Пресс-служба «Аугсбурга» объявила о подписании нового контракта с защитником .

Новое соглашение англичанина рассчитано до 2025 года. Оксфорд выступает за «Аугсбург» с 2019 года, в нынешнем сезоне защитник провёл 10 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола.