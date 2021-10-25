Агент: «К Алексею Миранчуку есть интерес от добротных команд Серии А» .

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук этой зимой может отправиться в аренду. Об этом рассказал агент Вадим Шпинёв.
Весь менеджмент верит в Алексея, не жалеет о его покупке и не планирует его продавать. Они категорически это подчёркивают.
Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб. К Миранчуку есть интерес от добротных команд Серии А. Есть контакты, есть обсуждение. Его качества всем известны. Реноме у него в Италии хорошее. Никакой паники, никаких расстройств. У Лёши нет сомнений в правильности перехода в «Аталанту».
Что только не услышишь от агентов. Его подопечному уже пошёл двадцать седьмой год.
Весь менеджмент верит в Алексея, не жалеет о его покупке и не планирует его продавать. Они категорически это подчёркивают.
Вера в то что на третьем десятке наконец-то раскроется и заиграет всем на удивление. Тайное оружие Аталанты !
Но к зиме они будут обсуждать аренду "тайного оружия " , пусть пока отвлекает своей игрой соперников от Аталанты. "Его качества всем известны !!!) К Миранчуку есть интерес со стороны добротных команд Серии А" .
В общем агент на работе - "Никакой паники, никаких расстройств "!!!)))
Ладно, агент есть агент, его стиль работы не обсуждаю. А вот Алексею действительно хочется пожелать скорее найти свою команду, где бы ему было действительно комфортно играть, а не комфортно сидеть на лавке, как некоторые !!! Удачи тебе Алексей ! Всем Добра !!!
Что только не услышишь от агентов. Его подопечному уже пошёл двадцать седьмой год.
Весь менеджмент верит в Алексея, не жалеет о его покупке и не планирует его продавать. Они категорически это подчёркивают.
Вера в то что на третьем десятке наконец-то раскроется и заиграет всем на удивление. Тайное оружие Аталанты !
Но к зиме они будут обсуждать аренду "тайного оружия " , пусть пока отвлекает своей игрой соперников от Аталанты. "Его качества всем известны !!!) К Миранчуку есть интерес со стороны добротных команд Серии А" .
В общем агент на работе - "Никакой паники, никаких расстройств "!!!)))
Ладно, агент есть агент, его стиль работы не обсуждаю. А вот Алексею действительно хочется пожелать скорее найти свою команду, где бы ему было действительно комфортно играть, а не комфортно сидеть на лавке, как некоторые !!! Удачи тебе Алексей ! Всем Добра !!!