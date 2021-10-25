«Реал» видит в Осимхене альтернативу Мбаппе

Мадридский «Реал» ищет альтернативные варианты на случай, если не получится подписать Килиана Мбаппе из ПСЖ. Приоритетным вариантом сейчас считается Виктор Осимхен из «Наполи». Боссы итальянского клуба уже озвучили ценник на игрока.
В текущем сезоне футболист в 9 турах Серии А забил 5 голов и отдал одну голевую передачу. На его счету ещё 4 гола в Лиге Европы.
Однако «ПСЖ» изо всех сил пытается убедить нападающего Франции продлить контракт, и будет делать это до последнего. Помня об этом, Мадрид работает над поиском альтернатив, если их погоня за Мбаппе не увенчается успехом.
Мадрид среди европейских крупных орудий присматривается к Осимхену.
Одно имя на радаре «Мадрида» - Виктор Осимхен из «Наполи», который до сих пор был одним из лучших игроков Серии А в этом сезоне.
Действительно, в сентябре он вместе с игроком «Реала» Каримом Бензема установил лучший результат на континенте по бомбардировке. Наполи в восторге от выступлений Осимхена и, конечно же, не сожалеет о том, что летом 2020 года они потратили 70 миллионов евро на подписание контракта с 22-летним игроком чемпионата Лиги 1 из Лилля.
Осимхен на пути к тому, чтобы стать новым Лукаку. Бывшая звезда «Челси» Джанфранко Дзола, проработавший четыре года в «Наполи» в начале своей карьеры, назвал нападающего «наследником Лукаку»: «Когда он приехал в Италию два года назад, я мало что знал о нем и пристально смотрел на него. Я нашел игрока с отличным движением. Его физическая сила делает его потрясающим игроком», - сказал Дзола.
Однако «ПСЖ» изо всех сил пытается убедить нападающего Франции продлить контракт, и будет делать это до последнего. Помня об этом, Мадрид работает над поиском альтернатив, если их погоня за Мбаппе не увенчается успехом.
Мадрид среди европейских крупных орудий присматривается к Осимхену.
Одно имя на радаре «Мадрида» - Виктор Осимхен из «Наполи», который до сих пор был одним из лучших игроков Серии А в этом сезоне.
Действительно, в сентябре он вместе с игроком «Реала» Каримом Бензема установил лучший результат на континенте по бомбардировке. Наполи в восторге от выступлений Осимхена и, конечно же, не сожалеет о том, что летом 2020 года они потратили 70 миллионов евро на подписание контракта с 22-летним игроком чемпионата Лиги 1 из Лилля.
Осимхен на пути к тому, чтобы стать новым Лукаку. Бывшая звезда «Челси» Джанфранко Дзола, проработавший четыре года в «Наполи» в начале своей карьеры, назвал нападающего «наследником Лукаку»: «Когда он приехал в Италию два года назад, я мало что знал о нем и пристально смотрел на него. Я нашел игрока с отличным движением. Его физическая сила делает его потрясающим игроком», - сказал Дзола.