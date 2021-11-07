ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияИталия. Серия А 2021/2022

Шевченко возглавил «Дженоа»

вчера, 16:09

Пресс-служба «Дженоа» сообщает, что новым главным тренером клуба стал Андрей Шевченко.

Контракт с украинским специалистом подписан до 2024 года. По данным СМИ, Шевченко будет получать в клубе из Генуи 2 млн евро за сезон.

На данный момент «Дженоа» занимает 16-е место в Серии А, имея в своём активе 9 очков после 12 матчей.

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Все комментарии
ABir
ABir ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:13
Чего он выиграл?
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:06
а вот теперь посмотрим, что за тренер Шевченко.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 19:32
Удачи! Спасать команды от вылета посреди сезона - задачка та ещё...
FERIS
FERIS
вчера в 18:33
Если у Андрея пойдёт в Дженоа,думаю топовые клубы обратят на него внимание.
Gahi
Gahi
вчера в 18:32
Удачи Андрею Шевченко с командой Дженоа и хороших результатов в чемпионате Италии.
adrianes
adrianes
вчера в 18:27
буду чаще болеть за генуэзцев
YVG
YVG
вчера в 17:59
Пусть ему повезет.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:49
Приятная новость!!! Надеюся,что через пару годков увидим Андрея в Милане или Роме,Наполи !!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:45
Посмотрим и улачи ему в работе.
протон
протон
вчера в 17:35
На это будет интересно посмотреть. Удачи!
Zak11
Zak11
вчера в 17:08
Будет интересно посмотреть на Шеву с Дженоа против Милана)
shur
shur
вчера в 17:05, ред.
...всё получится!!!
Брулин
Брулин
вчера в 16:51
Теперь нужно обыграть Рому!! И отправить Физрука в очередную отставку с премиальными!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:44
Возглавить команду которая в Серии А находится в зоне вылета в Серию Б, на это надо иметь определённое мужество, А.Шевченко после успешной тренерской карьеры в сборной Украины рискует своей репутацией главного тренера...
Но его решение достойно уважение, много ли мы знаем главных тренеров национальных сборных, которые оставив сборную после хороших результатов со сборной, возглавляют команды которые первые кандидаты на то чтобы отправиться в низший дивизион?!

Неожиданное предложение "Дженоа", как и неожиданное согласие А.Шевченко возглавить эту команду... Но тем и интереснее будет наблюдать за результатами работы обладателя Золотого мяча, победителя ЛЧ в составе "Милана" А.Шевченко...

Удачи тебе Андрей Николаевич в качестве главного тренера в твоей новой команде!
Бет Террор
Бет Террор
вчера в 16:39
Странновато.но скорее правильно для развития карьеры.у Реброва успехи с грандами слабых лиг,но после Ференцвароша норм предложений не было.а здесь аутсайдер в топ лиге,посмотрим..удачи шеве!
Elliada
Elliada
вчера в 16:37
Удачи
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ABir (раскрыть)
вчера в 16:22
Так он уже был довольно успешным тренером со сборной.
ABir
ABir
вчера в 16:21
Ещё одна загадка: может ли хороший игрок быть успешным тренером? Скоро узнаем
introvert pofigist
introvert pofigist
вчера в 16:14
Эта новость мне нравится.
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УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:13
Надеюсь спасет Дженоа от вылета. Удачи Шевченко!
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