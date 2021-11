Шевченко возглавил «Дженоа»

Пресс-служба «Дженоа» сообщает, что новым главным тренером клуба стал .

Контракт с украинским специалистом подписан до 2024 года. По данным СМИ , Шевченко будет получать в клубе из Генуи 2 млн евро за сезон.

На данный момент «Дженоа» занимает 16-е место в Серии А, имея в своём активе 9 очков после 12 матчей.

