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Генич: «Сейчас сборную России можно только похвалить»

вчера, 11:03
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал победу сборной России над Словенией (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Это, пожалуй, лучшая игра и точно лучший первый тайм сборной России при Валерии Карпине. Наша команда не престаёт удивлять: два дня назад ее полоскали абсолютно все, и сам тренер признавался, что лучше о качестве игры вообще не говорить. Но везение в Казани нужно было заслужить, а в Словении не обошлось без лояльного судейства португальского арбитра, что тоже надо отметить. Судили хозяев не по-домашнему, так что рефери можно поставить оценку близкую к идеальной.

То, как команда билась, какой потрясающий объем работы проделали Кузяев и Баринов, как хорошо вышел на замену Осипенко, как из себя выжимали все Кудряшов и Сутормин, как перехватывал мячи и вступал в отбор Миранчук, — все это было классно. Когда есть за что критиковать — надо критиковать, как это было в Казани. Сейчас же можно сборную только похвалить. Даже обидно, что дальше в октябрьском цикле у команды больше нет матчей.

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Все комментарии
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 15:39
Тебе бы Кинстинтин засунуть свой поганый язык себе в одно место...коментатор хренов,ты ведь как проститутка себя ведёшь...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:57
Главное – не перехвалить.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 12:07
мерзкий тип этот Генич
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:48, ред.
Да неужели, товарищ Генич снизошел до похвалы сборной! А мы думали, что вы опять, на пару с Чердаком и указу партии (Матч ТВ), будете в унисон обливать Карпина и его сборную фекалиями и с тоской и ностальгией вспоминать гениального усатого осла и его верного столба-примата Дзюбу!
протон
протон
вчера в 11:34
Игра действительно была на порядок сильнее
Какой же Валера психолог!
Сборная Карпина заставляет переживать за результат, при Стасе такого не было
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:26
Трепло всё никак не успокоится.Такое хамло,как словенцы,можно было в первом тайме удалять-пару ШТУК,а он-про лояльное судейство.Слава богу,что не затянул(точнее-вырезали) нытьё про капитана сборной.
ДСА
ДСА
вчера в 11:22
Когда сплошные победы ругать действительно не за что.
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