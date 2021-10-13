Бензема — автор лучшего гола в Лиге Наций

Нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Карима Бензема признали автором лучшего гола завершившегося розыгрыша Лиги наций. В номинации победил гол в финальном матче в ворота испанцев.
33-летний форвард принял мяч около штрафной площади, после чего эффектным ударом отправил его в дальнюю девятку.
🇫🇷 Karim Benzema's stunning equaliser at San Siro wins Goal of the Tournament! 🔥 #UNLbestgoal | @GazpromFootball | #NationsLeague pic.twitter.com/bbfN64EA90— UEFA Nations League (@EURO2024) October 13, 2021
Помимо этого, француз получил престижную личную награду в этом поединке
Наверное, лучший игрок мира, на данный момент!!!
Несомненно, Карим Бензема заслуживает ЗМ!!!
Наверное, лучший игрок мира, на данный момент!!!
Несомненно, Карим Бензема заслуживает ЗМ!!!
Карим сейчас реально один из лучших в мире футболистов
Карим сейчас реально один из лучших в мире футболистов