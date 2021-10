Бензема — автор лучшего гола в Лиге Наций

Нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции признали автором лучшего гола завершившегося розыгрыша Лиги наций. В номинации победил гол в финальном матче в ворота испанцев.

33-летний форвард принял мяч около штрафной площади, после чего эффектным ударом отправил его в дальнюю девятку.

🇫🇷 Karim Benzema's stunning equaliser at San Siro wins Goal of the Tournament! 🔥 #UNLbestgoal | @GazpromFootball | #NationsLeague pic.twitter.com/bbfN64EA90

UEFA