Погба не хочет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 10:20

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» может покинуть клуб летом 2022 года.

Французский хавбек не проявил никакой склонности к подписанию нового контракта с МЮ , сообщает Manchester Evening News. Отмечается, что в клубе не видят от Поля полной самоотдачи.

Контракт Погба с «Юнайтед» истекает 30 июня 2022 года. По слухам, он хочет вернуться в Серию А.