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Матыцин: «Законопроект о Fan ID может быть принят до конца года»

вчера, 17:10

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий может быть принят до конца 2021 года.

Мы знаем, что рассмотрение перенесено, но, думаю, что до конца календарного года будет принято решение.

Я не депутат Госдумы, мы внесли предложение с нашим участием. Есть рекомендации, есть вопросы, и это правильно, так как он затронет большое количество людей.

Любой закон должен быть максимально проработан для того, чтобы потом не было никаких сложностей с его реализацией.

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Матыцин Олег
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Alex-Odobryaet
Alex-Odobryaet
сегодня в 15:45
Люди,бастуйте против всякой дьявольской цифровой нечисти,в том числе против фан айди! Полным полно камер на стадионах. Любого человека могут найти спецслужбы,поэтому их ложь,что это якобы для безопасности-не соответствует действительности! Посмотрим как они отменят пиар коды,когда будет 70-80 процентов коллек иммунитета,в том числе и бумажная версия этих кодов! Те,кто это хочет внедрить-попадёт в кокон! Матыцин,уйди лучше со своего поста!!!
SHMEL
SHMEL ответ Artemon9 (раскрыть)
сегодня в 00:22, ред.
Да кто ж с этим спорит, для этого не обязательно вводить какие-то непонятные документы, ограничивающие в правах не малую часть людей. Живёшь ты к примеру в Мухо$ранске и нет у вас там приличного футбола, приехал в Питер или Москву с семьёй по музеям походить, по театрам, а тут на тебе, ЦСКА с Зенитом играют. Ты решаешь не упустить такую возможность и идёшь за билетами, а тебе говорят "пшёл отсюда, у тебя бумажки заветной нет" , потому как ты не мог её раньше нигде оформить, да и не нужна она тебе была в принципе.
На многих стадионах действует своя система безопасности, везде камеры, если провинился, тебя и так спокойно могут найти и лишить права прохода, без всяких бумаженций.
И да, футбол не театр, многие ходят специально, чтобы выпустить пар(не значит драться, швырять предметы) и нормально поболеть, а не сидеть с моноклем боясь пошевелиться.Да, может в пылу и словцо запретное проскочить, а как без этого, футбол это эмоции, а не крики "бис, браво" и давай цветами поле закидывать"...
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:09
Правильно сказал наш министр спорта, спешить с принятием закона не стоит, нужно к его разработке подойти основательно. Вполне не лишне было бы подключить к работе над его проектом и всех заинтересованных сторон, включая представителей футбольных общественных объединений и РФСа, а не только одних депутутов, а то ведь слишком часто у нас в ГД принимаются законы, которые сами себе противоречат или вовсе не работают. До конца года это может быть даже через чур короткий срок, а вот к возобновлению второй половины чемпионата было бы в самый раз.
Artemon9
Artemon9 ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 19:42
Можно поддерживать команду и культурно. Не обязательно жечь фаера и бросать бутылки как в Стамбуле
МапС
МапС ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 18:47
Будет культурно, как в театре - ни чихнуть, ни перднуть...
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:58
Больше порядка на стадионе, но меньше болельщиков и реальной поддержки командам.
МапС
МапС
вчера в 17:27
Данный законопроект будет огромным подспорьем в работе роспотребсоюза.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:19
Очень много вопросов.
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