Сарвели — лучший игрок матча «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»

Полузащитник «Крыльев Советов» Владислав Сарвели признан лучшим игроком матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Нижнего Новгорода» (2:0).
Хавбек провёл на поле 68 минут и оформил дубль, который принёс победу его команде.
|Крылья Советов2 : 0Нижний Новгород
|Матч завершен
Полузащитник «Крыльев Советов» Владислав Сарвели признан лучшим игроком матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Нижнего Новгорода» (2:0).
Хавбек провёл на поле 68 минут и оформил дубль, который принёс победу его команде.