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ПСЖ попробует подписать Винисиуса, если продаст Мбаппе в «Реал»

вчера, 19:33

Французский «Пари Сен-Жермен» придумал план на тот случай, если Килиан Мбаппе всё же уйдет в мадридский «Реал». Парижане попробуют у «сливочных» купить Винисиуса Жуниора.

Бразилец имеет контракт с «Реалом» до 2025 года. Его рыночная стоимость равняется 50 млн евро. Мадридцы вряд ли согласятся на такую сделку.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 06:37
хрен им, а не Вини!! он будущее футбола!! да и представьте схему в атаке:
Вини - мбаппе(Бенз) - Родриго, это ж супер!!!
rw66bxxbfe2f
rw66bxxbfe2f
сегодня в 03:27
Вряд ли это получится
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:03
Несмотря на все усилия «Барселоны», Винисиус Жуниор доминировал в «Эль Класико». Алаба был еще одним выдающимся игроком «Реала» в их победе со счетом 1:2, но доминирование Винисиуса было таким, что приверженцы «Камп Ноу» оказали ему «высшее уважение»: они свистнули в его адрес.

Бразильский форвард помог с первым голом «Реала», так как его пас нашел Родриго, который также отдал пас, Алаба добился прекрасного результата, но это был только один выдающийся момент.

Действительно, влияние Винисиуса было таким, что Рональд Куман был вынужден усилить правую сторону своей защиты, удалив Мингесу в перерыве между таймами. Дест лучше сдерживал его, но это было еще одно блестящее выступление, которое показало, почему 21-летний футболист вместе с Каримом Бензема является лучшим игроком Ла Лиги в этом сезоне.

Так что это возможно(обмен или что-то еще), но не будем спешить, все изменится. Реал так легко не отдаст такого игрока, даже если это для трансфера Мбаппе. Он хороший игрок и будущее Реала.
протон
протон
вчера в 21:33
В перспективе Винисиус это уровень Неймара. Так что берите Бэйла и Азара.
Gelious
Gelious
вчера в 20:48, ред.
Вопрос в редакторам: может это уже перебор совсем уж левые издания тащить? Всякие мундодепортиво, трибалфутбол и вот это вот новое, о котором даже информацию было найти крайне сложно - это как-то слишком уже. Они же просто выдумывают. И это не первый год ведь.
Это действительно вопрос/призыв, но не упрек.
Nazi
Nazi
вчера в 20:13
Зачем им этот мазила? :(
Gelious
Gelious
вчера в 20:05
Продавайте!
Ванечка
Ванечка
вчера в 19:35
Ну пока все расклады только на бумаге...
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