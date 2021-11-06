Ганчаренко: «На протяжении всей игры „Краснодар“ был лучше „Динамо“»

Главный тренер «Краснодара» высказался о результате матча 13-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

На протяжении всей игры мы были лучше «Динамо». Держали контроль, были ближе к выжимке момента. Структурно действовали хорошо, знали, что нам делать. Не хватало только игрока в центре, чтобы проще доходить до ворот соперника.

Когда ты имеешь такую большую серию без голов, как мы, можно и хорошее забыть. Но мы создаём моменты и имеем их. Иногда мы не заслуживаем проигрывать, особенно из-за судейских ошибок. Это тест на зрелость для команды сейчас, вот такие трудности.

Не могу сказать, что каждый тянет одеяло на себя. Мы действуем хорошо командой. Игроки иногда принимают решение в зависимости от ситуации. Повторюсь, никто не тянет одеяло на себя.

На перерыв мы запланировали матч с «Ростовом».