Оперный певец Пласидо Доминго посетил матч «Динамо» — «Химки» !

Известный испанский оперный певец Пласидо Доминго посетил матч 12-го тура РПЛ между «Динамо» и «Химками».
В такой знаменательный день на трибунах «ВТБ Арены» присутствует особый гость — знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго.— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 22, 2021
Bienvenido, Plácido!#ДинамоХимки pic.twitter.com/DCMXnssH6M
А вчера он выступал на сцене Большого театра с нашей оперной дивой Анной Нетребко !!! Когда-то они с Яшиным были знакомы, и то что он посетил этот матч говорит о многом, и это очень приятно ! Всем Добра !!!
А вчера он выступал на сцене Большого театра с нашей оперной дивой Анной Нетребко !!! Когда-то они с Яшиным были знакомы, и то что он посетил этот матч говорит о многом, и это очень приятно ! Всем Добра !!!