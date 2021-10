«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» (5:0) в матче 9-го тура Английской Премьер-Лиги, одержав самую крупную победу над МЮ в своей истории.

Во время игры болельщики «Ливерпуля» посвятили песню главному тренеру «красных дьяволов» , который находится на грани увольнения: «Оле должен остаться! Оле должен быть у руля!»

Liverpool fans are really, really, really enjoying this! 😆



🎶 𝑂𝑙𝑒'𝑠 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙 🎶 pic.twitter.com/FfAdAJtiPE