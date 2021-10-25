Агент: «К Алексею Миранчуку есть интерес от добротных команд Серии А» .

Полузащитник «Аталанты» этой зимой может отправиться в аренду. Об этом рассказал агент Вадим Шпинёв.

Весь менеджмент верит в Алексея, не жалеет о его покупке и не планирует его продавать. Они категорически это подчёркивают.

Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб. К Миранчуку есть интерес от добротных команд Серии А. Есть контакты, есть обсуждение. Его качества всем известны. Реноме у него в Италии хорошее. Никакой паники, никаких расстройств. У Лёши нет сомнений в правильности перехода в «Аталанту».