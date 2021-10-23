Правнук Бенито Муссолини включён в заявку «Лацио» на матч против «Вероны»

Романо Муссолини, правнук итальянского диктатора времён Второй мировой войны Бенито Муссолини, включён в заявку «Лацио» на матч 9-го тура Серии А против «Вероны».
18-летний защитник впервые попал в заявку римского клуба. Такое решение тренерского штаба связано с дисквалификациями Франческо Ачерби и Луиса Фелипе.
Романо заключил контракт с «орлами» в марте этого года. Считается, что его прадед Бенито Муссолини являлся фанатом «Лацио». Однако другие источники утверждают, что диктатор болел за «Рому», на матчах которой он часто появлялся.
Спасибо за то, что напомнил, спорц. А то тут все забыли, что он правый защитник.
Спасибо за то, что напомнил, спорц. А то тут все забыли, что он правый защитник.