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Бородюк: «Я поздравляю сборную России, ребята молодцы»

вчера, 10:18
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк, ныне возглавляющий «Торпедо» считает, что национальная команда добилась хорошего результата в матче со словенцами.

Я поздравляю сборную России, ребята молодцы. Они добились результата. На первый план в отборочных матчах выходит результат, а уже о качестве игры нужно спрашивать, когда попадут на чемпионат мира. Важнейшим пунктом является результат, они его добились, я их поздравляю.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:10
Пока к настрою игроков претензий нет никаких.
112910415
112910415
вчера в 13:12
Стас почему-то не поздравляет
протон
протон
вчера в 11:44
Валера молодец.
Не боится брать вину за плохую игру команды на себя, отводит удар от игроков, поддерживает хорошую атмосферу в сборной (одни потрепывания Джикии после сегодняшнего матча чего стоят).
Как бы это парадоксально не звучало, но наконец то я смог болеть за Сборную России! Валера, верим! Спасибо тебе!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:31
Сохраняйте настрой и результат,а коли что не так-не обессудьте.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:24
Хорошо сыграли,так бы и дальше.
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