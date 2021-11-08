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Хау возглавил «Ньюкасл»

вчера, 18:32

Пресс-служба «Ньюкасла» объявила имя нового главного тренера команды.

Им стал бывший наставник «Борнмута» Эдди Хау. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:07
А вот новый "топ-тренер" для "топ-клуба". Осталось только таких же топарей на поле подобрать и всё будет замечательно. ))
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
вчера в 22:36
Удачи Эдди с Ньюкаслом! Понятно, что он временный тренер, пока НЮФК не начал делать больших покупок, большие тренеры туда не пойдут, а вот Хоу который умеет работать с тем, что есть, как раз нормальный вариант для НЮФК, чтобы сохранить клуб шейхов в АПЛ. И вообще первые пару лет Бормут, Хоу смотрелся интересно в АПЛ, хотя бы тем, что не играли в явный автобус, даже с топами.
Bensurr
Bensurr
вчера в 21:38
Вот он и отправит Ньюкасл в шип как Борнмут
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:18
Жозе цистерну в Риме одним пинком перевернул.
Анд-м
Анд-м
вчера в 20:42
Удачи Хау!!!
112910415
112910415
вчера в 20:14
Эдди Хау мгновенно вошёл в пятёрку популярнейших тренеров мира ! )
Cat01
Cat01
вчера в 20:05
В добрый путь!
particular
particular
вчера в 19:47
Вот тот, на кого будет возложена миссия сбора титулов, рекордов, а так же достижение всенародного признания :)
Gahi
Gahi
вчера в 19:37
НОУ - ХАУ, это начало нового пути в команде "Ньюкасл Юнайтед", о котором мы мало пока что знаем. Удачи
протон
протон
вчера в 19:36
Перспективное назначение для чемпионшипа как раз что надо
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:23
Весьма странный выбор.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:09, ред.
Тренер которого выбрало руководство "Ньюкасла" вызывает удивление, если учесть какие грандиозные планы у нового руководства на ближайшее будущее...

В своём первом полноценном сезоне в «Борнмуте» Хау смог вывести команду в третью лигу, а в январе 2011 года он принял предложение от «Бернли». Безуспешно проработав там менее двух лет, Хау вернулся в «Борнмут» и в том же сезоне поднялся в Чемпионшип.

В сезоне 2014/15 впервые в истории клуба вывел «Борнмут» в английскую Премьер-лигу.
1 августа 2020 года покинул «Борнмут» после вылета из АПЛ.

Неужели руководству "Ньюкасла" не удалось уговорить никого из более успешных тренеров, с более длительной тренерской карьерой, которые работали и добились успеха с более именитыми командами, чем "Борнмут", и поэтому выбор на Эдди Хау!
batog
batog
вчера в 18:59
Рангник размечтался. А в депо кто работать будет, а???
David Young
David Young ответ Pryan 7 (раскрыть)
вчера в 18:53
Известный английский тренер.
mphuZ
mphuZ
вчера в 18:49
Хороший спец! Удачи ему!
David Young
David Young ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 18:45
.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:37
Pryan 7
Pryan 7
вчера в 18:35
а это кто такой вообще?
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:35
Хау - я все сказал!
BDA81
BDA81
вчера в 18:34
Хм , интересно . Посмотрим , что из этого получиться.
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