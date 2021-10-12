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Кафельников: «Карпин выжимает из своего потенциала максимум»

вчера, 10:21
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу сборной России в матче против Словении (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Немного лучше, чем было в Казани, но все равно неубедительно. Не обошлось и в этом матче без везения. Безусловно, оно было одним из составляющих вчерашнего результата. Я не думаю, что 6 очков — сверхъестественный подвиг для нас. Карпин выжимает из своего потенциала максимум. В этом результате его заслуга большая. Нужно еще проделать определенную работу, чтобы добиться хороших результатов в оставшихся матчах. Посмотрим, как получится.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:04
Из себя, и из этих славных парней 😁
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:14
При таком составе он даёт неплохой результат...
протон
протон
вчера в 11:42
А насчёт везения...везёт тому , кто везёт...Нас россиян ещё раз с победой!⚽🇷🇺 Вчера я сказала отдельное сборной Словакии за матчи с нами и с хорватами.
Отдельно хочется поблагодарить и Дзюбу, Артём огромное спасибо тебе что ты отказался от выступления в сборной, твоё присутствие там только морально сломало бы командную химию.

А вот Марио не помешал бы в ноябрьских матчах, особенно с хорватами, надеюсь он решится изменить своё решение. Было бы здорово, ну а нет, так нет. Упрашивать не надо, просто сказать, хочешь нам помочь?
Хочу отметить, что эта "самая слабая сборная за всю историю" смогла обыграть словенцев на их поле, чего не удавалось ни то что обыграть, а даже вничью сыграть нашим “самым сильным сборным за всю историю". Это сборная Романцева с Мостовым, Карпиным, Бесчастных, Титовым и тд, а также сборная Хиддинка с Аршавиным, Павлюченко, Зыряновым, Жирковым, Акинфеевым и тд...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:06
Скорее Карпин выжимает максимальный потенциал из игроков сборной, которые в последнее время на международном уровне демонстрируют свои лучшие игры не часто. Хотя в последнее время после уверенной победы "Зенит" над "Мальме", совершенно неожиданной "Спартака" над "Наполи" и прорывной победы сборной России над Словенией в проклятом для нас Мариборе, появляется проблеск надежды насчет перспектив российского футбола. Зная прокачанную способность нашей сборной подвернуть ногу на ровном месте с опасением ждем игры в Хорватии и пытаемся верить в лучшее.
juve_champ
juve_champ
вчера в 10:36
От куда вылезают эти псевдо эксперты???
Уважительно всегда относился к теннисисту Кафельникову. НО не надо лезть в футбол, если ты в нём ничего не понимаешь.
О каком везение идёт речь, когда за матч один опасный удар был у соперника? И тот привёл к голу. Т.е. разок зевнули и вынули. Больше НИЧЕГО не позволили словенцам. Я не сторонник петь дифирамбы, но не замечать очевидного, по меньшей мере глупо. Игра порадовала.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:30, ред.
Клоун -он и есть клоун.Иди лучше,в очередной раз,мирись с Арнольдычем и проси контрамарку в ВИП-ложу.Зима на носу...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:26
Вчера мы наглядно увидели почему Миранчук полирует лавку
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