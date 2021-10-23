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Оперный певец Пласидо Доминго посетил матч «Динамо» — «Химки»

сегодня, 00:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Известный испанский оперный певец Пласидо Доминго посетил матч 12-го тура РПЛ между «Динамо» и «Химками».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 10:47
Присматривался к арене Динамо ,где ему скоро выступать . Слушал акустику . А кто-то думал ,что он за Динамо пришёл поболеть ? ))))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 09:35
Динамовцы молодцы, такого матёрого волка затащили под свои знамёна. Круто.
LOpp
LOpp
сегодня в 08:59
Доминго: Реал и Барса идут прямо, а мы болеем за Динамо!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 08:57
А кто-нибудь знает Пласидо Доминго в лицо?
112910415
112910415
сегодня в 08:45
это неожиданно и круто
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:25
Хороший матч посмотрел...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:25
Зачем это ему?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 08:21
Не зря сходил
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:18
Уважил наших пешеходов.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:12
Пласидо мог бы и сбацать чего нибудь, Мурку например.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:08
Забив пять мячей на двоих, футболисты оправдали ожидания известного артиста.
Cat01
Cat01
сегодня в 08:03
Браво игра и результат
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:52
Поэтому и голов много
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:50
Выбрал не самый зрелищный матч
Futurista
Futurista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 07:47
Тройник...о де Колон...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:41
Доминго остался доволен.
цвпб23424
цвпб23424
сегодня в 07:40
Мне сказали что Реал Барса играют. Где они????
beefs
beefs
сегодня в 07:29
Ему скучно не было...
drug01
drug01
сегодня в 07:00
С хорошей игрой
shlomo
shlomo
сегодня в 06:58
Очень неожиданно его увидеть.... вот и еще один болельщик у Динамо
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:57
Это ему не "Реал"−"Барселона"! 😂😂😂
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:54
Видно очень помогло присутствие его
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:52
Вчера Динамо пело))
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 06:28
Вот благодаря поддержке Доминго и раздербанили Химки....))))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:27
Яшина во всем мире уважают. Да и динамики не подвели в такой день.
1bear
1bear
сегодня в 05:13
Пласидо Доминго отдал дань уважения Льву Яшину !
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 05:07
Не любит Химки оперу. А Доминго пел и пел.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:45
Не должен был скучать
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:54, ред.
Оперный певец Пласидо Доминго посетил матч «Динамо» — «Химки» !
А вчера он выступал на сцене Большого театра с нашей оперной дивой Анной Нетребко !!! Когда-то они с Яшиным были знакомы, и то что он посетил этот матч говорит о многом, и это очень приятно ! Всем Добра !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:03
Да ладно,двойник наверное!😜
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