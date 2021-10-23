Правнук Бенито Муссолини включён в заявку «Лацио» на матч против «Вероны»

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вчера, 20:41

, правнук итальянского диктатора времён Второй мировой войны Бенито Муссолини, включён в заявку «Лацио» на матч 9-го тура Серии А против «Вероны».

18-летний защитник впервые попал в заявку римского клуба. Такое решение тренерского штаба связано с дисквалификациями и .

Романо заключил контракт с «орлами» в марте этого года. Считается, что его прадед Бенито Муссолини являлся фанатом «Лацио». Однако другие источники утверждают, что диктатор болел за «Рому», на матчах которой он часто появлялся.