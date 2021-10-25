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«Реал» видит в Осимхене альтернативу Мбаппе

вчера, 18:17

Мадридский «Реал» ищет альтернативные варианты на случай, если не получится подписать Килиана Мбаппе из ПСЖ. Приоритетным вариантом сейчас считается Виктор Осимхен из «Наполи». Боссы итальянского клуба уже озвучили ценник на игрока.

В текущем сезоне футболист в 9 турах Серии А забил 5 голов и отдал одну голевую передачу. На его счету ещё 4 гола в Лиге Европы.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:24
В Мадриде могут видеть всё, что им угодно — это ничего не решает. Главное, что видит продюсер, который будет явно против сделки. Он с Кулибали-то не может расстаться...
pys7m8wtu9t8
pys7m8wtu9t8
сегодня в 02:10
Весьма слабая альтернатива
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:07
Приоритетной целью трансфера «Реала» является Килиан Мбаппе. Нападающий Пари Сен-Жермен, который летом был предметом неудачных ставок Мадрида, остается на первом месте в списке желаний Реала и, если все пойдет по плану, прибудет на «Сантьяго Бернабеу» бесплатно в конце сезона.

Однако «ПСЖ» изо всех сил пытается убедить нападающего Франции продлить контракт, и будет делать это до последнего. Помня об этом, Мадрид работает над поиском альтернатив, если их погоня за Мбаппе не увенчается успехом.

Мадрид среди европейских крупных орудий присматривается к Осимхену.
Одно имя на радаре «Мадрида» - Виктор Осимхен из «Наполи», который до сих пор был одним из лучших игроков Серии А в этом сезоне.

Действительно, в сентябре он вместе с игроком «Реала» Каримом Бензема установил лучший результат на континенте по бомбардировке. Наполи в восторге от выступлений Осимхена и, конечно же, не сожалеет о том, что летом 2020 года они потратили 70 миллионов евро на подписание контракта с 22-летним игроком чемпионата Лиги 1 из Лилля.

Осимхен на пути к тому, чтобы стать новым Лукаку. Бывшая звезда «Челси» Джанфранко Дзола, проработавший четыре года в «Наполи» в начале своей карьеры, назвал нападающего «наследником Лукаку»: «Когда он приехал в Италию два года назад, я мало что знал о нем и пристально смотрел на него. Я нашел игрока с отличным движением. Его физическая сила делает его потрясающим игроком», - сказал Дзола.
Сантус
Сантус
вчера в 20:22
Это туман, чтобы шейхи булки расслабили и не топили излишне мальчонку в бабульках...))
1bear
1bear
вчера в 19:09
правильно,пусть Реал ищет другого нападающего вместо Мбаппе
ДСА
ДСА
вчера в 18:44
Это как взять игрока суперлиги и игрока из втордива.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:38
Может это и выход! И тоже негр)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:26
Это тот, которого съел полностью Кофрие? не смешите, Реалу нужны куда более сильные игроки.
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