В «Спартаке» опровергли слухи о возможной отставке Руя Витории

В пресс-службе «Спартака» прокомментировали слухи о возможной отставке главного тренера клуба Руя Витории после разгромного поражения от «Зенита» (1:7) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно.

Безусловно, это очень тяжелое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию.