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Арбитр Васильев рассказал, почему его пожизненно отстранили от судейства

вчера, 10:57

Арбитр Станислав Васильев высказался о пожизненном отстранении от судейства в рамках Российской Премьер-Лиги.

Уверен, что решение пожизненно отстранить меня от судейства во многом связано с одним большим клубом не из Москвы. Я ведь действительно допускал серьёзные ошибки против них. И, как показала практика, против этой команды ошибаться нельзя. В РФС же просто нашли повод меня убрать.

Васильев допустил ошибку в матче 28-го тура РПЛ прошлого сезона между «Ахматом» и «Ротором» (0:1), не назначив пенальти в ворота волгоградского клуба в концовке встречи. Позже председатель Экспертно-судейской комиссии Ашот Хачатурянц заявил, что судья отстранён от работы на матчах Российской Премьер-Лиги.

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протон
протон
вчера в 23:22
Отстранён заслуженно,как и остальные.
Воры
Союзник противников
Союзник противников ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 19:53
Аль Капоне о ЧЕСТИ? Класс,возьму на вооружение,пойду закопаю пулемёт.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:52
Буду тяжело думать,что это за клуб...
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 17:52
Да нет, друг, просто тебе судить нельзя. Вам уже и повторы сделали, но вы все равно продолжаете косячить. Поделом
valeron4321
valeron4321
вчера в 17:21
Просмотрел момент Ахмат- Рубин с не назначением пенальти в ворота Рубина на 85-й минуте в Грозном
Там памятник судье за такое решение нужно ставить за наличие яиц сделать такое в Грозном.
Пенальти был, ВАР показал бы, но не 100% и выглядело как стык обоюдный.
Нападающий мяч не контролировал, лишь в последний момент раньше дотянулся и неуклюже немного пнул мяч.
d_fincher
d_fincher
вчера в 16:35
Мы все знаем, что это за клуб.
sv_1969
sv_1969 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 15:41
Надо было против ВСЕХ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:33
Возможно пожизненное отстранение жёсткое наказание но тем не менее судьи за такие нарушение должны нести наказание тем более сам признаётся в ошибках.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 14:41
Хосподя ну как недопечь до вывода из простейшего силлогизма - да, я ошибался. но против этого клуба ошибаться нельзя.
попутный вывод - против других - можно. Не забанят.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 14:36
В данном случае, похоже, пахнет не газом.
dok66
dok66
вчера в 14:10
Как говорил Аль Капоне : "Жизнь длится долго , а взять с собой нельзя ничего , кроме своей чести . Не теряй ее. " Чего сотрясать воздух .
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:01
Васильев косячил частенько и очень сильно. Так что нефиг на зеркало пенять.
6yj7fpm4spmu
6yj7fpm4spmu
вчера в 13:39
Больше на отмазки похоже
Kolenok
Kolenok
вчера в 13:11
большой Хилый клуб накачанный газом!
ОПС
ОПС
вчера в 13:01
Просто так не убрали бы.
1bear
1bear
вчера в 12:53
Чечня -наше всё,как меньшинства в Европе - не дай бог кто обидит
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 12:49
это знак остальным, что ошибаться не в пользу ахмата нельзя. это нынешняя российская действительность.
berda2003
berda2003
вчера в 12:37
обидно васильеву за титульную нацию, он не знал многое...
Atashka1988
Atashka1988
вчера в 12:25
Вот логика Васильева не как не могу понять. Сам признается что много раз допускает ошибки и нежели исправить свою работу продолжает ошибаться. И сам в шоке што отстранили от роботы . Это получается что не идёшь на работу и удивляешься что тебя уволили из работы
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:57
На завод пойдёшь?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:54
Уходить нужно достойно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:33, ред.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 11:31
    Васильеву устроили публичную порку в назидание, чтоб другие знали, что ошибаться можно, но не "с клубом не из Москвы ".
    Каждый сверчок знай свой шесток)))).
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 11:30
    Всё проще. Из "большого клуба не из Москвы" поступила инфа, что Васильев - судья козёл продажная! Этого хватило, чтобы Васильеву влепили "вышку".
    ДСА
    ДСА
    вчера в 11:18
    Сам признался, что подсуживал - ошибался против одной команды.
    Рязань 062
    Рязань 062
    вчера в 11:13
    он и ЦСКА немало нагадил... хорошо что его убрали. теперь лицо попроще стало, наверное.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 11:10
    И здесь питерский след? 😁😆😅
    cska1948
    cska1948 ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 11:07
    Это он про Зенит. При всём уважении к Ахмату и Волгограду, но это не те клубы из-за ошибки в матче которых судью пожизненно лишат профессии.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 11:07
    Большой клуб не из Москвы))...он у нас один🔥...
    beefs
    beefs
    вчера в 11:07
    ошибаться можно, но нужно знать когда и где...
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