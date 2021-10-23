Оперный певец Пласидо Доминго посетил матч «Динамо» — «Химки» !

Известный испанский оперный певец Пласидо Доминго посетил матч 12-го тура РПЛ между «Динамо» и «Химками».

В такой знаменательный день на трибунах «ВТБ Арены» присутствует особый гость — знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго.



Bienvenido, Plácido!#ДинамоХимки pic.twitter.com/DCMXnssH6M

ФК