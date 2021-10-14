Арбитр Васильев рассказал, почему его пожизненно отстранили от судейства

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вчера, 10:57

Арбитр Станислав Васильев высказался о пожизненном отстранении от судейства в рамках Российской Премьер-Лиги.

Уверен, что решение пожизненно отстранить меня от судейства во многом связано с одним большим клубом не из Москвы. Я ведь действительно допускал серьёзные ошибки против них. И, как показала практика, против этой команды ошибаться нельзя. В РФС же просто нашли повод меня убрать.