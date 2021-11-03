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Дембеле просит агента ускорить работу над продлением контракта с «Барсой»

вчера, 12:13

Усман Дембеле очень хочет продлить свой контракт с «Барселоной», сообщает Diario Sport.

Нынешнее соглашение 24-летнего игрока истекает следующим летом, слухи связывали его с переходом в «Ювентус».

Однако Дембеле, по информации источника, предпочел бы остаться в «Барсе» и попросил своего агента ускорить переговоры о продлении контракта с клубом.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:11
Сообщается, что «Барселона» заключит новый контракт с Усманом Дембеле.

Дембеле вернулся на поле вчера вечером после нескольких месяцев травмы и потерпел серьезную неудачу летом перед операцией. Нападающий пытается оправиться от травмы и впервые в этом сезоне был включен в состав игрового дня в преддверии решающего матча Лиги чемпионов «Барсы» с киевским «Динамо».

Тем временем «Барса» работает над новым контрактом Дембеле.
Текущее соглашение француза истекает следующим летом, но «Барса» стремится сохранить его и не потерять бесплатно свои инвестиции в размере более 100 миллионов евро с 2017 года. По данным, переговоры с Дембеле, которые, вероятно, предполагают снижение зарплаты, завершаются.
Ожидается, что сделка будет заключена раньше, и сейчас самый подходящий момент: Дембеле должен вернуться к действиям.

Он тоже хочет, и это лучший выход из этой ситуации.
dimagas2
dimagas2
вчера в 12:56
Дембель просто гений,нифига не играть месяцами, получать конскую З\П,да еще и продлить контракт на нормальных условиях.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:49
Если согласится в половину сам себе зарплату урезать, то шансы есть.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:42
Останется в Барсе больше на таких условиях не куда податься.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:41
Нет ли тут связи с отставкой Кумана? Как только выпроводили голландца из Барсы, у Дембеле появилось желание продолжить карьеру в каталонском клубе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:40
Сытно живётся в Барселоне...
particular
particular
вчера в 12:36, ред.
Не трудно представить хрустального французика, стоящего на коленях, с мольбами о продлении не пыльной халявы в Барсе 😉
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:32
Дембеле так быстро стареет,что просит ускорить работу над продлением своего контракта с Барсой! 😜
Аршавин зе бест
Аршавин зе бест
вчера в 12:30
Если хочешь остаться
Останься просто так
Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах
Давно за двенадцать, а ты еще в гостях
Ты думаешь остаться
Так останься просто так
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:26
А зачем он Ювентусу .
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:17
Правильно,надо оставаться.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:17
Если хочет остаться, то нигде не нужен....
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