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Джикия — лучший игрок матча Словения — Россия

сегодня, 00:37
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикию признали лучшим игроком матча со словенцами. Поединок отборочного раунда к ЧМ-2022 завершился со счетом 2:1 в пользу россиян.

По ходу встречи Георгий Джикия стал автором одного из двух мячей сборной России, поразив ворота сборной Словении ударом через себя.

Сборная России набрала 19 очков и вышла на первое место в группе Н. Россияне обогнали хорватов, у которых 17 очков и вторая позиция в таблице.

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Все комментарии
Gahi
Gahi ответ протон (раскрыть)
сегодня в 17:59
Осенью 1961 года сборная команда СССР как первый обладатель Кубка Европы отправились в турне по Южной Америки где в игре против сильной команды сборной Аргентины в этом матче почти такой же гол забил Виктор Понедельник, который оформил дубль и команда выиграла со счётом 1-2. На 26-й минуте Слава Метревели прорвался по правому флангу и сделал навес в штрафную площадь. Там уже ждал мяча Виктор Понедельник. Форвард успел сложиться и в падении через себя нанёс удар правой ногой. Мяч, ударившись о ближнюю штангу, влетел в ворота. Голкипер хозяев Антонио Рома даже не дёрнулся. А гол Виктора Понедельника, забитый бисиклетой в ворота аргентинцев, стал настоящей визитной карточкой турне. Я отталкиваюсь левой ногой, лечу и уже в воздухе бью через себя. Этот момент я запомнил на всю жизнь», — говорил форвард. «Приехали русские медведи!» писали местные журналисты, но Гол Понедельника заставил Америку считаться с СССР. Удачи
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:03
Бышовец забивал. Сейчас не помню кому.
протон
протон
сегодня в 12:37
Джикия - тот человек, который будучи защитником, забивал Куртуа и Облаку. Респект!
Выложились на 100%! Молодцы! Всех с победой соотечественники! Джикия делает вещи!
протон
протон
сегодня в 12:37
Вроде как через себя за сборную никто до Джикии не забивал, так что по любому он вошёл в историю сборной, теперь можно только повторить...
Сп62
Сп62 ответ Николай Еремеев (раскрыть)
сегодня в 12:26
А он и остаётся негласным капитаном по сути. Рано или поздно игра в "дежурных по школе" закончится и всё вернётся на круги своя.
batog
batog ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:09
Или чем то другим ???
beefs
beefs
сегодня в 10:57
гол красавец сыграл свою роль...
Союзник противников
Союзник противников ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 10:24
А как должен был сыграть Сутормин,второй раз в жизни изображавший из себя защитника??? А вот как "сменный капитан" он мне понравился(невзирая на начальный скепсис) больше остальных,ибо и с арбитром деликатно общался по непонятным моментам,и команду заводил как своей активностью,так и жестами.Недаром словенское ТВ местами "злоупотребляла" его длительными показами,понимая,что он-одно из главных действующих лиц.
Боже мой,что со мной происходит-я Картонку из ГаЗенита защищаю и хвалю...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:20
Тут и спору нет.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 10:20
Наслаждается игрой в Зените, как он заметил...)
Пепс
Пепс
сегодня в 09:40
Дааааааа... А как забил... как забил то !!!!!! Красава!!!! Аплодировали всей туской 👏👏👏👏👏👏👏
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 09:33
А где Дзюба ?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:21
Как "по нотам"!
Николай Еремеев
Николай Еремеев
сегодня в 09:19, ред.
Джикия вообще молодец - почему он не капитан . у него лидерские качества прут через край ,что за эстафетные палочки придумал Карпин.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:14
Вчера днем прогулялись по Марибору, вечером прошлись по сборной Словении, красавцы!!!
Ну а то как забил Облаку Джикия, такое себе даже Роналду с Месси не могли позволить!!!
Теперь нужно не проиграть Хорватии!
1bear
1bear
сегодня в 08:31
молодец - гол-красавец !
LOpp
LOpp
сегодня в 08:28, ред.
Красиво положил.
Джикия набрался опыта играя в паре с форвардом Ильей Кутеповичем
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 08:20
Георгий молодец, но лучшим был Кузяев
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:01
Георгий отработал на все сто.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 08:01
Мне вообще вчера многие понравились. Пусть не всё получалось, но выкладывались по полной.
Gahi
Gahi
сегодня в 07:55
Замечательный гол который ещё долго будет одним из лучших в команде сборной России в отборочном турнире, да и вообще в истории сборной комады. Удачи
ОПС
ОПС
сегодня в 07:55
Все правильно. И гол - супер!
shlomo
shlomo
сегодня в 07:52
Красава...больше добавить нечего!!!!
drug01
drug01
сегодня в 07:39
Браво Георгий!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:31
Думаю правильный выбор
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:13
Да уж, победный мяч, да ещё такой крутой! Всё логично, что Джикия признан лучшим. Ну а вообще всей команде спасибо, сыграли на порядок качественнее и сильнее, чем со Словакией. Всех с победой!
ABir
ABir
сегодня в 06:07
Георгий молодчик, а Дзюба пусть дальше форму набирает
112910415
112910415
сегодня в 05:50
Георгий крут, так держать !
амурец
амурец
сегодня в 05:05
Сегодня Джикия был молодец и гол красавец положил и в защите отработал не особо косяча, заслужил быть сегодня лучшим
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:19
Автор победного гола...
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