Погба не хочет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть клуб летом 2022 года.
Французский хавбек не проявил никакой склонности к подписанию нового контракта с МЮ, сообщает Manchester Evening News. Отмечается, что в клубе не видят от Поля полной самоотдачи.
Контракт Погба с «Юнайтед» истекает 30 июня 2022 года. По слухам, он хочет вернуться в Серию А.
пускай переходит, только бы не затерялся, как Баллотелли ...!!!
пускай переходит, только бы не затерялся, как Баллотелли ...!!!
Вот адрес: Город Москва. Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых.
Директор: Вишнивецкий Иван Владимирович
Тел: +7 (495) 687-55-01
Адрес электронной почты: Internat1@mos.ru
Секретарь: Ермакова Наталия Ивановна
Адрес: 129626, город Москва, 3-я Мытищинская улица, дом 5.
Вот адрес: Город Москва. Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых.
Директор: Вишнивецкий Иван Владимирович
Тел: +7 (495) 687-55-01
Адрес электронной почты: Internat1@mos.ru
Секретарь: Ермакова Наталия Ивановна
Адрес: 129626, город Москва, 3-я Мытищинская улица, дом 5.