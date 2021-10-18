Друг Венгера рассказал о готовности тренера возглавить клуб из РПЛ

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вчера, 17:32

Агент Шандор Варга, который является близким другом бывшего наставника «Арсенала» , ответил на вопрос о том, готов ли французский специалист возглавить команду из Российской Премьер-Лиги.

Венгер всегда готов приехать в Россию. Я недавно с ним встречался, он вспоминал Россию с теплотой в сердце. Точно могу сказать, что Венгер всегда готов приехать.

Стоит отметить, что в 2018 году «Зенит» рассматривал вариант с приглашением Венгера.