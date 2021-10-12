Генич: «Сейчас сборную России можно только похвалить»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал победу сборной России над Словенией (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ -2022.

Это, пожалуй, лучшая игра и точно лучший первый тайм сборной России при Валерии Карпине. Наша команда не престаёт удивлять: два дня назад ее полоскали абсолютно все, и сам тренер признавался, что лучше о качестве игры вообще не говорить. Но везение в Казани нужно было заслужить, а в Словении не обошлось без лояльного судейства португальского арбитра, что тоже надо отметить. Судили хозяев не по-домашнему, так что рефери можно поставить оценку близкую к идеальной.

То, как команда билась, какой потрясающий объем работы проделали Кузяев и Баринов, как хорошо вышел на замену Осипенко, как из себя выжимали все Кудряшов и Сутормин, как перехватывал мячи и вступал в отбор Миранчук, — все это было классно. Когда есть за что критиковать — надо критиковать, как это было в Казани. Сейчас же можно сборную только похвалить. Даже обидно, что дальше в октябрьском цикле у команды больше нет матчей.