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«Барселона» нацелилась на хавбека «Аякса»

вчера, 16:52

Полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес может сменить клубную прописку.

На 24-летнего игрока претендует «Барселона». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость Альвареса оценивается в 17 млн евро.

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galem72
galem72
сегодня в 10:44
Не знаю, подойдёт ли Барсе этот мекс, но то, что нужно срочно искать замену Бускетсу, — это точно!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:23
Эдсон Альварес ведет переговоры с «Аяксом» о продлении контракта до 2025 года. 23-летний игрок сборной Мексики произвел на клуб сильное впечатление своей стабильной игрой на позициях опорного полузащитника и центрального защитника.

Звезда «Аякса» Эдсон Альварес говорит, что актриса Сальма Хайек пыталась убедить его переехать в Ренн. Французская команда пыталась подписать опорного полузащитника в летнее трансферное окно, но он предпочел остаться в голландской столице. Но Ренн применил особую тактику, чтобы попытаться убедить его, призвав к сотрудничеству мексиканскую актрису Хайек, жену владельца клуба и звезду нескольких голливудских фильмов.

Альваресу льстил интерес со стороны такого известного соотечественника, но он счастлив, что остался в «Аяксе».

«Было очень трудно [отказаться от Ренна], но, в конце концов, у меня не осталось сомнений», - сказал он.

«Я хочу играть в Лиге чемпионов против очень больших команд. А до этого сезона я был только настоящим стартовым игроком в течение шести месяцев. Это слишком мало, чтобы оставить здесь неизгладимое впечатление. Мне еще есть что доказать».

«Да, именно так [Хайек пытался передумать]. Как известная мексиканская соотечественница, она звонила мне и пыталась убедить меня приехать во Францию. Это меня удивило и польстило, но мой выбор в пользу «Аякса» был определен, и я объяснил ей это».

Как Альварес выступил для «Аякса»?
Игрок сборной Мексики присоединился в 2019 году.

23-летний футболист медленно начал жизнь в Нидерландах, но в 2021 году превратился в ключевого игрока и фаворита фанатов.

Понятно интерес со стороны Барсы, но как вы видите он не хочет никуда идти. Потом возможно что-то будет, но пока это просто интерес.
bonek
bonek
вчера в 18:20
Это т хавбек так же будет играть как и все голландцы, два йонга и депай -пижон..нафиг такой футбол?? Куман--на выход со своими голландцами
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 17:42
    sash71
    sash71
    вчера в 17:37
    Пока у руля Куман вся Голландия нацелена на деньги Барселоны.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 17:36
    Халявы Барселона не дождется.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 17:14
    Нацелились так поскребите по сусекам.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 16:57
    Сами каталонцы не могут вырастить поэтому приходится здесь и там покупать.
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