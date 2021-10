Полузащитник «Ливерпуля» вывел свою команду вперёд в матче 9-го тура Английской Премьер-Лиги против «Манчестер Юнайтед».

Кейта поразил ворота «красных дьяволов» на 4-й минуте 42-й секунде встречи. Этот гол стал для «Ливерпуля» самым быстрым в рамках АПЛ на «Олд Траффорд».

04:42 — Naby Keita's opening goal is the earliest Premier League goal Liverpool have ever scored at Old Trafford. Sliced. pic.twitter.com/99dWhVJR7d