Педри, Дембеле и Араухо пропустят матч «Барселоны» против «Реала»

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вчера, 14:17

«Барселона» объявила заявку на матч с «Реалом» в 10-м туре чемпионата Испании.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест, Жерар Пике, Серхио Бускетс, Рикард Пуч, Мемфис Депай, Ансу Фати, Нето, Юсуф Демир, Филиппе Коутиньо, Клеман Лангле, Люк де Йонг, Жорди Альба, Серхио Агуэро, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Оскар Мингеса, Самуэль Умтити, Эрик Гарсия, Иньяки Пенья, Нико Гонсалес, Гави, Алекс Бальде.

Матч пропустят Педри, и , получивший травму в середине октября.

«Барселона» примет «Реал» в воскресенье, 24 октября. Начало матча — в 17:15 по московскому времени.