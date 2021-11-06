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Ганчаренко: «На протяжении всей игры „Краснодар“ был лучше „Динамо“»

вчера, 18:54
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко высказался о результате матча 13-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

На протяжении всей игры мы были лучше «Динамо». Держали контроль, были ближе к выжимке момента. Структурно действовали хорошо, знали, что нам делать. Не хватало только игрока в центре, чтобы проще доходить до ворот соперника.

Когда ты имеешь такую большую серию без голов, как мы, можно и хорошее забыть. Но мы создаём моменты и имеем их. Иногда мы не заслуживаем проигрывать, особенно из-за судейских ошибок. Это тест на зрелость для команды сейчас, вот такие трудности.

Не могу сказать, что каждый тянет одеяло на себя. Мы действуем хорошо командой. Игроки иногда принимают решение в зависимости от ситуации. Повторюсь, никто не тянет одеяло на себя.

На перерыв мы запланировали матч с «Ростовом».

Ранее стал известен лучший игрок матча «Динамо» — «Краснодар».

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 21:41
А Динамо явно точнее....
pomor45
pomor45
вчера в 21:00
Надо бы Ганчаренко стать гончаром. Сдаётся мне, что руками он лепил бы лучше, чем языком.
Баобаб
Баобаб
вчера в 20:53
Полиция сильна, но Газпром богаче.
STVA 1
STVA 1 ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 20:46
Или потеряет))
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:45
На протяжении всей игры мы были лучше «Динамо».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1290240/gancharenko-viktor

Слова неудачника и стрелочника!Неужели Галицкий не понимал что Картошкин нытик(((
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 20:28
Ханчарэнка должен быть уволен (с) Есть русская поговорка - Дай дураку стеклянный 66, он и 66 сломает и сам порежется. Ханчарэнка - Краснодар это не та команда которую можешь тренировать.
112910415
112910415
вчера в 20:08
невезучий тренер
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:02
И когда уже выгонят этого бездаря из Краснодара?
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:59
Можно посочувствовать Главному тренеру Краснодара и всем болельщикам этого клуба, ничья была бы справедливым результатом встречи, обе команды не наиграли на победу, но сегодня Шварцу повезло больше, поэтому Динамо победило, плюс Шунин на редкость сыграл надёжно и в воротах и на выходах. А вот упрёк к судейству со стороны Виктора Михайловича мне честно говоря не совсем понятен, уж если кому и возмущаться, так это скорее Главному тренеру Динамо, но после такой победы он рад без памяти и всем доволен. Москалёв мог бы и краснодарцам показать пару карточек за грубость, но ограничился только одной за неспортивное поведение, а уж его решительная красная за игру Шунина за пределами штрафной, это вообще крест на его карьере, но пусть благодарит бригаду ВАР за его спасение от очередного скандала. В общем болельщиков Динамо с победой в маловыразительной игре.
Gorasul
Gorasul
вчера в 19:48
"Лепи отмазки после каждого поражения и получай зп."
beefs
beefs
вчера в 19:42
Ну и 56, то не отошли от предыдущей игры, теперь лучше играли, а результат какой, очнись, как тебя такого держат...
LCH bad
LCH bad
вчера в 19:12
Аж табло на стадионе искривилось от таких слов.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:10
....возмужали,загорели...Жаль,что Витя утонул!
Сергей Яценко
Сергей Яценко
вчера в 19:09
ну да.. химии нет... этот состав способен на многое, но тебе пастуху виднее с бровки.. 3.14дец
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:08
А в остальном прекрасная маркиза всё хорошо всё хорошо.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:06
Но все же проиграли.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:01
Да уж, а счёт на табло !!!)
протон
протон
вчера в 18:59
Витек тоже самое и в ЦСКА говорил,когда влетали лудогорцам и ференцварошам
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 18:59
На протяжении уже долгого времени Гончаренко душит команды, попавшие в его лапы
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