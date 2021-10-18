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Друг Венгера рассказал о готовности тренера возглавить клуб из РПЛ

вчера, 17:32

Агент Шандор Варга, который является близким другом бывшего наставника «Арсенала» Арсена Венгера, ответил на вопрос о том, готов ли французский специалист возглавить команду из Российской Премьер-Лиги.

Венгер всегда готов приехать в Россию. Я недавно с ним встречался, он вспоминал Россию с теплотой в сердце. Точно могу сказать, что Венгер всегда готов приехать.

Стоит отметить, что в 2018 году «Зенит» рассматривал вариант с приглашением Венгера.

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 00:25
Венгер потребует сразу 18 летний контракт
cska1948
cska1948
вчера в 19:42
"Венгер всегда готов приехать в Россию..."
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Вот только в каком качестве Варга не уточняет. Может в качестве туриста?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:21
Информационный повод.За это тоже платят.
beefs
beefs
вчера в 18:57
Опять кто то насмехается...
Comentarios
Comentarios
вчера в 18:48
А кто у нас с деньгами Зенит если только
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:47
Лишь бы деньги хорошие платили.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:38
- Господин Венгер, вы готовы возглавить Арсенал?
- Да, конечно.
- Отлично. Ждём вас в Туле!
- ???
протон
протон
вчера в 18:30
трудно в это поверить.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:03
Ну и для чего эта сказка?!!)
hаrut
hаrut
вчера в 17:54
Думаю, что это просто красивая сказка-уточка..:)))
баск
баск
вчера в 17:53
Во, идея супер, главное- чтобы со своей сегодняшней должности съехал, начальника отдела ФИФА по развитию футбола.

А то такую бурную деятельность развил, аж дух захватывает- то офсайд отменить, то ногами из аута вводить, то мундиали через год проводить, то ещё какая-нибудь галиматья.
Таким реформаторам дай волю, они предложат играть в футбол в коньках на песке..

Его бы в дурку на передержку, а потом с почётом на пенсию.
Ну, или в РПЛ, это тоже неплохо..)))
fc79whkykg9n
fc79whkykg9n
вчера в 17:40
Естественно, это будет Арсенал
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:36
На то он и друг,чтобы за него топить!
drug01
drug01
вчера в 17:36
Будем смотреть
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