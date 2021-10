«Аякс» разгромил «Боруссию» Дортмунд (4:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

37-летний голкипер голландского клуба стал первым вратарём, который отразил три удара в створ от в одном матче ЛЧ .

37-year-old Remko Pasveer is the first and only goalkeeper to save three of Erling Haaland's shots on target in a single Champions League match 😳👏 pic.twitter.com/NkPAj6zLjv