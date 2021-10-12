Кафельников: «Карпин выжимает из своего потенциала максимум»

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу сборной России в матче против Словении (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ -2022.

Немного лучше, чем было в Казани, но все равно неубедительно. Не обошлось и в этом матче без везения. Безусловно, оно было одним из составляющих вчерашнего результата. Я не думаю, что 6 очков — сверхъестественный подвиг для нас. Карпин выжимает из своего потенциала максимум. В этом результате его заслуга большая. Нужно еще проделать определенную работу, чтобы добиться хороших результатов в оставшихся матчах. Посмотрим, как получится.