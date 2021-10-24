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Витория отказался отвечать на вопрос об отставке после разгрома от «Зенита»

вчера, 21:29
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория не стал отвечать на вопрос о возможной отставке после разгромного поражения от «Зенита» (1:7), которое стало для «красно-белых» самым крупным в истории в рамках Российской Премьер-Лиги.

Если у вас есть вопросы по игре — пожалуйста. На такое я отвечать не буду. Это очень сложный момент. В такие моменты нужно признавать свои ошибки. Но нельзя делать громкие заявления.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 07:08
Должен уйти... Если Мужик...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:27
На этот вопрос ответит гендиректор клуба.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:17
Это не от него зависит,потому как сам он уходить не собирается,туземцы.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 22:33
Атакуй не атакуй
Все равно ваш тренер - Руй.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 22:20
А дети лимита уже наверное в компьютерные игрульки играют, пока тренер за них отдувается, они знают, что он их будет выпускать каждый раз на поле, потому что обязан
прохожий.
прохожий. ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:19
Нормальные это - Джикия,Жиго,Айртон, Мозес,Бакаев,Примес.Все.Зобнин года 2 уже в ауте.) Ларсон играет 1 через 3.Ну а про остальных даже и писать нечего ).Хотя даже у сегодняшнего Корина есть фанаты,так что я не удивлен твоим комментом))
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 22:17
Витория из 77 делает что получается,ну нет игроков в запасе нормальных, в лазарет ушли Понсе,Зобнин,Промес еще не в форме,Жиго еще получил дисквалификации и все и некому играть, Ларсона надо продавать срочно зимой
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:07
А зачем поддерживать мужика на 6-м десятке лет, с многомиллионным контрактом, который знал куда он шел.? Пусть его поддерживает руководство клуба, а журналисты делаю все правильно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ прохожий. (раскрыть)
вчера в 22:05
Говоришь 4-5 нормальных? Тогда скажи, а кто ненормальный из списка Джикия, Айртон, Жиго, Зобнин, Бакаев, Ларсон, Мозес, Промес ? Такому составу могут позавидовать большая часть клубов РПЛ. А есть еще Понсе, Максименко и ЗМС Кутепов ( это не подсказка тебе)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:04
Интересно, спросили ли журналисты португальца, в чём причина неудачной игры команды в этом матче ? Спросить об отставке много ума не надо, а вот поддержать человека в трудный момент - это искусство, которое дано не каждому. Журналисты, как дятлы, ближайшие дни будут долбить его психику. И не только журналисты, многие "специалисты", сидя в креслах и рассуждая с умным видом, пройдутся по этому человеку. Держись, Руй ! Напомню Вам строчки из песни "Машины Времени": "Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнётся под вас". Это единственное, что я хочу вам пожелать. Удачи и везения в следующих матчах.
pox 57
pox 57 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:58
на свиных рёбрышках!!!
а если бы проиграл (что мало вероятно и 10 лет без побед в Санкт-петербурге подтверждение) Зенит,то крику было бы на ВСЮ страну обсалютно на ВСЕХ каналах...
particular
particular
вчера в 21:54, ред.
Руй по шапке получит... Может даже решение примут...
Но на поле-то суетливо мельтешили игрочки... Кто, когда и какие им вопросы задаст? Они-то отделаются привычным порицанием и поливанием в соцсетях и СМИ... Вот уж кому многое по барабану... Не думаю, что поражение - это следствие личных промахов Руя или какой-то его отсталости в тренерской мысли...
Т.ч. ведро помоев надо расхлёбывать пополам, а ещё лучше - на троих с руководством клуба... Крайнего назначить - дело не хитрое 😠 🤔
Сергей Зz
Сергей Зz
вчера в 21:53
Мне бы стыдно было выводить команду на следующий матч, за результат отвечает тренер как никак. Уважающий себя мужчина признает поражение и несостоятельность своих действий. Хотя жаль его, попал в мясорубку
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:53
Не воспитанно задавать такие вопросы человеку.
прохожий.
прохожий.
вчера в 21:48
В чем вина Виктории? В том ,что ему некем заменить Рассказова? Или в том,что в команде всего 4-5 нормальных игроков? Ему некем играть и некем усилять.Так может пора спросить с боссов,а не с тренера,который сам в шоке от того куда он попал И ведь 100% перед подписанием ему преподносили очередную сказку о том как и кого он получит в трансферное окно.Как они удачно усилятся .Тут надо не языками чесать,а просто перестать болеть за слово ,,Спартак".Так как ничего от общества и клуба Спартак не осталось кроме названия .Да простят меня болельщики Спартака,но мне действительно жаль этот клуб с богатой историей и жаль его бывших выдающихся игроков,которые добывали победы и титулы для своего клуба.
n272nm
n272nm
вчера в 21:43
Дайте Рую поработать! Верьте в Руй! :))))
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:39
Дайте Руйке поработать, у него только начинает получаться!
dzvinka
dzvinka ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:38
вот тут меня прорвало, мастер!
до слез тупо))) ох немогу...
Землянин
Землянин
вчера в 21:36, ред.
У него неустойка в контракте, с чего ему самому уходить посреди сезона, будет доить до последнего, чтобы не случилось на поле
zuker
zuker
вчера в 21:35
Гнать в шею
протон
протон
вчера в 21:34
Жалко мужика на самом деле. Рыба гниет с головы. Конечно, он ответственен за результат, но зная какая дичь творится у кб, хочется лишь поддержать его, что, кстати, и сделал Семак в интервью матч тв после матча
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:34
Витория отказался отвечать на вопрос об отставке после поражения «Зениту»
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Сульшер:
LCH bad
LCH bad
вчера в 21:33
Нужно Лестеру еще крупно влететь, тогда, может быть, да.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:32
Правильно сказал, нужно все обдумать и не делать резких заявления с горяча. Но свое имя он уже вписал в историю спартака))
Zak11
Zak11
вчера в 21:32
Я ожидал такой реакции от Витории. Не хочет на горячую голову принимать решения
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:31
что за люди! главное на костях поплясать
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