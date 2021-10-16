«Зенит» проиграл дважды подряд в РПЛ впервые с декабря 2018 года

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вчера, 19:02

«Арсенал» обыграл дома «Зенит» в матче 11-го тура РПЛ .

Любопытно, что питерцы проиграли два матча подряд в данном турнире впервые с декабря 2018 года, причем тогда одно из поражений также было против тульского «Арсенала».