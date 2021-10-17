Сарвели — лучший игрок матча «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»

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вчера, 18:34

Полузащитник «Крыльев Советов» признан лучшим игроком матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Нижнего Новгорода» (2:0).

Хавбек провёл на поле 68 минут и оформил дубль, который принёс победу его команде.