Шевченко возглавил «Дженоа»

Пресс-служба «Дженоа» сообщает, что новым главным тренером клуба стал Андрей Шевченко.
Контракт с украинским специалистом подписан до 2024 года. По данным СМИ, Шевченко будет получать в клубе из Генуи 2 млн евро за сезон.
На данный момент «Дженоа» занимает 16-е место в Серии А, имея в своём активе 9 очков после 12 матчей.
🔴🔵 Andriy #Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister!— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 7, 2021
🇺🇸🇬🇧 @jksheva7 is the new Genoa head coach.
🇺🇦 #Шевченко
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Но его решение достойно уважение, много ли мы знаем главных тренеров национальных сборных, которые оставив сборную после хороших результатов со сборной, возглавляют команды которые первые кандидаты на то чтобы отправиться в низший дивизион?!
Неожиданное предложение "Дженоа", как и неожиданное согласие А.Шевченко возглавить эту команду... Но тем и интереснее будет наблюдать за результатами работы обладателя Золотого мяча, победителя ЛЧ в составе "Милана" А.Шевченко...
Удачи тебе Андрей Николаевич в качестве главного тренера в твоей новой команде!
Но его решение достойно уважение, много ли мы знаем главных тренеров национальных сборных, которые оставив сборную после хороших результатов со сборной, возглавляют команды которые первые кандидаты на то чтобы отправиться в низший дивизион?!
Неожиданное предложение "Дженоа", как и неожиданное согласие А.Шевченко возглавить эту команду... Но тем и интереснее будет наблюдать за результатами работы обладателя Золотого мяча, победителя ЛЧ в составе "Милана" А.Шевченко...
Удачи тебе Андрей Николаевич в качестве главного тренера в твоей новой команде!