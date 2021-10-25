«Эвертон» и «Вест Хэм» нацелились на подписание Перишича

«Эвертон» и «Вест Хэм» определили полузащитника «Интера» Ивана Перишича в качестве трансферной цели, сообщает Fichajes.
Борьба за подписание 32-летнего игрока может вспыхнуть между двумя клубами АПЛ в январе, также игроком интересуются в Германии.
У Перишича осталось меньше года до истечения его нынешнего контракта в «Интере», в этом сезоне он провел восемь матчей в Серии А за «нерадзурри».
Недавно Перишич установил уникальное достижение в Серии А.
Тем временем «Ириски» работают без магического центрального нападающего Доминика Калверта-Льюина. Ричарлисон также отсутствовал в последние недели, прежде чем в субботу вернулся в игру против Уотфорда.
Однако еще большее беспокойство вызвала - пять пропущенных мячей на другом конце линии.
Оба клуба искренне стремятся ежегодно проходить отборочные матчи в Европе. Если это будет достигнуто, они будут все больше полагаться на свои глубинные составляющие в ходе перегруженной кампании на двух фронтах.
Утверждается, что Иван Перишич «Интера» находится в поле зрения пары.
Несмотря на свои 32 года, смертоносный нападающий остается постоянным игроком как в клубе, так и в сборной. Перишич помог «Интеру» сломить доминирующее положение «Ювентуса» в Серии А в прошлом сезоне, но его время в Сан-Сиро, возможно, подходит к концу.
Контракт хорвата истекает в конце текущей кампании. Хорошо задокументированные финансовые трудности Интера могут помешать Перишичу предложить новые условия.
Тем временем «Ириски» работают без магического центрального нападающего Доминика Калверта-Льюина. Ричарлисон также отсутствовал в последние недели, прежде чем в субботу вернулся в игру против Уотфорда.
Однако еще большее беспокойство вызвала - пять пропущенных мячей на другом конце линии.
Оба клуба искренне стремятся ежегодно проходить отборочные матчи в Европе. Если это будет достигнуто, они будут все больше полагаться на свои глубинные составляющие в ходе перегруженной кампании на двух фронтах.
Утверждается, что Иван Перишич «Интера» находится в поле зрения пары.
Несмотря на свои 32 года, смертоносный нападающий остается постоянным игроком как в клубе, так и в сборной. Перишич помог «Интеру» сломить доминирующее положение «Ювентуса» в Серии А в прошлом сезоне, но его время в Сан-Сиро, возможно, подходит к концу.
Контракт хорвата истекает в конце текущей кампании. Хорошо задокументированные финансовые трудности Интера могут помешать Перишичу предложить новые условия.