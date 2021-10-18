Друг Венгера рассказал о готовности тренера возглавить клуб из РПЛ

Агент Шандор Варга, который является близким другом бывшего наставника «Арсенала» Арсена Венгера, ответил на вопрос о том, готов ли французский специалист возглавить команду из Российской Премьер-Лиги.
Венгер всегда готов приехать в Россию. Я недавно с ним встречался, он вспоминал Россию с теплотой в сердце. Точно могу сказать, что Венгер всегда готов приехать.
Стоит отметить, что в 2018 году «Зенит» рассматривал вариант с приглашением Венгера.
А то такую бурную деятельность развил, аж дух захватывает- то офсайд отменить, то ногами из аута вводить, то мундиали через год проводить, то ещё какая-нибудь галиматья.
Таким реформаторам дай волю, они предложат играть в футбол в коньках на песке..
Его бы в дурку на передержку, а потом с почётом на пенсию.
Ну, или в РПЛ, это тоже неплохо..)))
А то такую бурную деятельность развил, аж дух захватывает- то офсайд отменить, то ногами из аута вводить, то мундиали через год проводить, то ещё какая-нибудь галиматья.
Таким реформаторам дай волю, они предложат играть в футбол в коньках на песке..
Его бы в дурку на передержку, а потом с почётом на пенсию.
Ну, или в РПЛ, это тоже неплохо..)))