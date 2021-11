Бывший тренер «Шеффилд Юнайтед» возглавил «Мидлсбро». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали контракта с 54-летним специалистом не разглашаются. В «Шеффилде» Уайлдер работал с 2016 по 2021 год, он был уволен из команды в марте.

We're delighted to announce the appointment of Chris Wilder as our new manager 🔴⚪️



Welcome to #Boro, Chris! 👋 #UTB