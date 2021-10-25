«Реал» видит в Осимхене альтернативу Мбаппе

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вчера, 18:17

Мадридский «Реал» ищет альтернативные варианты на случай, если не получится подписать из ПСЖ . Приоритетным вариантом сейчас считается из «Наполи». Боссы итальянского клуба уже озвучили ценник на игрока.

В текущем сезоне футболист в 9 турах Серии А забил 5 голов и отдал одну голевую передачу. На его счету ещё 4 гола в Лиге Европы.