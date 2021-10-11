ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыФранция. Лига 1 2021/2022

Каннаваро считает, что Доннарумма может выиграть «Золотой мяч»

вчера, 12:22

Бывший итальянский футболист Фабио Каннаваро считает, что голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который недавно сменил «Милан» на ПСЖ, сможет в будущем побороться за «Золотой мяч».

Голкиперам, как и защитникам, всегда очень тяжело претендовать на «Золотой мяч». Неслучайно из голкиперов «Золотой мяч» брал только россиянин Лев Яшин.

Однако у Джиджи есть шансы, если он будет и дальше развиваться. В сборной Италии и в ПСЖ он может выиграть много титулов. У него будет достаточно шансов, учитывая, что эпоха Месси и Роналду подходит к концу.

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Все комментарии
h8you
h8you
вчера в 13:44
если Буффон не взял в 2006,то какой долларума
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:00
Не думаю что скоро произойдёт это
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:29
С чего бы это,не рановато.
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