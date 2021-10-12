Генич: «Сейчас сборную России можно только похвалить»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал победу сборной России над Словенией (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
Это, пожалуй, лучшая игра и точно лучший первый тайм сборной России при Валерии Карпине. Наша команда не престаёт удивлять: два дня назад ее полоскали абсолютно все, и сам тренер признавался, что лучше о качестве игры вообще не говорить. Но везение в Казани нужно было заслужить, а в Словении не обошлось без лояльного судейства португальского арбитра, что тоже надо отметить. Судили хозяев не по-домашнему, так что рефери можно поставить оценку близкую к идеальной.
То, как команда билась, какой потрясающий объем работы проделали Кузяев и Баринов, как хорошо вышел на замену Осипенко, как из себя выжимали все Кудряшов и Сутормин, как перехватывал мячи и вступал в отбор Миранчук, — все это было классно. Когда есть за что критиковать — надо критиковать, как это было в Казани. Сейчас же можно сборную только похвалить. Даже обидно, что дальше в октябрьском цикле у команды больше нет матчей.
Какой же Валера психолог!
Сборная Карпина заставляет переживать за результат, при Стасе такого не было
Какой же Валера психолог!
Сборная Карпина заставляет переживать за результат, при Стасе такого не было