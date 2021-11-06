«Норвич» объявил об отставке главного тренера после первой победы в АПЛ

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вчера, 23:27

«Норвич» на официальном сайте объявил об отставке с поста главного тренера команды.

Вместе с Фарке клуб также покинули члены его тренерского штаба – Эдди Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.

Стоит отметить, что 6 ноября «Норвич» обыграл на выезде «Брентфорд» (2:1) — это первая победа команды из Нориджа в нынешнем сезоне АПЛ .

Фарке возглавлял «Норвич» с 2017 года.

Ранее сообщалось о возможном преемнике Фарке на посту наставника «канареек».