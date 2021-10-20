ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухи

Черчесов рассказал, какие предложения ему поступали после ухода из сборной

вчера, 09:04

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какие предложения продолжения карьеры ему поступали после ухода из национальной команды.

Отдыхать не устал. Моё внутреннее состояние не меняется от того, какой пост занимаю или же переживаю период вне трудовой деятельности. Варианты трудоустройства были, но по разным причинам не принял предложения от нескольких клубов и сборных. Не могу конкретизировать, если посчитают нужным, сами об этом скажут. Но и от меня однажды отказались — в Турции. Сделали выбор в пользу другого специалиста.

Из Турции звонили — два раза общался с членом правления федерации, известным в прошлом футболистом Хамитом Алтынтопом. Мне легко вести диалог, потому что в течение пяти лет мы играли против турок шесть раз, и наш штаб владел подробной информацией об этой команде.

Когда происходили контакты? В середине сентября. Я был одним из кандидатов, но остановились на Штефане Кунце. Меня интересовала такая работа, потому что знакомы задачи. Плюс хорошо понимал текущую ситуацию. Это тот материал, которым владеет наш тренерский штаб. С Ираком же не получилось потому, что сложно за пять минут разорвать один контракт и подписать следующий — предложение поступило сразу после ухода из сборной России.

Был ли интерес из клубов РПЛ? Интерес проявляли, но предложений пока не делали. Впрочем, я не удивлен. Турнир идет, а любому коллеге желаю в труде только удачи.

Все новости
Друг Венгера рассказал о готовности тренера возглавить клуб из РПЛ
18 октября Комментарии14
Гендиректор «Ахмата»: «Вопрос об отставке Талалаева обсуждаться не будет»
17 октября Комментарии12
СлухиВ понедельник «Ахмат» проведёт совещание относительно будущего Талалаева
17 октября Комментарии10
В «Ахмате» отреагировали на слухи о возможной отставке Талалаева
15 октября Комментарии6
СлухиТалалаева могут уволить, если «Ахмат» проиграет «Химкам»
15 октября Комментарии11
Игнатьев: «Что нам Рангник? Уйдёт и уйдёт. Я вообще не знаю такого тренера»
13 октября Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:34
Вспомнил анекдот про обезьянку, которую учили говорить ...
бундер
бундер ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:39
Не нужно нам чабана. До сих пор злоба на него за то что Федотова подсидел.
Конь 666
Конь 666
вчера в 14:33
На пенсию гоу, иди форель лови в Осетии
zooveterinar
zooveterinar ответ pele1981 (раскрыть)
вчера в 13:14
Джим-Джими!!Ача-Ача ,вот и кляча!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:15
Мало видно предлагали.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:12
А про спартак промолчал.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:53
Весьма спорный вопрос по первому предложению вашего комментария. После "оглушительного" успеха на ЧМ-18, когда ты "на коне", посыпавшихся на мундир звёзд с неба, розовых снов и радужных перспектив сборной в следующем цикле - и уйти добровольно в отставку ? Никто бы из нас не ушёл и всего лишь по одной причине. Главный тренер предполагал, что и в следующих играх под его руководством сборная будет демонстрировать тот приятный футбол, который она показала в первых двух матчах ЧМ. Но... надежды юношей питают. С.С.Ч. просчитался, надеясь на то, что футболисты сохранят в себе победный настрой и продолжат нас радовать. Но надо знать наших игроков, которые показывают хорошую игру через раз, а то и два... Вот они и показали.
1bear
1bear
вчера в 11:07
лучше отдыхай дальше
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:37
Ну безработным Саламыч не будет , вот только где и когда...???
Пик
Пик
вчера в 10:19
я боец на поле боя а вы кто такие после этих слов кто его близко подпустит это оскорбление всех любителей футбола в России
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:11
Продлив контракт с РФС ещё на один цикл, Станислав Саламович совершил ошибку, уходить с поста Главного тренера Сборной нужно было сразу по завершению ЧМ-2018, когда болельщики и отечественная пресса восхваляли заслуги команды и её наставника. Сейчас, когда его рейтинг несколько пошатнулся, гораздо сложнее вести диалог с возможным будущим работодателем по заключению нового кандидата. Естественно, его знания и опыт в конечном итоге кому-то обязательно потребуются, и рано или поздно Черчесов снова будет работать по специальности, а знание иностранного языка будет способствовать его востребованности не только у нас в стране, но и за рубежом.
pele1981
pele1981
вчера в 10:05
В кино себя попробуй, в индийском!))
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:54
Так пилить бабло больше нигде не получится!
112910415
112910415
вчера в 09:51
в Польшу, только туда
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 09:48
Черчесов рассказал какие предложения ему поступали после ухода из сборной - физрук, чабан, пастух
протон
протон
вчера в 09:48
Опоздал, Станислав! В Шиннике место уже надёжно забранированно))) А выше-то вряд ли кому нужен. Если только бабло попилить.
Oplot
Oplot
вчера в 09:45
Легендарный тренер.Его достижения в сборной говорят сами за себя.Умение мотивировать,доносить свои мысли до футболистов,ставить шикарный комбинационный футбол-все это про Черчесова.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:35
Ждет предложения от спартака
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:28
Истово трудился я , но даже не устал,
16и разрушили мой личный пьедестал;
отдыхать неистово я не перестаю,
критиков своих верчу я смело на... носу.

Бились за меня Ирак, Турция,Иран,
но сказал мне Алтынтоп,что я простой баран...
Был ли интерес ко мне от клубов РПЛ?
Был,но я для этого немного не созрел...

Мне бы снова сборную потренировать,
чтобы всяк усвоить смог,как клуб мне доверять.
Roger Young
Roger Young ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 09:28
опыт чего? Какие трофеи в качестве тренера кроме чемпионства Польши?

Кому он нужен?
Cat01
Cat01
вчера в 09:18
Без работы не будет опыт большой
drug01
drug01
вчера в 09:17
Он ещё кому то нужен!
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:10
Нарасхват прям))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:10
В Урюпинск он ехать точно не хочет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100