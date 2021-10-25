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«Эвертон» и «Вест Хэм» нацелились на подписание Перишича

вчера, 20:52

«Эвертон» и «Вест Хэм» определили полузащитника «Интера» Ивана Перишича в качестве трансферной цели, сообщает Fichajes.

Борьба за подписание 32-летнего игрока может вспыхнуть между двумя клубами АПЛ в январе, также игроком интересуются в Германии.

У Перишича осталось меньше года до истечения его нынешнего контракта в «Интере», в этом сезоне он провел восемь матчей в Серии А за «нерадзурри».

Недавно Перишич установил уникальное достижение в Серии А.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:40
«Эвертон» и «Вест Хэм», похоже, идут в разных направлениях под руководством своих прагматичных менеджеров. «Хаммерс» набирает силу под руководством Дэвида Мойеса и пока не показывает признаков того, что их кампания в Лиге Европы будет препятствием.

Тем временем «Ириски» работают без магического центрального нападающего Доминика Калверта-Льюина. Ричарлисон также отсутствовал в последние недели, прежде чем в субботу вернулся в игру против Уотфорда.

Однако еще большее беспокойство вызвала - пять пропущенных мячей на другом конце линии.

Оба клуба искренне стремятся ежегодно проходить отборочные матчи в Европе. Если это будет достигнуто, они будут все больше полагаться на свои глубинные составляющие в ходе перегруженной кампании на двух фронтах.

Утверждается, что Иван Перишич «Интера» находится в поле зрения пары.

Несмотря на свои 32 года, смертоносный нападающий остается постоянным игроком как в клубе, так и в сборной. Перишич помог «Интеру» сломить доминирующее положение «Ювентуса» в Серии А в прошлом сезоне, но его время в Сан-Сиро, возможно, подходит к концу.

Контракт хорвата истекает в конце текущей кампании. Хорошо задокументированные финансовые трудности Интера могут помешать Перишичу ​​предложить новые условия.
BDA8181
BDA8181
вчера в 20:53, ред.
ну и за чем тратить деньги на пенсионера?! Он в АПЛ проведёт максимум один год на хорошем уровне. С Сабалетой уже проходили это. Пускай Ириски заберают. Лучше подумайте теперь куда Крала с Влашичем спехнуть или встроить в игру.
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