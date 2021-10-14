Арбитр Васильев рассказал, почему его пожизненно отстранили от судейства

Арбитр Станислав Васильев высказался о пожизненном отстранении от судейства в рамках Российской Премьер-Лиги.
Уверен, что решение пожизненно отстранить меня от судейства во многом связано с одним большим клубом не из Москвы. Я ведь действительно допускал серьёзные ошибки против них. И, как показала практика, против этой команды ошибаться нельзя. В РФС же просто нашли повод меня убрать.
Васильев допустил ошибку в матче 28-го тура РПЛ прошлого сезона между «Ахматом» и «Ротором» (0:1), не назначив пенальти в ворота волгоградского клуба в концовке встречи. Позже председатель Экспертно-судейской комиссии Ашот Хачатурянц заявил, что судья отстранён от работы на матчах Российской Премьер-Лиги.
Воры
Воры
Там памятник судье за такое решение нужно ставить за наличие яиц сделать такое в Грозном.
Пенальти был, ВАР показал бы, но не 100% и выглядело как стык обоюдный.
Нападающий мяч не контролировал, лишь в последний момент раньше дотянулся и неуклюже немного пнул мяч.
Там памятник судье за такое решение нужно ставить за наличие яиц сделать такое в Грозном.
Пенальти был, ВАР показал бы, но не 100% и выглядело как стык обоюдный.
Нападающий мяч не контролировал, лишь в последний момент раньше дотянулся и неуклюже немного пнул мяч.
попутный вывод - против других - можно. Не забанят.
попутный вывод - против других - можно. Не забанят.
Каждый сверчок знай свой шесток)))).
Каждый сверчок знай свой шесток)))).