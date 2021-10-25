«Барселона» нацелилась на хавбека «Аякса»

Полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес может сменить клубную прописку.
На 24-летнего игрока претендует «Барселона». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость Альвареса оценивается в 17 млн евро.
Полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес может сменить клубную прописку.
На 24-летнего игрока претендует «Барселона». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость Альвареса оценивается в 17 млн евро.
Звезда «Аякса» Эдсон Альварес говорит, что актриса Сальма Хайек пыталась убедить его переехать в Ренн. Французская команда пыталась подписать опорного полузащитника в летнее трансферное окно, но он предпочел остаться в голландской столице. Но Ренн применил особую тактику, чтобы попытаться убедить его, призвав к сотрудничеству мексиканскую актрису Хайек, жену владельца клуба и звезду нескольких голливудских фильмов.
Альваресу льстил интерес со стороны такого известного соотечественника, но он счастлив, что остался в «Аяксе».
«Было очень трудно [отказаться от Ренна], но, в конце концов, у меня не осталось сомнений», - сказал он.
«Я хочу играть в Лиге чемпионов против очень больших команд. А до этого сезона я был только настоящим стартовым игроком в течение шести месяцев. Это слишком мало, чтобы оставить здесь неизгладимое впечатление. Мне еще есть что доказать».
«Да, именно так [Хайек пытался передумать]. Как известная мексиканская соотечественница, она звонила мне и пыталась убедить меня приехать во Францию. Это меня удивило и польстило, но мой выбор в пользу «Аякса» был определен, и я объяснил ей это».
Как Альварес выступил для «Аякса»?
Игрок сборной Мексики присоединился в 2019 году.
23-летний футболист медленно начал жизнь в Нидерландах, но в 2021 году превратился в ключевого игрока и фаворита фанатов.
Понятно интерес со стороны Барсы, но как вы видите он не хочет никуда идти. Потом возможно что-то будет, но пока это просто интерес.
Звезда «Аякса» Эдсон Альварес говорит, что актриса Сальма Хайек пыталась убедить его переехать в Ренн. Французская команда пыталась подписать опорного полузащитника в летнее трансферное окно, но он предпочел остаться в голландской столице. Но Ренн применил особую тактику, чтобы попытаться убедить его, призвав к сотрудничеству мексиканскую актрису Хайек, жену владельца клуба и звезду нескольких голливудских фильмов.
Альваресу льстил интерес со стороны такого известного соотечественника, но он счастлив, что остался в «Аяксе».
«Было очень трудно [отказаться от Ренна], но, в конце концов, у меня не осталось сомнений», - сказал он.
«Я хочу играть в Лиге чемпионов против очень больших команд. А до этого сезона я был только настоящим стартовым игроком в течение шести месяцев. Это слишком мало, чтобы оставить здесь неизгладимое впечатление. Мне еще есть что доказать».
«Да, именно так [Хайек пытался передумать]. Как известная мексиканская соотечественница, она звонила мне и пыталась убедить меня приехать во Францию. Это меня удивило и польстило, но мой выбор в пользу «Аякса» был определен, и я объяснил ей это».
Как Альварес выступил для «Аякса»?
Игрок сборной Мексики присоединился в 2019 году.
23-летний футболист медленно начал жизнь в Нидерландах, но в 2021 году превратился в ключевого игрока и фаворита фанатов.
Понятно интерес со стороны Барсы, но как вы видите он не хочет никуда идти. Потом возможно что-то будет, но пока это просто интерес.