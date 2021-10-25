ПСЖ попробует подписать Винисиуса, если продаст Мбаппе в «Реал»

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вчера, 19:33

Французский «Пари Сен-Жермен» придумал план на тот случай, если всё же уйдет в мадридский «Реал». Парижане попробуют у «сливочных» купить .

Бразилец имеет контракт с «Реалом» до 2025 года. Его рыночная стоимость равняется 50 млн евро. Мадридцы вряд ли согласятся на такую сделку.