получить серьёзную практику и приобрести бесценный опыт, проработав ИО главного тренера Локо аж 3 дня, правда, так и не успев представить себя в этой должности команде, разъехавшейся по своим сборным! В связи с этим руководство Локомотива выражает искреннюю благодарность специалисту за проделанную работу и желает ему новых достижений и успехов в его дальнейшей карьере!
    zooveterinar
    zooveterinar ответ BDA8181 (раскрыть)
    вчера в 14:53
    Сюда хороший,себя уважающий не поедет,в этот гадюшник,тут не дадут работать,в независимости от клуба!!!
    makkie
    makkie
    вчера в 14:41
    И ради этого стоило увольнять Николича?
    Очевидно, что этот мало кому известный тренер креатура Рангника. Но пока особого результата у Локо нет. Зато потрачена приличная сумма на трансферы.
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 14:37
    Как заиграют!!!!
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 14:29
    Это человек Рангника, чего и следовало ожидать. Теперь, главное, чтобы сам Рангник не 81ул в условный Ньюкасл, чтобы всё происходило под его контролем, тогда может что-то и получится.
    112910415
    112910415
    вчера в 14:20
    очень странный выбор
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 13:56
    Николич более именитый тренер чет этот никому неизвестный немец.
    Олег Моршанский
    Олег Моршанский
    вчера в 13:50
    Юрий Палыч по-любому значит скоро назад вернётся)))
    BDA8181
    BDA8181 ответ Аксинья (раскрыть)
    вчера в 13:46
    Ну это поятно что немцы , просто не ужели нельзя было найти получше тренера
    Верг
    Верг
    вчера в 13:46
    Чисто слили, что Шпалыча, что Николича
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:44
    Можно пожелать только Удачи !!!
    ДСА
    ДСА
    вчера в 13:28
    Не самая звёздная величина.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 13:25
    Последним место работы Гиздоля был «Кельн», откуда он был уволен в апреле этого года, когда клуб шел в зоне вылета.
    ============
    Похоже с этим Гиздолем у Локомотивов будет полный гиздоль !
    МапС
    МапС
    вчера в 13:25
    Того гляди на Черкизоне Баварскую пивоварню построят.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 13:20
    Новый эффективный ноунейм?
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