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Бензема — автор лучшего гола в Лиге Наций

вчера, 18:22

Нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Карима Бензема признали автором лучшего гола завершившегося розыгрыша Лиги наций. В номинации победил гол в финальном матче в ворота испанцев.

33-летний форвард принял мяч около штрафной площади, после чего эффектным ударом отправил его в дальнюю девятку.

Помимо этого, француз получил престижную личную награду в этом поединке

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 11:06
Вратарь далеко вышел и бензин его просто перебросил и то вратарь достал мяч.
амурец
амурец
сегодня в 04:45
и гол красивый и Бензема сейчас в форме и Реал тянет и сборную, достойный кандидат на ЗМ
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Илья Пыркин (раскрыть)
вчера в 21:51
Джикия не в Лиге Наций забил, а в отборе на ЧМ 2022!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:50, ред.
Заслуженно!!!
Наверное, лучший игрок мира, на данный момент!!!
Несомненно, Карим Бензема заслуживает ЗМ!!!
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 20:01
Красиво положил... Мастер!
1bear
1bear
вчера в 19:55
Бензема заслуживает Золотой мяч !..
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:40
Гол был красавчик.
particular
particular
вчера в 19:37
Бенз, выйдя из тени, вспомнил молодость и обрёл второе дыхание.
протон
протон
вчера в 19:17
Красивый гол, а главное - ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ для этого конкретного турнира и данного матча.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:09
Неплохо, неплохо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:56
Бензема красавчик, красивый гол получился бесспорно !
eleven LC
eleven LC
вчера в 18:32
Бензема для меня сейчас главный претендент на золотой мяч
Карим сейчас реально один из лучших в мире футболистов
Илья Пыркин
Илья Пыркин
вчера в 18:30
Джикия лучший забил
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 18:25
красоту положил!
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:24
Согласен...красиво все получилось
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