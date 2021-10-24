В «Спартаке» опровергли слухи о возможной отставке Руя Витории

В пресс-службе «Спартака» прокомментировали слухи о возможной отставке главного тренера клуба Руя Витории после разгромного поражения от «Зенита» (1:7) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно.
Безусловно, это очень тяжелое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию.
какой чемпионат без Спартака? на кого смотреть? так хоть всегда есть инфоповоды, как Спартак где-то слил с огромным счетом
какой чемпионат без Спартака? на кого смотреть? так хоть всегда есть инфоповоды, как Спартак где-то слил с огромным счетом
Теперь осталось пройти очищение Пердивом и свою задачу Федун считалю выполнил.
Теперь осталось пройти очищение Пердивом и свою задачу Федун считалю выполнил.
Не удивлюсь, если до зимы будут неважные результаты и только зимой португальца отправят в отставку.
Хитрое, но бестолковое руководство Спартака!
Не удивлюсь, если до зимы будут неважные результаты и только зимой португальца отправят в отставку.
Хитрое, но бестолковое руководство Спартака!