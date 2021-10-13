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Карпин — об отказе Дзюбы: «Не хочет – и не надо»

вчера, 11:08

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду.

Сначала мы встретились в Питере (в августе – Прим.). Он сказал: «Я готов, я хочу, всё окей». Я ему говорю: «Хорошо, работай. Вызову или не вызову, не знаю, показывай игру, а я буду выбирать». Потом он попадает в расширенный список.

Потом, когда опубликовали расширенный список, я ему написал: «На связи?» Он ответил: «Да, на связи». Я ему позвонил, говорю: «Через неделю будем давать окончательный список. Ты готов, всё нормально?» – «Нет, я не готов, мне надо набирать форму». – «Окей, хорошо».

Нормально ли, когда игрок сам оценивает свою форму и ставит свою оценку формы выше оценки главного тренера? Не знаю. В клубе игрок деньги получает, а в сборной нет. В клубе ему скажут: «Не готов играть, значит зарплату не получаешь». Всё! А здесь что сделаешь? Какие у меня рычаги? Не хочет – и не надо.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:24
Как вы уже задолбали с этим Дзюбой. Его нет в сборной, но новостей о ней он генерирует больше, чем все игроки и персонал команды вместе взятые. Совсем недавно похожим образом отказался играть за сборную Фернандес, но из этого не вы76и сотню новостей, а ведь он был не менее важным игроком. Не хочет играть - его право, перестаньте уже обсасывать эту тему
Николай Еремеев
Николай Еремеев
вчера в 19:16, ред.
Многие наши миллионеры из футбола типа Дзюбы забыли , что игра за сборную страны это честь , а не долг или обязанность ,которой можно и пренебречь , и играть спустя рукава , отсюда и результат сборной при Черчесове. Поганой метлой их из сборной Такие никогда не будут" умирать" на поле!
Vik_ont25
Vik_ont25
вчера в 19:04
Ну сколько можно! Куда не плюнь, везде Дзюба! На нём, что, свет клином сошёлся? Играет сборная без него и даёт результат. Отказался - вторго приглашения быть не должно! Прям Роналду и Месси в одном флаконе.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Vitali Mäkelä (раскрыть)
вчера в 18:50
а как он играл? забил по голу топ-клубам, Сочи и Крыльям?
vipanalitik
vipanalitik
вчера в 16:14
Они никогда не уживуться друг с другом.
Baggio R.
Baggio R. ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 14:34
Карпин тоже ЗМС, а ещё вице-чемпион Кубка Европы 2005 по пляжному футболу)
trimetil
trimetil
вчера в 14:31
Рычаги есть. Вызвать официально игрока, если отказывается - автоматически дисквалификация в клубе на два матча.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Vitali Mäkelä (раскрыть)
вчера в 14:20
Типа все в его мазолистых руках?)
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 14:08
Дзюба сам проср@ал звание лучшего бомбардира сборной России, ему вроде 1 мяч оставалось забить . Теперь барада
Vitali Mäkelä
Vitali Mäkelä
вчера в 14:05
Если Дзюба будет играть так-же,как он играл последние матчи в октебре, То его надо брать на ноябрьские матчи! Надо просто забыть обиды, и просто покозать на что мы способны! А там может дажы и Карпин с Дзюбой общий язык найдут! Вперёд Россия! Из Финляндии болею!
альсато
альсато
вчера в 13:23
Футбол-это тоже война!..если бы мне в войсках-боец сказал:"извини командир, я не готов"-поступил бы с ним, согласно военного времени!))))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:08
Эх,не попросил ты их Дуболомное Высочество об одолжении правильным способом! Он же ЗМС,а ты кто???
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:00
Чересчур много внимания этому дрочуну.
ОПС
ОПС
вчера в 12:58
Флаг ему в руки.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 12:37
А,Артемка-то ждал совсем другого разговора...)))
112910415
112910415
вчера в 12:31
так проходит слава мирская
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:14
Всё правильно сказал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 12:12
В Карпине злобы нет совсем. Немного сарказма, но это допустимо и даже хорошо. А фанатов Дзюбы издалека видно. По запаху.
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:11
Правильно, Валера! Давно так надо! И всем дзюбофилам тоже пора это усвоить. Не хочешь - пшёл в зад!
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:55, ред.
Просто у нас в стране это происходит быстрее...страна динамичная)...иногда при жизни персонажа успевают и поставить и снять...в других странах то же самое...отцы-основатели не дадут соврать)...
санек002
санек002
вчера в 11:49
не хочет и вон пошел!
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:49
Уважения среди болельщиков этот отказ Дзюбе не прибавит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:48, ред.
Дзюба заигрался , не зря же он выбрал себе костюм ДЗЮБПУЛА !!!( Мания ... параноя ... заболевание !
cska1948
cska1948
вчера в 11:44
В нашей стране нельзя живого человека ставить на пьедестал. А вот Дзюбу поставили и он возомнил, что он САМ может решать играть ему за сборную или нет. Но Артём видимо забыл, что у нас также легко и сбрасывают с пьедестала, а потом втаптывают в грязь.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:38
Карпин о Дзюбе и сборной: "Не хочет - пусть 74т"
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:35
Тема высосана из пальца.
Они оба стоят друг друга.
Но в Карпине больше злобы.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:19
Не больно-то и хотелось)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:18
Да они не отстанут
„Трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку… особенно, если её там нет!“

но они будут искать и в конечном результате придумают какую нить шнягу(((
Землянин
Землянин
вчера в 11:13, ред.
Отстаньте от Карпин уже с этим Дзюбой. Уже всё по полочкам разложил: "Не хочет, и не надо" тут не детский сад, чтобы сопли утирать и уговаривать.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:10
Логично, Валера..... согласен на все 100
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