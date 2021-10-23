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Педри, Дембеле и Араухо пропустят матч «Барселоны» против «Реала»

вчера, 14:17
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Барселона» объявила заявку на матч с «Реалом» в 10-м туре чемпионата Испании.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест, Жерар Пике, Серхио Бускетс, Рикард Пуч, Мемфис Депай, Ансу Фати, Нето, Юсуф Демир, Филиппе Коутиньо, Клеман Лангле, Люк де Йонг, Жорди Альба, Серхио Агуэро, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Оскар Мингеса, Самуэль Умтити, Эрик Гарсия, Иньяки Пенья, Нико Гонсалес, Гави, Алекс Бальде.

Матч пропустят Педри, Усман Дембеле и Рональд Араухо, получивший травму в середине октября.

«Барселона» примет «Реал» в воскресенье, 24 октября. Начало матча — в 17:15 по московскому времени.

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Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 18:14
Трындец пришел Барсе.... можно смело ставить на победу Реала
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:54
Не сказал бы, что Дембеле большая потеря для Барсы в этом матче, но Педри и Араухо да, однозначно да.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 14:47
Хоть и они были играли бы шансов у Барселоны ноль,могут и крупно проиграть,потому что у руля баран куман.
Пока Куман,хочу чтобы все игры они проигрывали.
С ним тянут кризис,пока это бревно у руля кризис будет усугубляться.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:41
Не заменимых в Барселоне не должно быть.
Mangur
Mangur
вчера в 14:37
Для реала это нереальная везуха
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 14:35
К отсутствию Дембеле уже все привыкли)
Араухо стал часто ломаться.
beefs
beefs
вчера в 14:24
жаль конечно, скорейшего выздоровления...
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