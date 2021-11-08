Хау возглавил «Ньюкасл»

Пресс-служба «Ньюкасла» объявила имя нового главного тренера команды.
Им стал бывший наставник «Борнмута» Эдди Хау. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.
🤝 𝗛𝗢𝗪𝗘-𝗔𝗬 𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗔𝗗𝗦 🤝— Newcastle United FC (@NUFC) November 8, 2021
We are delighted to confirm the appointment of Eddie Howe as the club’s new head coach.
Welcome to Newcastle United, Eddie! ⚫️⚪️
В своём первом полноценном сезоне в «Борнмуте» Хау смог вывести команду в третью лигу, а в январе 2011 года он принял предложение от «Бернли». Безуспешно проработав там менее двух лет, Хау вернулся в «Борнмут» и в том же сезоне поднялся в Чемпионшип.
В сезоне 2014/15 впервые в истории клуба вывел «Борнмут» в английскую Премьер-лигу.
1 августа 2020 года покинул «Борнмут» после вылета из АПЛ.
Неужели руководству "Ньюкасла" не удалось уговорить никого из более успешных тренеров, с более длительной тренерской карьерой, которые работали и добились успеха с более именитыми командами, чем "Борнмут", и поэтому выбор на Эдди Хау!
В своём первом полноценном сезоне в «Борнмуте» Хау смог вывести команду в третью лигу, а в январе 2011 года он принял предложение от «Бернли». Безуспешно проработав там менее двух лет, Хау вернулся в «Борнмут» и в том же сезоне поднялся в Чемпионшип.
В сезоне 2014/15 впервые в истории клуба вывел «Борнмут» в английскую Премьер-лигу.
1 августа 2020 года покинул «Борнмут» после вылета из АПЛ.
Неужели руководству "Ньюкасла" не удалось уговорить никого из более успешных тренеров, с более длительной тренерской карьерой, которые работали и добились успеха с более именитыми командами, чем "Борнмут", и поэтому выбор на Эдди Хау!