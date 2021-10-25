«Эвертон» и «Вест Хэм» нацелились на подписание Перишича

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вчера, 20:52

«Эвертон» и «Вест Хэм» определили полузащитника «Интера» в качестве трансферной цели, сообщает Fichajes.

Борьба за подписание 32-летнего игрока может вспыхнуть между двумя клубами АПЛ в январе, также игроком интересуются в Германии.

У Перишича осталось меньше года до истечения его нынешнего контракта в «Интере», в этом сезоне он провел восемь матчей в Серии А за «нерадзурри».

Недавно Перишич установил уникальное достижение в Серии А.