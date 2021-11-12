Матыцин: «Законопроект о Fan ID может быть принят до конца года»

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий может быть принят до конца 2021 года.

Мы знаем, что рассмотрение перенесено, но, думаю, что до конца календарного года будет принято решение.

Я не депутат Госдумы, мы внесли предложение с нашим участием. Есть рекомендации, есть вопросы, и это правильно, так как он затронет большое количество людей.

Любой закон должен быть максимально проработан для того, чтобы потом не было никаких сложностей с его реализацией.