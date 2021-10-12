Бородюк: «Я поздравляю сборную России, ребята молодцы»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк, ныне возглавляющий «Торпедо» считает, что национальная команда добилась хорошего результата в матче со словенцами.
Я поздравляю сборную России, ребята молодцы. Они добились результата. На первый план в отборочных матчах выходит результат, а уже о качестве игры нужно спрашивать, когда попадут на чемпионат мира. Важнейшим пунктом является результат, они его добились, я их поздравляю.
Не боится брать вину за плохую игру команды на себя, отводит удар от игроков, поддерживает хорошую атмосферу в сборной (одни потрепывания Джикии после сегодняшнего матча чего стоят).
Как бы это парадоксально не звучало, но наконец то я смог болеть за Сборную России! Валера, верим! Спасибо тебе!
Не боится брать вину за плохую игру команды на себя, отводит удар от игроков, поддерживает хорошую атмосферу в сборной (одни потрепывания Джикии после сегодняшнего матча чего стоят).
Как бы это парадоксально не звучало, но наконец то я смог болеть за Сборную России! Валера, верим! Спасибо тебе!