Джикия — лучший игрок матча Словения — Россия

Защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикию признали лучшим игроком матча со словенцами. Поединок отборочного раунда к ЧМ-2022 завершился со счетом 2:1 в пользу россиян.
По ходу встречи Георгий Джикия стал автором одного из двух мячей сборной России, поразив ворота сборной Словении ударом через себя.
Сборная России набрала 19 очков и вышла на первое место в группе Н. Россияне обогнали хорватов, у которых 17 очков и вторая позиция в таблице.
Ну а пока всех с залуженной победой. И хотелось бы в атаке поменьше суеты. много было угроблено очень перспективных атак.
Всем здоровья.
Ну а пока всех с залуженной победой. И хотелось бы в атаке поменьше суеты. много было угроблено очень перспективных атак.
Всем здоровья.