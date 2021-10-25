ПСЖ попробует подписать Винисиуса, если продаст Мбаппе в «Реал»

Французский «Пари Сен-Жермен» придумал план на тот случай, если Килиан Мбаппе всё же уйдет в мадридский «Реал». Парижане попробуют у «сливочных» купить Винисиуса Жуниора.
Бразилец имеет контракт с «Реалом» до 2025 года. Его рыночная стоимость равняется 50 млн евро. Мадридцы вряд ли согласятся на такую сделку.
Бразильский форвард помог с первым голом «Реала», так как его пас нашел Родриго, который также отдал пас, Алаба добился прекрасного результата, но это был только один выдающийся момент.
Действительно, влияние Винисиуса было таким, что Рональд Куман был вынужден усилить правую сторону своей защиты, удалив Мингесу в перерыве между таймами. Дест лучше сдерживал его, но это было еще одно блестящее выступление, которое показало, почему 21-летний футболист вместе с Каримом Бензема является лучшим игроком Ла Лиги в этом сезоне.
Так что это возможно(обмен или что-то еще), но не будем спешить, все изменится. Реал так легко не отдаст такого игрока, даже если это для трансфера Мбаппе. Он хороший игрок и будущее Реала.
Бразильский форвард помог с первым голом «Реала», так как его пас нашел Родриго, который также отдал пас, Алаба добился прекрасного результата, но это был только один выдающийся момент.
Действительно, влияние Винисиуса было таким, что Рональд Куман был вынужден усилить правую сторону своей защиты, удалив Мингесу в перерыве между таймами. Дест лучше сдерживал его, но это было еще одно блестящее выступление, которое показало, почему 21-летний футболист вместе с Каримом Бензема является лучшим игроком Ла Лиги в этом сезоне.
Так что это возможно(обмен или что-то еще), но не будем спешить, все изменится. Реал так легко не отдаст такого игрока, даже если это для трансфера Мбаппе. Он хороший игрок и будущее Реала.