Джикия — лучший игрок матча Словения — Россия

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сегодня, 00:37

Защитника «Спартака» и сборной России признали лучшим игроком матча со словенцами. Поединок отборочного раунда к ЧМ -2022 завершился со счетом 2:1 в пользу россиян.

По ходу встречи Георгий Джикия стал автором одного из двух мячей сборной России, поразив ворота сборной Словении ударом через себя.

Сборная России набрала 19 очков и вышла на первое место в группе Н. Россияне обогнали хорватов, у которых 17 очков и вторая позиция в таблице.