«Норвич» объявил об отставке главного тренера после первой победы в АПЛ

«Норвич» на официальном сайте объявил об отставке Даниэля Фарке с поста главного тренера команды.
Вместе с Фарке клуб также покинули члены его тренерского штаба – Эдди Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.
Стоит отметить, что 6 ноября «Норвич» обыграл на выезде «Брентфорд» (2:1) — это первая победа команды из Нориджа в нынешнем сезоне АПЛ.
Фарке возглавлял «Норвич» с 2017 года.
Ранее сообщалось о возможном преемнике Фарке на посту наставника «канареек».
должны были побеждать и ранее - не везло
должны были побеждать и ранее - не везло