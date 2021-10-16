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«Зенит» проиграл дважды подряд в РПЛ впервые с декабря 2018 года

вчера, 19:02
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Арсенал» обыграл дома «Зенит» в матче 11-го тура РПЛ.

Любопытно, что питерцы проиграли два матча подряд в данном турнире впервые с декабря 2018 года, причем тогда одно из поражений также было против тульского «Арсенала».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:08
Тенденция, однако!
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 09:50
Ну если и юве проиграет то Спартак хлопнет по любому и крупно
valt134
valt134 ответ Евгений Перфильев (раскрыть)
сегодня в 09:19
И то верно!
цвпб23424
цвпб23424
сегодня в 09:10
    Томас Сойер
    Томас Сойер
    сегодня в 08:19
    Где все те кто писал , что Зенит специально проиграл фарм клубу Сочи??? Вот таким людям лиш бы что нибудь написать. Еще не люблю когда пишут когда Зенит покупает игрока: ну все, теперь они чемпионы. Потому что, не всегда так происходит.
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:47
    теперь желательно отыграться на Юве и продолжить серию в РПЛ !
    Евгений Перфильев
    Евгений Перфильев ответ valt134 (раскрыть)
    сегодня в 02:20
    Не согласен, бог не дурак, любит пятак.
    pomor45
    pomor45 ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 21:47
    Главное, чтобы посадочная была белой.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 21:46
    Ну, раз в три года - не критично, но основа для антирекорда есть: впереди Спартак.
    pomor45
    pomor45 ответ oFANATo (раскрыть)
    вчера в 21:43
    Дважды подряд в РПЛ. При чём тут Ювентус?
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 21:14, ред.
    А впереди еще Ювентус.....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ valt134 (раскрыть)
    вчера в 21:01
    Да и привыкать уже пора!
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 21:01
      valt134
      valt134
      вчера в 20:50
      Подавились «Тульским Пряником!»
      valt134
      valt134
      вчера в 20:49
      А Чемпион-то «липовый»...
      valt134
      valt134
      вчера в 20:48
      Отличная тенденция! Так держать! Хотя БОГ любит Троицу!!!
      Legend 6
      Legend 6
      вчера в 20:01
      Даёшь рекорд!!!
      протон
      протон
      вчера в 19:53
      Молодцы, подарили 3 очка аутсайдеру. Причина поражения:не реализация, ошибки в обороне, которые соперник реализовал обе,хотя второй гол, конечно, "залетело", что не отменяет того, что надо было валить ещё в центре негра. А в первом голе Сутормин пол поля бежал за своим игроком, но не догнал. Вернули интригу,у нас же не бундеслига, мы не можем просто брать свои очки, в итоге отдали на ровном месте шесть.И еще:Лорен-ошибка нашей селекции, у него, кроме чувства собственного величия ничего не осталось.
      протон
      протон
      вчера в 19:53
      Если на следующей неделе Спартаку дома проиграют, то будет знатное комбо
      Вендел ужасный матч провёл, видно как ему физики не хватает. Ловрен часто ошибается, ну а Круговой сегодня показал почему он постоянно на банке сидит.
      протон
      протон
      вчера в 19:52
      Ловрен просто днище.
      Кангва просто шикарный гол положил
      протон
      протон
      вчера в 19:52
      Ловрен после Ивановича, как Васин после Игнашевича два дерева ..
      sv_1969
      sv_1969 ответ 1bear (раскрыть)
      вчера в 19:48
      Это как забил!??Типа Юве поиметь хочет???
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 19:40
      Значит туляки гроза зенита.
      SHMEL
      SHMEL
      вчера в 19:32
      Пора обновить рекорд и проиграть в третий раз.
      1bear
      1bear
      вчера в 19:31
      что- то Семак опять разочаровал или "забили" на чемпионат на время ???
      ну что же - ждём игры с Юве....
      beefs
      beefs
      вчера в 19:23
      вот спонсор обогатился, молодцы, так держать...
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 19:19
      Зенит всегда был не ахти какой, а выигрывал чемпионаты лишь из-за того, что конкуренты были ещё слабее и теряли очки на ровном месте. И этот сезон РПЛ не исключение. Безтренерский Зенит сам по себе плывёт к очередному титулу.
      Cat01
      Cat01
      вчера в 19:18
      Дела пока плохи....
      shlomo
      shlomo ответ Vik_ont25 (раскрыть)
      вчера в 19:18
      Не нужно путать взлетать и влетать.... а сторона не имеет никакого значения....главное вверх.... вниз не взлетают....:)
      drug01
      drug01
      вчера в 19:17
      Толи ещё будет
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