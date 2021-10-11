Каннаваро считает, что Доннарумма может выиграть «Золотой мяч»

Бывший итальянский футболист считает, что голкипер , который недавно сменил «Милан» на ПСЖ , сможет в будущем побороться за «Золотой мяч».

Голкиперам, как и защитникам, всегда очень тяжело претендовать на «Золотой мяч». Неслучайно из голкиперов «Золотой мяч» брал только россиянин Лев Яшин.