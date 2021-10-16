«Зенит» проиграл дважды подряд в РПЛ впервые с декабря 2018 года

«Арсенал» обыграл дома «Зенит» в матче 11-го тура РПЛ.
Любопытно, что питерцы проиграли два матча подряд в данном турнире впервые с декабря 2018 года, причем тогда одно из поражений также было против тульского «Арсенала».
«Арсенал» обыграл дома «Зенит» в матче 11-го тура РПЛ.
Любопытно, что питерцы проиграли два матча подряд в данном турнире впервые с декабря 2018 года, причем тогда одно из поражений также было против тульского «Арсенала».
Вендел ужасный матч провёл, видно как ему физики не хватает. Ловрен часто ошибается, ну а Круговой сегодня показал почему он постоянно на банке сидит.
Вендел ужасный матч провёл, видно как ему физики не хватает. Ловрен часто ошибается, ну а Круговой сегодня показал почему он постоянно на банке сидит.
Кангва просто шикарный гол положил
Кангва просто шикарный гол положил
ну что же - ждём игры с Юве....
ну что же - ждём игры с Юве....