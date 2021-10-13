Бензема — автор лучшего гола в Лиге Наций

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вчера, 18:22

Нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции признали автором лучшего гола завершившегося розыгрыша Лиги наций. В номинации победил гол в финальном матче в ворота испанцев.

33-летний форвард принял мяч около штрафной площади, после чего эффектным ударом отправил его в дальнюю девятку.

Помимо этого, француз получил престижную личную награду в этом поединке