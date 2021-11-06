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«Норвич» объявил об отставке главного тренера после первой победы в АПЛ

вчера, 23:27

«Норвич» на официальном сайте объявил об отставке Даниэля Фарке с поста главного тренера команды.

Вместе с Фарке клуб также покинули члены его тренерского штаба – Эдди Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.

Стоит отметить, что 6 ноября «Норвич» обыграл на выезде «Брентфорд» (2:1) — это первая победа команды из Нориджа в нынешнем сезоне АПЛ.

Фарке возглавлял «Норвич» с 2017 года.

Ранее сообщалось о возможном преемнике Фарке на посту наставника «канареек».

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
сегодня в 12:38
Поторопились надо было еше дать пару матчей, на кураже могли еше пару матчей выйграть.
galem72
galem72
сегодня в 10:17
Откровенный идиотизм со стороны руководства клуба. При Фарке Норидж регулярно атаковал и не закрывался на своей половине. Владельцам нужно было футбольный товар покупать под этого тренера, а не его самого убирать.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:11
В качестве поздравления с первой победой, надо полагать 😂
112910415
112910415
сегодня в 10:04
грустное совпадение, не более
Elliada
Elliada
сегодня в 08:47
Владельцы Норвича видать хотят обратно в Чемпионшип, а тренер посмел выиграть и принести 3 очка
pele1981
pele1981
сегодня в 07:59
Перевыполнил план и его уволили)))
ОПС
ОПС
сегодня в 06:34
Решение, скорей всего, было принято раньше.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 02:33
Бывает и такое.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:46
Одна победа не в счёт!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:38
Вот и выигрывай после этого, тренируя "Норвич Сити".
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:55
Нелепое решение увольнять тренера после победы.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:40
канарейки Фарке симпатичная , играющая команда
должны были побеждать и ранее - не везло
youtomee
youtomee
вчера в 23:37
Значит у них уже есть вариант, и это решение было принято еще до сегодняшнего матча. Так то команда конечно идет очень слабо, несмотря на победу на Брентфордом
протон
протон
вчера в 23:31
Победы противоречат ценностям клуба
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:29
Это просто глупость.
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