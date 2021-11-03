Дембеле просит агента ускорить работу над продлением контракта с «Барсой»

Усман Дембеле очень хочет продлить свой контракт с «Барселоной», сообщает Diario Sport.
Нынешнее соглашение 24-летнего игрока истекает следующим летом, слухи связывали его с переходом в «Ювентус».
Однако Дембеле, по информации источника, предпочел бы остаться в «Барсе» и попросил своего агента ускорить переговоры о продлении контракта с клубом.
Дембеле вернулся на поле вчера вечером после нескольких месяцев травмы и потерпел серьезную неудачу летом перед операцией. Нападающий пытается оправиться от травмы и впервые в этом сезоне был включен в состав игрового дня в преддверии решающего матча Лиги чемпионов «Барсы» с киевским «Динамо».
Тем временем «Барса» работает над новым контрактом Дембеле.
Текущее соглашение француза истекает следующим летом, но «Барса» стремится сохранить его и не потерять бесплатно свои инвестиции в размере более 100 миллионов евро с 2017 года. По данным, переговоры с Дембеле, которые, вероятно, предполагают снижение зарплаты, завершаются.
Ожидается, что сделка будет заключена раньше, и сейчас самый подходящий момент: Дембеле должен вернуться к действиям.
Он тоже хочет, и это лучший выход из этой ситуации.
Дембеле вернулся на поле вчера вечером после нескольких месяцев травмы и потерпел серьезную неудачу летом перед операцией. Нападающий пытается оправиться от травмы и впервые в этом сезоне был включен в состав игрового дня в преддверии решающего матча Лиги чемпионов «Барсы» с киевским «Динамо».
Тем временем «Барса» работает над новым контрактом Дембеле.
Текущее соглашение француза истекает следующим летом, но «Барса» стремится сохранить его и не потерять бесплатно свои инвестиции в размере более 100 миллионов евро с 2017 года. По данным, переговоры с Дембеле, которые, вероятно, предполагают снижение зарплаты, завершаются.
Ожидается, что сделка будет заключена раньше, и сейчас самый подходящий момент: Дембеле должен вернуться к действиям.
Он тоже хочет, и это лучший выход из этой ситуации.