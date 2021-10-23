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Правнук Бенито Муссолини включён в заявку «Лацио» на матч против «Вероны»

вчера, 20:41
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона4 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Романо Муссолини, правнук итальянского диктатора времён Второй мировой войны Бенито Муссолини, включён в заявку «Лацио» на матч 9-го тура Серии А против «Вероны».

18-летний защитник впервые попал в заявку римского клуба. Такое решение тренерского штаба связано с дисквалификациями Франческо Ачерби и Луиса Фелипе.

Романо заключил контракт с «орлами» в марте этого года. Считается, что его прадед Бенито Муссолини являлся фанатом «Лацио». Однако другие источники утверждают, что диктатор болел за «Рому», на матчах которой он часто появлялся.

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Все комментарии
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 02:24
Да, это плохо! Но ещё хуже, что мы начинаем забывать СВОЮ историю. К примеру. Про сталинградскую битву ещё кто-то, из молодого поколения, возможно, что-то помнит, но где она проходила? Парадокс! Большинство не знает... Грустно всё это....
Baggio R.
Baggio R. ответ Антон Белянкин (раскрыть)
сегодня в 01:19
А ещё важно упомянуть о том, что в Италии были фашисты, а в Германии - национал-социалисты.
Союзник противников
Союзник противников ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 22:40
Ты о беглых,а я о том,что вермахт и СС состояли из этнических немцев только на 60 процентов.Это прямые участники,а до 44 года вся Европа ударно трудилась на благо Третьего рейха.А некоторые ещё и истово.Что касается Месси,то да,подозрительный генотип!
gentlewolf
gentlewolf ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 22:35, ред.
Ой да ладно, в Аргентине их тоже немало. Я вот все к Месси приглядываюсь, кого-то он мне напоминает:
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:15
Муссолини, за Лацио - все сходится)))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:12
Ну и что.Да в Европе в кого пальцем не ткни-то свояк Шикльгрубера,то правнук Муссолини,то внучатый племянник ещё какого-нибудь изувера,что с этим поделаешь? Плохо то,что они стали гордится этим в открытую.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 22:04
Теперь болельщики будут зиговать на римских играх еще яростнее )))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 22:01
А ты думаешь, что он случайно за Лацио дебютирует? Скрытая пропаганда фашизма. Хоть бы постеснялись. Как по мне, так ломать его надо, чтоб было неповадно. Странно, что их не перебили всех.
старина
старина
вчера в 21:44
В Италии еще и Кокорин"играет"....Вот это реально ошибка истории
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:30
Значит Лацио победит.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 21:29
Мне кажется, что неправильно акцентировать внимание на то чей он правнук. Будь он потомком рядовых итальянцев не было бы никакой новости. Успехов парню в карьере. И чтобы его воспринимали самостоятельной личностью, а не правнуком Муссолини.
протон
протон
вчера в 21:19
18-летний футболист, выступающий на позиции правого защитника, является правнуком итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Спасибо за то, что напомнил, спорц. А то тут все забыли, что он правый защитник.
kanuni
kanuni
вчера в 21:15
Представьте,внук Путина будет играть в Зените,племянник Бен Ладена в Арсенале,внучатый правнук Гитлера в Шальке.
sihafazatron
sihafazatron ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 21:03
А за прадедов?)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:02
Сборную ГУЛАГа он мог бы усилить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:00
Лишь бы толковый игрок был...
drug01
drug01
вчера в 20:54
Посмотрим на его игру
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:50
Внук за дедов не в ответе
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