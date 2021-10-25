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Агент: «К Алексею Миранчуку есть интерес от добротных команд Серии А»

вчера, 09:46

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук этой зимой может отправиться в аренду. Об этом рассказал агент Вадим Шпинёв.

Весь менеджмент верит в Алексея, не жалеет о его покупке и не планирует его продавать. Они категорически это подчёркивают.

Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб. К Миранчуку есть интерес от добротных команд Серии А. Есть контакты, есть обсуждение. Его качества всем известны. Реноме у него в Италии хорошее. Никакой паники, никаких расстройств. У Лёши нет сомнений в правильности перехода в «Аталанту».

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Все комментарии
Doping_87
Doping_87
вчера в 14:55
Самое правильное решение, уйти в аренду на сезон в условное Дженоа, окрепнуть там и вернуться в Аталанту.
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:19
Ну если у Миранчука так всё хорошо в Италии и его хотят "добротные" клубы, то у Кокоши ваще всё в шоколаде!
comebacktostay
comebacktostay
вчера в 13:07
В ф и о надо к Саше Кокореву
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:05
Салернитана Эмполи и так далее! Не???
Союзник противников
Союзник противников ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 12:52
Как нет:?Я не я,но прибыль моя...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:51
Начиналось всё с "перспективных клубов Италии",а закончилось-"добротными".Далее-только "итальянскими".А "добротные "располагают необходимыми средствами для покупки гламурного кота в полиэтиленовом пакете???
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:31, ред.
Агент: «К Алексею Миранчуку есть интерес от добротных команд Серии А» .
Что только не услышишь от агентов. Его подопечному уже пошёл двадцать седьмой год.
Весь менеджмент верит в Алексея, не жалеет о его покупке и не планирует его продавать. Они категорически это подчёркивают.
Вера в то что на третьем десятке наконец-то раскроется и заиграет всем на удивление. Тайное оружие Аталанты !
Но к зиме они будут обсуждать аренду "тайного оружия " , пусть пока отвлекает своей игрой соперников от Аталанты. "Его качества всем известны !!!) К Миранчуку есть интерес со стороны добротных команд Серии А" .
В общем агент на работе - "Никакой паники, никаких расстройств "!!!)))
Ладно, агент есть агент, его стиль работы не обсуждаю. А вот Алексею действительно хочется пожелать скорее найти свою команду, где бы ему было действительно комфортно играть, а не комфортно сидеть на лавке, как некоторые !!! Удачи тебе Алексей ! Всем Добра !!!
berda2003
berda2003
вчера в 11:13
задача агента - балаболить, задача миранчука - играть;
как-то не складывается: у агента получается, а у миранчука нет.
Cat01
Cat01
вчера в 10:51
Просто игра не получилась
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 10:49
Может быть повысить требования к себе?!! Подольше в спортзалах проводить время,как Роналдо!!!
ДСА
ДСА
вчера в 10:47
Салернитане он точно бы пригодился.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:46
Как обычно никакой конкретики.
1bear
1bear
вчера в 10:38
пусть в аренду,но в основной состав,тогда будет шанс себя проявить...
particular
particular
вчера в 10:27
Какой уж там интерес, когда даже здесь интереса к этой новости нет...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:01
Неужели в Фиорентину на замену Кокорину ?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:47
Да надо переходить в команду попроще, чтобы практика была. Удачи!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:46
Чтото я в этом сомневаюсь!
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