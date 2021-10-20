Черчесов рассказал, какие предложения ему поступали после ухода из сборной

Бывший главный тренер сборной России рассказал, какие предложения продолжения карьеры ему поступали после ухода из национальной команды.

Отдыхать не устал. Моё внутреннее состояние не меняется от того, какой пост занимаю или же переживаю период вне трудовой деятельности. Варианты трудоустройства были, но по разным причинам не принял предложения от нескольких клубов и сборных. Не могу конкретизировать, если посчитают нужным, сами об этом скажут. Но и от меня однажды отказались — в Турции. Сделали выбор в пользу другого специалиста.

Из Турции звонили — два раза общался с членом правления федерации, известным в прошлом футболистом Хамитом Алтынтопом. Мне легко вести диалог, потому что в течение пяти лет мы играли против турок шесть раз, и наш штаб владел подробной информацией об этой команде.

Когда происходили контакты? В середине сентября. Я был одним из кандидатов, но остановились на Штефане Кунце. Меня интересовала такая работа, потому что знакомы задачи. Плюс хорошо понимал текущую ситуацию. Это тот материал, которым владеет наш тренерский штаб. С Ираком же не получилось потому, что сложно за пять минут разорвать один контракт и подписать следующий — предложение поступило сразу после ухода из сборной России.