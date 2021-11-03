Дембеле просит агента ускорить работу над продлением контракта с «Барсой»

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вчера, 12:13

очень хочет продлить свой контракт с «Барселоной», сообщает Diario Sport.

Нынешнее соглашение 24-летнего игрока истекает следующим летом, слухи связывали его с переходом в «Ювентус».

Однако Дембеле, по информации источника, предпочел бы остаться в «Барсе» и попросил своего агента ускорить переговоры о продлении контракта с клубом.