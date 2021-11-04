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Погба не хочет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»

вчера, 10:20

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть клуб летом 2022 года.

Французский хавбек не проявил никакой склонности к подписанию нового контракта с МЮ, сообщает Manchester Evening News. Отмечается, что в клубе не видят от Поля полной самоотдачи.

Контракт Погба с «Юнайтед» истекает 30 июня 2022 года. По слухам, он хочет вернуться в Серию А.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:54
Намекнул новой прической?
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Evilhuman (раскрыть)
вчера в 13:36, ред.
А я жалею, что Эреру за даром отдали, хотя он в разы послезнее на поле чем этот
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 13:03
Пускай уже валит, эта ромашка ,хочу не хочу, бесит , я больше жалею что Лукаку отдали в своё время
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:19
Он знает себе цену!
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 11:44
Идет по стопам Балотелли, скоро такими шагами никому не будет нужен...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:53
Он ещё пять раз передумает.
shur
shur
вчера в 10:53, ред.
...ну хватит уже распиз-яйничать в МЮ, хочу играю,хочу не играю, наелись,
пускай переходит, только бы не затерялся, как Баллотелли ...!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:50
Негр реально издевается над клубом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:45
С дайвером не ужился наверное...
shlomo
shlomo
вчера в 10:41
Не хочет и не нужно настаивать
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 10:38
Каждую неделю эту "новость" перепечатывают.
Gahi
Gahi ответ David Young (раскрыть)
вчера в 10:30
Доброго времени суток уважаемый David! Мы с Вами говорили в конце лето, о том как лучше сделать и не торопясь отобрать учреждение для детей с ограниченными возможностями, чтобы отправить им выигранные призы. Свой выбор я сделал для Школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых. Города Москвы. Там дети занимаются физкультурой, а также играют в футбол и голбол ( это игра с мячом для слепых) кстати эти два вида входят в программу Паралимпийских игр. У меня призов получается 14 штук, с сентября 2020 года по октябрь 2021 года включительно, каждый месяц этого периода я находился в группе Яшина. Буду очень Вам признательным если до декабря призы дойдут до адресата, так как 3 декабря отмечается Международный день инвалидов.
Вот адрес: Город Москва. Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых.
Директор: Вишнивецкий Иван Владимирович
Тел: +7 (495) 687-55-01
Адрес электронной почты: Internat1@mos.ru
Секретарь: Ермакова Наталия Ивановна
Адрес: 129626, город Москва, 3-я Мытищинская улица, дом 5.
112910415
112910415
вчера в 10:30
совершенно неожиданная новость )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:27
Юве, ПСЖ или Реал???
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