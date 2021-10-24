Витория отказался отвечать на вопрос об отставке после разгрома от «Зенита»

Главный тренер «Спартака» не стал отвечать на вопрос о возможной отставке после разгромного поражения от «Зенита» (1:7), которое стало для «красно-белых» самым крупным в истории в рамках Российской Премьер-Лиги.

Если у вас есть вопросы по игре — пожалуйста. На такое я отвечать не буду. Это очень сложный момент. В такие моменты нужно признавать свои ошибки. Но нельзя делать громкие заявления.