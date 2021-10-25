«Барселона» нацелилась на хавбека «Аякса»

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вчера, 16:52

Полузащитник «Аякса» может сменить клубную прописку.

На 24-летнего игрока претендует «Барселона». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость Альвареса оценивается в 17 млн евро.