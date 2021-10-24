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В «Спартаке» опровергли слухи о возможной отставке Руя Витории

вчера, 21:52
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В пресс-службе «Спартака» прокомментировали слухи о возможной отставке главного тренера клуба Руя Витории после разгромного поражения от «Зенита» (1:7) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно.

Безусловно, это очень тяжелое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 10:47
Да, разве это тренер? Посмотрите на его беспомощность. Без слёз смотреть нельзя. Теперь нужно ждать 1:8, что его убрали?
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK
сегодня в 10:09
В Спартаке была уже подобная история, Унай Эмери тренировал, сливал все игры а потом по увольнению ушел и разными клубами выигрывал Лигу Европы - так что думаю дело в руководстве Спартака и тотализаторов((((
санек002
санек002 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 09:39
да!забивать на все!а если серьезно с такими игроками только пердив навечно!
zsb1961
zsb1961
сегодня в 09:31
Пусть ещё поработает.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 09:23
их никогда не отпустят в пердив, потому что чемпионат России это большие бабки, а вместе со Спартаком уйдет и процентов 10 аудитории чемпионата

какой чемпионат без Спартака? на кого смотреть? так хоть всегда есть инфоповоды, как Спартак где-то слил с огромным счетом
zgnj7hg5umpp
zgnj7hg5umpp ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 08:56
У Тедески эти же игроки второе место взяли, а тут проигрывают всем подряд , да еще и 7-1 :D. Может дело в тренере все же?
Сп62
Сп62 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 07:20
А чему он тогда научил? Забивать 7?
sir_Alex
sir_Alex ответ протон (раскрыть)
сегодня в 06:16
Так ведь дело не в конкретном матче, а в системном кризисе клуба. Можно было и 0:10 проиграть.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:13
А причём тут витория? Любой тренер в спартаке это заложник, там атмосфера такая, вы обратите внимание на ловчева, шмурнова эти люди критикуют любого тренера когда в игре нет кружевов, забеганий и всякой другой хрени, которых давнр уже не существует в футболе.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 05:56
пришло время действий. необходимо полностью (в сети, ТВ и т.п.) игнорировать игры команды, которой владеет Федун. Все силы и поддержку кинуть на создание НОВОГО ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА СПАРТАК с логотипом и брендом, созданным братьями Старостиными, этот клуб никогда не должен быть частным, система управления и инвестирования не так уж сложны для подобного проекта, ничего нового выдумывать не надо.
ABir
ABir
сегодня в 05:42
Можно подумать, что это тренер научил их пропускать 7 мячей за матч
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 05:24
...
Теперь осталось пройти очищение Пердивом и свою задачу Федун считалю выполнил.
ДСА
ДСА
сегодня в 05:08
Контракт наверное такой подписали, что фиг уволишь.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 04:45
Пора!
П.Пар
П.Пар
сегодня в 00:56
Этого Руя Моржового теперь поганой метлой из команды не вымести
1bear
1bear
сегодня в 00:37
Спартаку даже чабан-"усабрь" не поможет,пока федуны "рулят"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:56
Пора ???
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:26
Верим в Руя, федуна, Зарему, Рассказова, Максименко, Кутепова и проч...аминь.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:15
В "СПартаке" никто ни руя ничем не руководит.
batog
batog
вчера в 23:12
Федун, как тебя надо обозвать, что бы ты продал Спартак, а???? С 1968 г болею за Спартак, но такого ПОЗОРИЩА не помню!!!!!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:57
Да,отвалили,по-настоящему,как сейчас модно nocoment!!
санек002
санек002
вчера в 22:55
Я С РАДОСТИ БЫ НАПИЛСЯ УСЛЫШАВ НОВОСТЬ О УХОДЕ БЕЗДАРНОСТЕЙ ФЕДУНА И ФЕДУНИХИ-САМОГО ПОЗОРНОГО ПЯТНА В В ИСТОРИИ СПАРТАКА!
LCH bad
LCH bad
вчера в 22:26
Дайте хоть одному тренеру поработать.
makkie
makkie
вчера в 22:20
Дура Зарема пойдет до конца, чтобы унизить и растоптать Руй Виторию.
Не удивлюсь, если до зимы будут неважные результаты и только зимой португальца отправят в отставку.
Хитрое, но бестолковое руководство Спартака!
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 22:16
Это позор... за всех болел спартака обидно... держитесь парни.
протон
протон ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 22:15
Это даже хорошо, что всё закончилось с таким счётом, а то бы в стане болельщиков Спартака так бы и оставались наивные товарищи, которые бы размышляли, что у нас всё хорошо и команда развивается. вы в полной жо.. за 20 лет Спартака, но такого не припомню. Даже когда играли Мукунки и прочие, такого позорища не было.
sir_Alex
sir_Alex ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:12
Этот бардак уже 20 лет творится, вот в чём проблема.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:09
Естественно такое решение не принималось, т.к. понятно, что для подобного решения нужна пара дней хотя бы, а не 30 минут. Потерпите, господа. всему свое время. До перерыва в ЧР всего несколько туров.
протон
протон
вчера в 22:03
Да с таким составом, как у Спартака любого тренера поставь сейчас, результаты не придут. Купили одного Кофрие, и то как заплатку на скамейку, а по итогу игрок лучше чем основные до этого. В запасе так вообще кроме Игнатова никого нет. Выпускать ломовицкого такое себе. И тут огромные вопросы к руководству и менеджменту Спартака. Матч с Наполи тут скорее видится как исключение и случайность. И фратрии следует ругаться на свое бездарное руководство, которое имеет возможности но из года в год проводит бездарную трансферную политику. Хотя не без исключений в виде Мозеса и промеса. Жаль адекватных болельщиков клуба, не заслужили они видеть то, что сейчас в клубе творится. А творится полнейший бардак.
d1metras
d1metras
вчера в 22:00
Надо не Виторию увольнять а Федуна на костре сжечь.. Как с таким подбором инвалидов можно играть? ни одного нормального трансфера.. Позорище.. а на молодых футболерах уровня фнл далеко не уедешь.. вот и результат..
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