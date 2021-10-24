Витория отказался отвечать на вопрос об отставке после разгрома от «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория не стал отвечать на вопрос о возможной отставке после разгромного поражения от «Зенита» (1:7), которое стало для «красно-белых» самым крупным в истории в рамках Российской Премьер-Лиги.
Если у вас есть вопросы по игре — пожалуйста. На такое я отвечать не буду. Это очень сложный момент. В такие моменты нужно признавать свои ошибки. Но нельзя делать громкие заявления.
Все равно ваш тренер - Руй.
Все равно ваш тренер - Руй.
а если бы проиграл (что мало вероятно и 10 лет без побед в Санкт-петербурге подтверждение) Зенит,то крику было бы на ВСЮ страну обсалютно на ВСЕХ каналах...
а если бы проиграл (что мало вероятно и 10 лет без побед в Санкт-петербурге подтверждение) Зенит,то крику было бы на ВСЮ страну обсалютно на ВСЕХ каналах...
Но на поле-то суетливо мельтешили игрочки... Кто, когда и какие им вопросы задаст? Они-то отделаются привычным порицанием и поливанием в соцсетях и СМИ... Вот уж кому многое по барабану... Не думаю, что поражение - это следствие личных промахов Руя или какой-то его отсталости в тренерской мысли...
Т.ч. ведро помоев надо расхлёбывать пополам, а ещё лучше - на троих с руководством клуба... Крайнего назначить - дело не хитрое 😠 🤔
Но на поле-то суетливо мельтешили игрочки... Кто, когда и какие им вопросы задаст? Они-то отделаются привычным порицанием и поливанием в соцсетях и СМИ... Вот уж кому многое по барабану... Не думаю, что поражение - это следствие личных промахов Руя или какой-то его отсталости в тренерской мысли...
Т.ч. ведро помоев надо расхлёбывать пополам, а ещё лучше - на троих с руководством клуба... Крайнего назначить - дело не хитрое 😠 🤔
до слез тупо))) ох немогу...
до слез тупо))) ох немогу...
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Сульшер:
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Сульшер: